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Mercedes vreest concurrentie: "Moeten de situatie herstellen"

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Mercedes vreest concurrentie: "Moeten de situatie herstellen"

Mercedes heeft zichzelf mogelijk in de problemen gebracht met de ontwikkelingsstrategie voor de W17. Het team besloot de nieuwe Formule 1-auto langer door te ontwikkelen voordat het ontwerp werd vastgezet. Die keuze leverde aan het begin van het seizoen een sterke auto op, maar zorgt er inmiddels voor dat Mercedes achterloopt in de ontwikkelingsstrijd.

Technisch directeur James Allison legt uit dat Mercedes daardoor "uit fase" is geraakt met de concurrentie. Ferrari en McLaren konden eerder updates brengen, terwijl Mercedes eerst opnieuw onderdelen moest ontwikkelen. Dat zorgt voor een opvallend wisselend beeld in de strijd om de zeges.

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Mercedes koos bewust voor late ontwikkeling

De W17 was bij de start van het nieuwe reglement meteen de te kloppen auto. Mercedes begon het seizoen met een dubbelzege in Australië en won vervolgens acht van de eerste elf races. Toch wisten Ferrari en McLaren het team in de loop van het seizoen meerdere keren te verslaan met nieuwe onderdelen.

Volgens Allison zit daar een duidelijke reden achter. Mercedes stelde het zogenaamde design freeze-moment bewust uit, waardoor updates die normaal gesproken later zouden komen al bij de eerste versie van de W17 konden worden gebruikt. "We hebben ervoor gekozen om de auto veel langer door te ontwikkelen dan ooit tevoren. Daardoor konden we zo veel mogelijk van die enorme ontwikkelingscurve al in de eerste auto verwerken", zo zei hij geciteerd door Motorsport.com.

Die aanpak had volgens Allison wel een belangrijk nadeel. Mercedes had bij de start van het seizoen vrijwel al zijn beschikbare ontwikkelingswinst gebruikt, terwijl andere teams hun eerste grote updates nog achter de hand hielden. "We hebben alles wat we konden vinden in die eerste auto gestopt. Andere teams zetten hun ontwerp eerder vast en konden daarna verder werken aan hun eerste upgrades. Daardoor zitten wij nu ongeveer een race of twee achter op hun ontwikkelingstempo."

Mercedes ziet concurrentie dichterbij komen

Allison benadrukt dat de ontwikkelingssnelheid onder het nieuwe reglement enorm hoog ligt. Mercedes vindt in de windtunnel naar eigen zeggen ongeveer zes tot zeven keer zoveel rondetijd per week als vorig seizoen. "We vinden momenteel ongeveer zes tot zeven keer zoveel rondetijd per week als vorig jaar. Het gaat om ongeveer een halve seconde per twee maanden. Dat is een ontzettend steile ontwikkelingscurve."

Dat betekent ook dat de voorsprong van Mercedes snel kan verdwijnen wanneer een concurrent een nieuwe update introduceert. "Een halve seconde voorsprong kan in één ontwikkelingscyclus volledig verdwijnen. Dat voelt natuurlijk behoorlijk spannend. Maar we weten ook dat er nog veel performance in de tank zit. Het is alleen de vraag wanneer we die onderdelen gaan brengen."

Ferrari liet in Barcelona zien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen met een groot updatepakket, terwijl McLaren in Hongarije profiteerde van een nieuwe vloer en de eerste overwinning van het seizoen pakte. Mercedes wacht daarom geduldig op zijn volgende grote stap. "We moeten deze moeilijke momenten gewoon doorkomen terwijl andere teams hun nieuwe onderdelen brengen. Ons doel is om met onze volgende upgrade de situatie van het begin van het seizoen weer te herstellen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 James Allison Mercedes

Reacties (2)

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  • HarryLam

    Posts: 5.659

    Mankeert niets aan die strategie ondanks dat de schrijvert ons dat wil doen geloven, het heeft merc geen windeieren gelegd, met een comfortabele voorsprong in beide wk's

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 16:29
  • Rimmer

    Posts: 13.445

    Als je 8 van de eerste 11 races wint en riant aan de leiding gaat dan heb je kennelijk de juiste strategie gebruikt.
    Ferrari gaf het vorig jaar in April al op en zette alles dit seizoen om vervolgens nog steeds achter Mercedes aan te hobbelen en inmiddels McLaren om de oren krijgt.
    In Hongarije had het echt een dikke 1-2 moeten worden voor Ferrari maar Lando bleek ongrijpbaar en zelfs Max hobbelde en onderstuurde scheldend en vloekend naar P2 terwijl Mercedes met Antonelli wederom consolideerde. En dan komen er dus nog grote updates. Perfecte tactiek lijkt me.

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 17:28

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Ferrari
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3
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4
Red Bull Racing
177
5
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
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24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB James Allison -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 22 feb 1968 (58)
  • Geb. plaats Louth, Lincolnshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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