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McLaren werpt ander licht op controversiële F1-regels

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McLaren werpt ander licht op controversiële F1-regels

McLaren-kopstuk Neil Houldey heeft zich opvallend positief uitgesproken over de nieuwe Formule 1-regels van dit jaar. De regels zorgden voor de nodige ophef, en de coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen. Houldey is echter van mening dat de beste coureurs nog steeds het beste kunnen presteren.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. De hoge heren van de sport hebben jarenlang de tijd gehad om aan het regelpakket te werken, maar toch waren de klachten heel groot. Vooral de grote rol van de batterij zorgde voor een vrachtlading aan kritiek. De coureurs zijn hierdoor niet langer in staat om vol te pushen, en verliezen veel vermogen op lange rechte stukken. Hierdoor veranderen snelle bochten in oplaadstations, en dat zorgde voor frustratie bij onder meer Max Verstappen.

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Hoe kijkt McLaren naar de regels?

McLarens technisch kopstuk Neil Houldey laat halverwege het seizoen weten dat hij er toch wat anders over denkt. In gesprek met de internationale media geeft hij er zijn eerlijke mening over: "Eigenlijk zijn de coureurs die goed begrijpen wat ze moeten doen, de beste Formule 1-coureurs ter wereld. En zij zullen dan ook nog steeds de snelste mannen op de baan zijn."

Toch kritiek van topcoureurs

Toch waren het vooral de topcoureurs die steen en been klaagden over de nieuwe regels. Viervoudig wereldkampioen Verstappen kreeg steun van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, terwijl ook McLarens superster Lando Norris zich zeer kritisch uitliet over deze nieuwe regels.

Houldey geeft dan ook toe dat het ook voor de topcoureurs lastiger is geworden om zich aan te passen aan de auto's: "Het is misschien een beetje veranderd in de zin dat... Het gaat nu niet meer alleen om de topsnelheid, maar ook om de denkprocessen op de achtergrond die wat rondetijd opleveren."

Wat gaat er veranderen?

Voor de komende jaren gaan er wel de nodige zaken veranderen. Na kritiek van de coureurs besloot de FIA te luisteren, en wordt er geleidelijk afscheid genomen van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor.

oale

Posts: 819

Het is ook een appel peer vergelijking. Het gaat er niet om dat de beste coureurs nog steeds de beste zijn, het gaat om de vraag of dit een vorm van racen is waarbij coureurs door talent en vaardigheden verschil kunnen maken.

  • 3
  • 13 aug 2026 - 10:47
F1 Nieuws McLaren

Reacties (7)

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  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.177

    Wat een nietszeggende teksten...

    • + 2
    • 13 aug 2026 - 09:50
    • shakedown

      Posts: 1.934

      dat heet marketing/kont kruipen. wetend dat het gewoon zwaar ruk is, en er toch iets positief van maken in de hoop dat je later een baantje aangeboden krijgt....

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 10:47
  • oale

    Posts: 819

    Het is ook een appel peer vergelijking. Het gaat er niet om dat de beste coureurs nog steeds de beste zijn, het gaat om de vraag of dit een vorm van racen is waarbij coureurs door talent en vaardigheden verschil kunnen maken.

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 10:47
  • HarryLam

    Posts: 5.652

    Zaagsel ipv hersenen.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 10:51
  • Larry Perkins

    Posts: 67.082

    De kopstukken vliegen je weer om de oren...

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 11:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.899

      Mijn kopstuk zat vanmorgen nog tussen de or.....lippen van m'n vriendin.....hihi.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 11:41

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WK standen 2026

Pos
Team
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Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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