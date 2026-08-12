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Ferrari bevestigd: Nieuwe motor moet Hamilton wereldtitel opleveren

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Ferrari bevestigd: Nieuwe motor moet Hamilton wereldtitel opleveren

Ferrari moet in de tweede seizoenshelft nog flinke stappen zetten om Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel te houden. Teambaas Frédéric Vasseur heeft duidelijk gemaakt op welke vlakken de Italiaanse renstal zich moet verbeteren. Vooral de motor en de uitvoering tijdens raceweekends zijn aandachtspunten.

Hamilton staat na de eerste elf Grands Prix vijftig punten achter op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Ferrari heeft ondanks die achterstand nog altijd uitzicht op de titel, maar de SF-26 lijkt qua prestaties regelmatig tekort te komen ten opzichte van de Mercedes. Ook in het constructeurskampioenschap is Ferrari nog niet kansloos.

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Ferrari ziet ruimte voor verbetering

Volgens Vasseur kende Ferrari een seizoen met verschillende fases. Mercedes maakte in het eerste deel van het jaar veel indruk, maar Ferrari wist het gat de afgelopen races kleiner te maken. "Tot aan Spanje was Mercedes duidelijk de sterkste. Daarna hebben wij ons herpakt en in de laatste vier of vijf races meer punten gepakt dan Mercedes", legt de Fransman uit aan Sky Sports.

Toch ging het in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, mis voor Hamilton. De Brit eindigde slechts als vijfde nadat Ferrari tijdens het weekend meerdere fouten maakte. Volgens Vasseur ligt daar een belangrijk verbeterpunt. "Als ik naar Hongarije kijk, moeten we vooral beter worden in de uitvoering. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat we dat vanaf het begin van het seizoen juist behoorlijk goed hebben gedaan."

Vasseur kondigt motorupgrade aan

Daarnaast ziet Ferrari volgens Vasseur nog ruimte om de motor verder te verbeteren. "We weten dat we aan de motor moeten werken en dat gaan we ook doen. De ontwikkelingen aan de motor hebben alleen veel meer tijd nodig dan de verbeteringen aan het chassis", aldus de teambaas. Ferrari heeft dit seizoen al een motorupgrade doorgevoerd dankzij de mogelijkheden die de FIA biedt voor fabrikanten die qua prestaties achterlopen.

Volgens meerdere concurrenten beschikt Ferrari momenteel over een van de beste chassis' van de Formule 1, maar blijft de krachtbron een zwakker punt. Toch wil Vasseur ook aan de auto zelf blijven werken. "Het belangrijkste is dat we ons ontwikkelingstempo vasthouden. McLaren kiest voor een andere aanpak en brengt soms een groot pakket, terwijl wij liever bijna iedere race nieuwe onderdelen introduceren. We moeten dat momentum behouden, want er zijn nog twaalf races te gaan. Op het chassis kunnen we overal nog verbeteren."

Larry Perkins

Posts: 67.059

[i] "McLaren kiest voor een andere aanpak en brengt soms een groot pakket, terwijl wij liever bijna iedere race nieuwe onderdelen introduceren." [/i]

Ja het klopt, als Ferrari ook zou kiezen voor in één keer een groot pakket brengen, dan zou dat Leclerc de wereldtitel opleveren, maar nu ze b... [Lees verder]

  • 3
  • 12 aug 2026 - 09:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (13)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.058

    "McLaren kiest voor een andere aanpak en brengt soms een groot pakket, terwijl wij liever bijna iedere race nieuwe onderdelen introduceren."

    Ja het klopt, als Ferrari ook zou kiezen voor in één keer een groot pakket brengen, dan zou dat Leclerc de wereldtitel opleveren, maar nu ze bijna iedere race nieuwe onderdelen introduceren wordt Hamilton wereldkampioen...

    • + 3
    • 12 aug 2026 - 09:30
    • Wibautstraat

      Posts: 62

      “Larry Perkins”

      Ferrari kan zich beter maar focussen op Lewis, hij is de gene die het team pushed en deze sterke richting heeft geduwd. Door tegenwerking van de FIA staat Hamilton op 50 punten achterstand.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 12:53
    • snailer

      Posts: 34.319

      Op de baan maakt het niet uit wie naast de baan pusht. De positieve bewegingen bij Ferrari komen zondermeer van Hamilton. Uiteraard voor een deel. Alsof er alleen maar pannekoeken zitten bij Ferrari. Hij doet er vooral poedersuiker op bij de 1 en bij andere pannekoeken doet hij er wat stroop op. Je ziet wel het belang van iemand als Hamilton.
      Maar op de baan is Leclerc van nature gewoon wat sneller. Ik verwacht dat het gat langzaam wat kleiner gaat worden tussen Hamilton en Leclerc. En teamorders helpen niet. Als het echt om positie gaat, dan haalt Leclerc in als hij de kans krijgt. Heeft hij al gedaan zijn eerste seizoen bij Ferrari. Tegen orders in inhalen.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 13:26
  • snailer

    Posts: 34.319

    Leclerc....

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 09:37
    • Wibautstraat

      Posts: 62

      “Snailer”

      Leclerc maakt dit jaar geen kans, Ferrari kan zich beter focussen of Lewis.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 12:53
    • snailer

      Posts: 34.319

      Leclerc zal dat niet accepteren. Heeft hij al eens laten zien bij Ferrari.

      En Leclerc is gewoon een snellere rijder dan de huidige Hamilton. Hamilton in zijn prime zou anders zijn. Vergeet niet dat Leclerc meelift op het goede werk dat Hamilton doet naast de baan.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:06
  • Kubica

    Posts: 5.784

    Ferrari bevestigD ??

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 10:05
    • snailer

      Posts: 34.319

      Hoofdletter D is wel dubbel fout, he!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 10:17
    • racepace1

      Posts: 933

      Rimmer dan moeten ze ook de betrouwbaarheid van de motor op orde krijgen want nog meer erbij doe je niet zomaar

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 11:52
  • Rimmer

    Posts: 13.437

    McLaren komt ook nog met updates en was in Hongarije bloedstollend snel. Ferrari kwam niet eens in de buurt van Lando.
    Mercedes heeft helemaal nog geen updates gebracht. Als de titel in gevaar komt dan wordt daar alsnog een blik upgrades open getrokken.
    Hoewel Ferrari vorig jaar April al met dit seizoen begon en heel 2025 opgaf gaat het ze ook dit jaar vermoedelijk weer niet lukken maar met zoveel updates hebben ze ook geen marge en extra voor volgend jaar terwijl Mercedes haar geld en updates probeert te sparen.

    • + 3
    • 12 aug 2026 - 10:52
    • Wibautstraat

      Posts: 62

      “Rimmer”

      McLaren was snel omdat Ferrari uit voorzorgsmaatregelen de prestatie van de auto terug schroefde, zonder dat weet ik zeker dat Lewis die race had gewonnen.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 12:55
    • snailer

      Posts: 34.319

      Als is verbrande turf. De boel is teruggeschroefd om een reden. En naar mijn mening is dit de reden, iets waar alle teams mee te maken hebben:

      De verminderde topsnelheid tijdens de race werd met name veroorzaakt door de specifieke werking van de nieuwe 2026-motorreglementen.
      Ook bij McLaren hebben ze zich moeten houden aan de zelfde regel.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:10
  • Ferrari412T1

    Posts: 539

    Waarom perse Hamilton? Ik gun het liever Leclerc!!!

    • + 2
    • 12 aug 2026 - 12:47

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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Ferrari
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