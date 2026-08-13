McLaren-kopstuk Neil Houldey heeft zich opvallend positief uitgesproken over de nieuwe Formule 1-regels van dit jaar. De regels zorgden voor de nodige ophef, en de coureurs zijn niet langer in staat om vol te pushen. Houldey is echter van mening dat de beste coureurs nog steeds het beste kunnen presteren.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. De hoge heren van de sport hebben jarenlang de tijd gehad om aan het regelpakket te werken, maar toch waren de klachten heel groot. Vooral de grote rol van de batterij zorgde voor een vrachtlading aan kritiek. De coureurs zijn hierdoor niet langer in staat om vol te pushen, en verliezen veel vermogen op lange rechte stukken. Hierdoor veranderen snelle bochten in oplaadstations, en dat zorgde voor frustratie bij onder meer Max Verstappen.

Hoe kijkt McLaren naar de regels?

McLarens technisch kopstuk Neil Houldey laat halverwege het seizoen weten dat hij er toch wat anders over denkt. In gesprek met de internationale media geeft hij er zijn eerlijke mening over: "Eigenlijk zijn de coureurs die goed begrijpen wat ze moeten doen, de beste Formule 1-coureurs ter wereld. En zij zullen dan ook nog steeds de snelste mannen op de baan zijn."

Toch kritiek van topcoureurs

Toch waren het vooral de topcoureurs die steen en been klaagden over de nieuwe regels. Viervoudig wereldkampioen Verstappen kreeg steun van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, terwijl ook McLarens superster Lando Norris zich zeer kritisch uitliet over deze nieuwe regels.

Houldey geeft dan ook toe dat het ook voor de topcoureurs lastiger is geworden om zich aan te passen aan de auto's: "Het is misschien een beetje veranderd in de zin dat... Het gaat nu niet meer alleen om de topsnelheid, maar ook om de denkprocessen op de achtergrond die wat rondetijd opleveren."

Wat gaat er veranderen?

Voor de komende jaren gaan er wel de nodige zaken veranderen. Na kritiek van de coureurs besloot de FIA te luisteren, en wordt er geleidelijk afscheid genomen van de eerlijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor.