De Dutch GP van komend weekend wordt de allerlaatste Formule 1-race op Zandvoort. Naomi Schiff en David Coulthard begrijpen dat de organisatie heeft besloten om na deze editie afscheid te nemen van de Nederlandse Grand Prix. Ondanks de enorme populariteit van de race zien zij ook duidelijke redenen voor het einde.

Zandvoort groeide sinds de terugkeer in 2021 uit tot een van de populairste races op de Formule 1-kalender. Vooral de enorme aanhang van Max Verstappen zorgt ieder jaar voor een zee van oranje langs het circuit. Toch zijn er volgens Schiff en Coulthard ook praktische en commerciële beperkingen die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven.

Schiff noemt Zandvoort een 'Max Verstappen Festival'

Schiff ziet dat Zandvoort de afgelopen jaren een unieke plek op de kalender heeft gekregen. "Het is een circuit waar veel coureurs van genieten, al zijn er ook rijders die er minder enthousiast over zijn. Toch voelt het vooral als een Max Verstappen Festival. Overal in het publiek zie je oranje. Hij won hier in 2021, 2022 en 2023."

De presentatrice van Sky Sports vindt het daarom opvallend dat de Dutch GP juist verdwijnt op een moment dat de Formule 1 enorm populair is. "De sport is momenteel gigantisch populair en bijna overal zijn de races uitverkocht. Daarom is het een interessante beslissing. Tegelijkertijd zijn er voor organisatoren natuurlijk ook risico's aan verbonden."

Coulthard ziet weinig ruimte voor uitbreiding

Volgens Coulthard ligt een belangrijke reden voor het verdwijnen van de Dutch GP bij de ligging van het circuit. Zandvoort ligt midden in de duinen en wordt omringd door natuurgebied. Daardoor zijn de mogelijkheden om de faciliteiten verder uit te breiden beperkt. "Ze kunnen weinig doen met hun faciliteiten. Ze worden omringd door natuurgebied en de duinen, waardoor ze niet verder kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd blijft de Formule 1 zoeken naar manieren om de commerciële inkomsten te verhogen."

Coulthard bewaart desondanks uitstekende herinneringen aan Zandvoort. De Schot boekte er als jonge Formule 3-coureur zijn eerste internationale overwinning en prijst ook de organisatie. "Ik vind Zandvoort een fantastisch klein circuit. Mijn eerste internationale overwinning in de Formule 3 behaalde ik hier. Ook de Paddock Club bij de Tarzanbocht is geweldig. Vanuit daar heb je een prachtig zicht op de eerste bocht. We moeten Zandvoort en de organisatie voor veel dingen bedanken, maar het einde van de reis is bereikt. Ik denk niet dat we hier ooit nog terugkeren met de Formule 1. Dus geniet van deze laatste editie."