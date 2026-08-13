Carlos Sainz lijkt voor een belangrijke keuze te staan. De Spanjaard beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Williams en kan de renstal na dit seizoen verlaten. Als hij daadwerkelijk besluit om gebruik te maken van die mogelijkheid, lijken er met Alpine en Aston Martin twee serieuze opties over te blijven.

Sainz staat momenteel slechts vijftiende in het kampioenschap met zes punten na elf raceweekenden. De prestaties van Williams vallen daarmee tegen en de viervoudig Grand Prix-winnaar heeft al laten doorschemeren dat hij zijn toekomst opnieuw tegen het licht houdt. Een vertrek lijkt dan ook niet uitgesloten.

Sainz kan opnieuw voor Alpine kiezen

Toen Sainz Ferrari na het seizoen 2024 verliet, had hij drie belangrijke opties: Williams, Alpine en Audi. Uiteindelijk koos de Spanjaard voor Williams, maar hij hield de contacten met de andere teams warm. De interesse van Audi lijkt inmiddels te zijn afgekoeld, waardoor vooral Alpine en Aston Martin overblijven.

Een terugkeer naar Alpine zou Sainz terugbrengen naar Enstone, waar hij eerder al voor Renault reed. Zijn eerdere, 'eerlijke en goede' houding tegenover de Franse renstal kan daarbij in zijn voordeel werken. Teambaas Flavio Briatore zou de kans om een ervaren coureur als Sainz binnen te halen dan ook kunnen aangrijpen. In dat scenario zou vooral Franco Colapinto zijn zitje moeten vrezen.

Aston Martin lonkt, maar Alonso speelt sleutelrol

Ook Aston Martin behoort volgens de laatste geluiden tot de mogelijkheden. Sainz zou openstaan voor een overstap naar de Britse renstal, ondanks het feit dat Aston Martin dit seizoen zelfs minder presteert dan Williams. De Spanjaard lijkt vooral vertrouwen te hebben in het toekomstperspectief van het team uit Silverstone.

Bij Aston Martin zou Sainz vrijwel zeker naast Lance Stroll komen te rijden. Vader Lawrence Stroll is eigenaar van het team, waardoor de positie van zijn zoon voorlopig onaantastbaar lijkt. Daarmee zou een samenwerking met Fernando Alonso als teamgenoot niet tot stand komen. Toch kan Sainz alsnog nauw met zijn landgenoot gaan samenwerken.

Spaanse enclave bij Aston Martin?

Pedro de la Rosa stelde onlangs dat Alonso ook na zijn actieve loopbaan bij Aston Martin zal blijven, hetzij als coureur, hetzij in een andere rol. Daarmee lijkt de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen aan het team verbonden. Alonso zou daardoor een mentorrol voor Sainz kunnen vervullen. De 31-jarige Spanjaard heeft veel ervaring, maar een samenwerking met zijn grote voorbeeld zou desondanks een droomscenario zijn.

De keuze voor Williams kan Sainz uiteindelijk alsnog de gewenste flexibiliteit opleveren. Zijn kamp bouwde bewust een ontsnappingsmogelijkheid in het contract in, waardoor hij nu kan beslissen of het project nog voldoende perspectief biedt. De komende maanden moet blijken of hij kiest voor een nieuwe poging bij Alpine, een toekomstproject bij Aston Martin of toch trouw blijft aan Williams.