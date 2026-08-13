Mercedes houdt rekening met gridstraffen voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de tweede helft van het Formule 1-seizoen. De Duitse renstal verwacht dat beide coureurs door het hoge aantal gebruikte motoronderdelen niet zonder nieuwe straffen de finish van het seizoen zullen halen.

Zowel Russell als Antonelli kende in de eerste seizoenshelft al betrouwbaarheidsproblemen. Antonelli verloor in Spanje een vrijwel zekere tweede plaats door een probleem met zijn batterij, terwijl Russell eerder in Canada door een vergelijkbaar probleem uitviel. Mercedes heeft daardoor inmiddels een groot deel van de beschikbare onderdelen uit de pool gebruikt.

Mercedes vreest nieuwe gridstraffen

Kopstuk Bradley Lord bevestigt dat Mercedes inmiddels rekening houdt met straffen. "Als je kijkt naar hoeveel onderdelen we in de eerste helft van het seizoen hebben gebruikt, lijkt het bijna onvermijdelijk dat we op een bepaald moment gridstraffen moeten incasseren. We moeten nu bepalen wat strategisch de beste manier is om de rest van het seizoen door te komen."

Vooral Antonelli zit dicht tegen de limiet aan. "Het wordt lastig om het seizoen uit te rijden met de onderdelen die we nu hebben. We zijn pas halverwege en Kimi zit al aan zijn vierde set onderdelen. De volgende onderdelen zullen een straf opleveren. George staat op drie sets. De cijfers wijzen er daarom op dat beide coureurs op enig moment een straf zullen moeten pakken. Hoe groot die straf wordt, is nog niet duidelijk."

Dat kan gevolgen hebben voor de strijd om de wereldtitel. Antonelli staat momenteel vijftig punten voor op Lewis Hamilton en had die voorsprong zonder zijn uitvalbeurt in Spanje mogelijk nog verder kunnen uitbouwen. Een gridstraf kan de jonge Italiaan daarom op een ongelukkig moment punten kosten.

Mercedes moet slim omgaan met straffen

De grootte van een gridstraf hangt af van het onderdeel dat wordt vervangen. Bij het eerste gebruik van een onderdeel buiten de toegestane limiet volgt een gridstraf van tien plaatsen. Bij een volgende vervanging van hetzelfde onderdeel loopt de straf op tot vijf plaatsen. Mercedes kan daardoor proberen om de straffen op strategisch gunstige momenten te incasseren.

"Het is aan onze strategieafdeling en de mensen in Brixworth om uit te zoeken wat de beste route is. We kunnen nieuwe onderdelen beter introduceren op circuits waar inhalen makkelijker is", legt Lord uit. "Een straf op Monza kan bijvoorbeeld minder schadelijk zijn dan een straf in Singapore, omdat je in Italië meer mogelijkheden hebt om terrein goed te maken."

Mercedes zal de komende races dus zorgvuldig moeten plannen. Met nog een halve seizoen voor de boeg lijkt een straf voor zowel Russell als Antonelli waarschijnlijk. De timing daarvan kan uiteindelijk een belangrijke rol spelen in de titelstrijd.