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Zandvoort ontvangt stortvloed aan complimenten: "Het Max Verstappen-festival!"

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Zandvoort ontvangt stortvloed aan complimenten: "Het Max Verstappen-festival!"

De Dutch GP van komend weekend wordt de allerlaatste Formule 1-race op Zandvoort. Naomi Schiff en David Coulthard begrijpen dat de organisatie heeft besloten om na deze editie afscheid te nemen van de Nederlandse Grand Prix. Ondanks de enorme populariteit van de race zien zij ook duidelijke redenen voor het einde.

Zandvoort groeide sinds de terugkeer in 2021 uit tot een van de populairste races op de Formule 1-kalender. Vooral de enorme aanhang van Max Verstappen zorgt ieder jaar voor een zee van oranje langs het circuit. Toch zijn er volgens Schiff en Coulthard ook praktische en commerciële beperkingen die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven.

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Schiff noemt Zandvoort een 'Max Verstappen Festival'

Schiff ziet dat Zandvoort de afgelopen jaren een unieke plek op de kalender heeft gekregen. "Het is een circuit waar veel coureurs van genieten, al zijn er ook rijders die er minder enthousiast over zijn. Toch voelt het vooral als een Max Verstappen Festival. Overal in het publiek zie je oranje. Hij won hier in 2021, 2022 en 2023."

De presentatrice van Sky Sports vindt het daarom opvallend dat de Dutch GP juist verdwijnt op een moment dat de Formule 1 enorm populair is. "De sport is momenteel gigantisch populair en bijna overal zijn de races uitverkocht. Daarom is het een interessante beslissing. Tegelijkertijd zijn er voor organisatoren natuurlijk ook risico's aan verbonden."

Coulthard ziet weinig ruimte voor uitbreiding

Volgens Coulthard ligt een belangrijke reden voor het verdwijnen van de Dutch GP bij de ligging van het circuit. Zandvoort ligt midden in de duinen en wordt omringd door natuurgebied. Daardoor zijn de mogelijkheden om de faciliteiten verder uit te breiden beperkt. "Ze kunnen weinig doen met hun faciliteiten. Ze worden omringd door natuurgebied en de duinen, waardoor ze niet verder kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd blijft de Formule 1 zoeken naar manieren om de commerciële inkomsten te verhogen."

Coulthard bewaart desondanks uitstekende herinneringen aan Zandvoort. De Schot boekte er als jonge Formule 3-coureur zijn eerste internationale overwinning en prijst ook de organisatie. "Ik vind Zandvoort een fantastisch klein circuit. Mijn eerste internationale overwinning in de Formule 3 behaalde ik hier. Ook de Paddock Club bij de Tarzanbocht is geweldig. Vanuit daar heb je een prachtig zicht op de eerste bocht. We moeten Zandvoort en de organisatie voor veel dingen bedanken, maar het einde van de reis is bereikt. Ik denk niet dat we hier ooit nog terugkeren met de Formule 1. Dus geniet van deze laatste editie."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.321

    Nou volgens Coronel komen we hier wél terug Coulthard

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:08
  • f(1)orum

    Posts: 10.326

    OT: Carlos ook getekend bij Williams

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:16
  • BoerTeun

    Posts: 1.599

    Stoppen op je hoogtepunt, vaak een hele moeilijke beslissing en goed dat ze het doen denk ik.
    Nederland mag best trots zijn dat dit op deze manier zo succesvol gelukt is.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:34
    • The Wolf

      Posts: 1.321

      vind het toch fijner om net na je hoogtepunt te stoppen, waar doe je het anders allemaal voor...

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:42
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.419

    T kan aan mij liggen, maar dat hele festival sausje dat vind ik echt bij far het minst geslaagde van de afgelopen edities. Het is allemaal net niet, dit is overigens mijn evaluatie van de meest recente edities:

    Bertje vat het zo samen, (de nieuwe editie 2x geweest)
    opfrisbeurt voor het hele park +++
    atmosfeer voor fans ++
    vriendelijkheid park medewerkers +++ (van bertje was zijn toegangspas dus gejat, maar dat werd keurig geregeld door de medewerkers)
    Horeca / sanitair + (wel prijzig maar goed het is je hobby)
    tribunes / schermen ++
    Kwaliteit van de races / actie op de baan +
    Beveiliging camping --- (spullen uit tent gestolen)
    Behulpzaamheid 538 camping personeel na diefstal +++
    Circuit speaker (--) echt niet te verstaan (hallo we zijn niet meer in 1975)
    NS medewerkers +++ Bertje zijn fysieke ns kaart was dus gejat, ook deze chef van de trein deed (niet de conducteur maar een andere medewerker) niet moeilijk, en drukte een speciale barcode /qr code af voor Bertje

    - overige bijzonderheden Race liefhebbers zijn geen HOUSE-liefhebbers, opbokken met die camping herrie, f1 is geen house festival echt niet te doen ---

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:56

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China
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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België
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
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