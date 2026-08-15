Mercedes heeft zichzelf mogelijk in de problemen gebracht met de ontwikkelingsstrategie voor de W17. Het team besloot de nieuwe Formule 1-auto langer door te ontwikkelen voordat het ontwerp werd vastgezet. Die keuze leverde aan het begin van het seizoen een sterke auto op, maar zorgt er inmiddels voor dat Mercedes achterloopt in de ontwikkelingsstrijd.

Technisch directeur James Allison legt uit dat Mercedes daardoor "uit fase" is geraakt met de concurrentie. Ferrari en McLaren konden eerder updates brengen, terwijl Mercedes eerst opnieuw onderdelen moest ontwikkelen. Dat zorgt voor een opvallend wisselend beeld in de strijd om de zeges.

Mercedes koos bewust voor late ontwikkeling

De W17 was bij de start van het nieuwe reglement meteen de te kloppen auto. Mercedes begon het seizoen met een dubbelzege in Australië en won vervolgens acht van de eerste elf races. Toch wisten Ferrari en McLaren het team in de loop van het seizoen meerdere keren te verslaan met nieuwe onderdelen.

Volgens Allison zit daar een duidelijke reden achter. Mercedes stelde het zogenaamde design freeze-moment bewust uit, waardoor updates die normaal gesproken later zouden komen al bij de eerste versie van de W17 konden worden gebruikt. "We hebben ervoor gekozen om de auto veel langer door te ontwikkelen dan ooit tevoren. Daardoor konden we zo veel mogelijk van die enorme ontwikkelingscurve al in de eerste auto verwerken", zo zei hij geciteerd door Motorsport.com.

Die aanpak had volgens Allison wel een belangrijk nadeel. Mercedes had bij de start van het seizoen vrijwel al zijn beschikbare ontwikkelingswinst gebruikt, terwijl andere teams hun eerste grote updates nog achter de hand hielden. "We hebben alles wat we konden vinden in die eerste auto gestopt. Andere teams zetten hun ontwerp eerder vast en konden daarna verder werken aan hun eerste upgrades. Daardoor zitten wij nu ongeveer een race of twee achter op hun ontwikkelingstempo."

Mercedes ziet concurrentie dichterbij komen

Allison benadrukt dat de ontwikkelingssnelheid onder het nieuwe reglement enorm hoog ligt. Mercedes vindt in de windtunnel naar eigen zeggen ongeveer zes tot zeven keer zoveel rondetijd per week als vorig seizoen. "We vinden momenteel ongeveer zes tot zeven keer zoveel rondetijd per week als vorig jaar. Het gaat om ongeveer een halve seconde per twee maanden. Dat is een ontzettend steile ontwikkelingscurve."

Dat betekent ook dat de voorsprong van Mercedes snel kan verdwijnen wanneer een concurrent een nieuwe update introduceert. "Een halve seconde voorsprong kan in één ontwikkelingscyclus volledig verdwijnen. Dat voelt natuurlijk behoorlijk spannend. Maar we weten ook dat er nog veel performance in de tank zit. Het is alleen de vraag wanneer we die onderdelen gaan brengen."

Ferrari liet in Barcelona zien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen met een groot updatepakket, terwijl McLaren in Hongarije profiteerde van een nieuwe vloer en de eerste overwinning van het seizoen pakte. Mercedes wacht daarom geduldig op zijn volgende grote stap. "We moeten deze moeilijke momenten gewoon doorkomen terwijl andere teams hun nieuwe onderdelen brengen. Ons doel is om met onze volgende upgrade de situatie van het begin van het seizoen weer te herstellen."