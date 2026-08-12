Ferrari moet in de tweede seizoenshelft nog flinke stappen zetten om Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel te houden. Teambaas Frédéric Vasseur heeft duidelijk gemaakt op welke vlakken de Italiaanse renstal zich moet verbeteren. Vooral de motor en de uitvoering tijdens raceweekends zijn aandachtspunten.

Hamilton staat na de eerste elf Grands Prix vijftig punten achter op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Ferrari heeft ondanks die achterstand nog altijd uitzicht op de titel, maar de SF-26 lijkt qua prestaties regelmatig tekort te komen ten opzichte van de Mercedes. Ook in het constructeurskampioenschap is Ferrari nog niet kansloos.

Ferrari ziet ruimte voor verbetering

Volgens Vasseur kende Ferrari een seizoen met verschillende fases. Mercedes maakte in het eerste deel van het jaar veel indruk, maar Ferrari wist het gat de afgelopen races kleiner te maken. "Tot aan Spanje was Mercedes duidelijk de sterkste. Daarna hebben wij ons herpakt en in de laatste vier of vijf races meer punten gepakt dan Mercedes", legt de Fransman uit aan Sky Sports.

Toch ging het in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, mis voor Hamilton. De Brit eindigde slechts als vijfde nadat Ferrari tijdens het weekend meerdere fouten maakte. Volgens Vasseur ligt daar een belangrijk verbeterpunt. "Als ik naar Hongarije kijk, moeten we vooral beter worden in de uitvoering. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat we dat vanaf het begin van het seizoen juist behoorlijk goed hebben gedaan."

Vasseur kondigt motorupgrade aan

Daarnaast ziet Ferrari volgens Vasseur nog ruimte om de motor verder te verbeteren. "We weten dat we aan de motor moeten werken en dat gaan we ook doen. De ontwikkelingen aan de motor hebben alleen veel meer tijd nodig dan de verbeteringen aan het chassis", aldus de teambaas. Ferrari heeft dit seizoen al een motorupgrade doorgevoerd dankzij de mogelijkheden die de FIA biedt voor fabrikanten die qua prestaties achterlopen.

Volgens meerdere concurrenten beschikt Ferrari momenteel over een van de beste chassis' van de Formule 1, maar blijft de krachtbron een zwakker punt. Toch wil Vasseur ook aan de auto zelf blijven werken. "Het belangrijkste is dat we ons ontwikkelingstempo vasthouden. McLaren kiest voor een andere aanpak en brengt soms een groot pakket, terwijl wij liever bijna iedere race nieuwe onderdelen introduceren. We moeten dat momentum behouden, want er zijn nog twaalf races te gaan. Op het chassis kunnen we overal nog verbeteren."