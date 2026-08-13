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Williams, Aston Martin of Alpine? Sainz heeft zat Formule 1-opties

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Williams, Aston Martin of Alpine? Sainz heeft zat Formule 1-opties

Carlos Sainz lijkt voor een belangrijke keuze te staan. De Spanjaard beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Williams en kan de renstal na dit seizoen verlaten. Als hij daadwerkelijk besluit om gebruik te maken van die mogelijkheid, lijken er met Alpine en Aston Martin twee serieuze opties over te blijven.

Sainz staat momenteel slechts vijftiende in het kampioenschap met zes punten na elf raceweekenden. De prestaties van Williams vallen daarmee tegen en de viervoudig Grand Prix-winnaar heeft al laten doorschemeren dat hij zijn toekomst opnieuw tegen het licht houdt. Een vertrek lijkt dan ook niet uitgesloten.

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Sainz kan opnieuw voor Alpine kiezen

Toen Sainz Ferrari na het seizoen 2024 verliet, had hij drie belangrijke opties: Williams, Alpine en Audi. Uiteindelijk koos de Spanjaard voor Williams, maar hij hield de contacten met de andere teams warm. De interesse van Audi lijkt inmiddels te zijn afgekoeld, waardoor vooral Alpine en Aston Martin overblijven.

Een terugkeer naar Alpine zou Sainz terugbrengen naar Enstone, waar hij eerder al voor Renault reed. Zijn eerdere, 'eerlijke en goede' houding tegenover de Franse renstal kan daarbij in zijn voordeel werken. Teambaas Flavio Briatore zou de kans om een ervaren coureur als Sainz binnen te halen dan ook kunnen aangrijpen. In dat scenario zou vooral Franco Colapinto zijn zitje moeten vrezen.

Aston Martin lonkt, maar Alonso speelt sleutelrol

Ook Aston Martin behoort volgens de laatste geluiden tot de mogelijkheden. Sainz zou openstaan voor een overstap naar de Britse renstal, ondanks het feit dat Aston Martin dit seizoen zelfs minder presteert dan Williams. De Spanjaard lijkt vooral vertrouwen te hebben in het toekomstperspectief van het team uit Silverstone.

Bij Aston Martin zou Sainz vrijwel zeker naast Lance Stroll komen te rijden. Vader Lawrence Stroll is eigenaar van het team, waardoor de positie van zijn zoon voorlopig onaantastbaar lijkt. Daarmee zou een samenwerking met Fernando Alonso als teamgenoot niet tot stand komen. Toch kan Sainz alsnog nauw met zijn landgenoot gaan samenwerken.

Spaanse enclave bij Aston Martin?

Pedro de la Rosa stelde onlangs dat Alonso ook na zijn actieve loopbaan bij Aston Martin zal blijven, hetzij als coureur, hetzij in een andere rol. Daarmee lijkt de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen aan het team verbonden. Alonso zou daardoor een mentorrol voor Sainz kunnen vervullen. De 31-jarige Spanjaard heeft veel ervaring, maar een samenwerking met zijn grote voorbeeld zou desondanks een droomscenario zijn.

De keuze voor Williams kan Sainz uiteindelijk alsnog de gewenste flexibiliteit opleveren. Zijn kamp bouwde bewust een ontsnappingsmogelijkheid in het contract in, waardoor hij nu kan beslissen of het project nog voldoende perspectief biedt. De komende maanden moet blijken of hij kiest voor een nieuwe poging bij Alpine, een toekomstproject bij Aston Martin of toch trouw blijft aan Williams.

snailer

Posts: 34.353

Ik denk dat je een voor vergat. Hij wil uiteraard in een topteam zitten. Mentaal hoort hij daar wel thuis. Er zijn helaas voor hem wel veel rijders die minstens zijn niveau hebben (wil niet te negatief doen) of overstijgen. En die zitten al bij topteams.
In wezen is er maar 1 plekje waar een mind... [Lees verder]

  • 1
  • 13 aug 2026 - 10:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (4)

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  • Freek-Willem

    Posts: 6.829

    Carlos is een goede coureur. En de 'achterhoede' teams zullen blij zijn met een coureur van zijn kaliber. Alleen wil hij in de achterhoede rijden. En daarnaast heb ik een beetje het gevoel dat hij zijn momentum een beetje aan het verliezen is.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 09:43
    • snailer

      Posts: 34.354

      Ik denk dat je een voor vergat. Hij wil uiteraard in een topteam zitten. Mentaal hoort hij daar wel thuis. Er zijn helaas voor hem wel veel rijders die minstens zijn niveau hebben (wil niet te negatief doen) of overstijgen. En die zitten al bij topteams.
      In wezen is er maar 1 plekje waar een mindere rijder bij een top team een zitje bezet houdt.Namelijk Hadjar. En je kan je afvragen of op dit moment RBR wel een top team is.

      Heb ook effe naar de leeftijd gekeken. Ook die van Albon. Albon is 30 en Sainz is nu 31. en over een dag of wat zal hij 32 zijn. De prime jaren zijn dus voorbij, het gaat aankomen op compenseren door ervaring. En mentaliteit.
      Ik vermoed dat hij steeds minder in overweging gaat worden genomen bij de top teams. En Ferrari heeft al een besluit genomen over die overweging.

      Maar goed. Allemaal speculatie en dikke duim. Ik zeg afwachten. We krijgen van zelf BREAKING NIEUWS te lezen. Alleen zullen er niet veel van die berichten komen. dit jaar verwacht ik. De meeste rijders zitten redelijk vast in de stoeltjes.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 10:06
  • Larry Perkins

    Posts: 67.082

    Sainz ➡️ Williams✅

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 10:45
  • gridiron

    Posts: 3.672

    Red Bull

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:15

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3
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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Silverstone
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Williams
Williams
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