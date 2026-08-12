user icon
icon

Zandvoort kan in geval van nood F1-comeback maken

<< Naar nieuwsoverzicht
Zandvoort kan in geval van nood F1-comeback maken

Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk blijft Zandvoort beschikbaar als de Formule 1 in de komende jaren een noodoplossing zoekt voor een gat in de kalender. Over anderhalve week wordt er voor het laatst een Grand Prix verreden in Zandvoort, maar ze blijven dus wel beschikbaar in geval van nood. Van Overdijk schat deze kans echter klein in.

Zandvoort keerde in 2021 tot verrassing van velen weer terug op de Formule 1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen besloot men er vol voor te gaan, en dat zorgde voor een aantal zeer geslaagde edities. Aangezien de organisatie geen staatssteun krijgt en zelf de broek moet ophouden, werd er besloten om dit jaar de laatste editie van de Dutch Grand Prix te houden. Ze hebben voor de toekomst immers niet de garantie dat ze het hoofd boven water kunnen houden.

Meer over GP Nederland 2026 Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

Fans gewaarschuwd voor laatste F1-weekend in Zandvoort

2 aug
 Dutch Grand Prix kondigt bijzonder volkslied aan voor laatste editie

Dutch Grand Prix kondigt bijzonder volkslied aan voor laatste editie

8 aug

Kan Zandvoort terugkeren?

Zandvoort verdwijnt van de kalender, maar dat betekent niet dat ze van de radar verdwijnen. In de Nu.nl-podcast De Boordradio legt Van Overdijk dat uit: "De Formule 1 weet wat het aan ons heeft. We blijven een Grade 1-circuit. Dat betekent dus ook dat we de komende jaren de Formule 1 zouden kunnen hosten als er ergens ellende is in de wereld."

Wat staat er in de weg?

Van Overdijk geeft echter toe dat een eventuele invalbeurt geen makkelijke opgave is: "Je ziet wat wij ervoor moeten doen om hier een stad te bouwen waar 100.000 mensen naartoe kunnen. De Formule 1 weet dat wij ongeveer zes weken nodig hebben om alles neer te zetten. Er zijn circuits op de kalender die meer standaardfaciliteiten hebben staan."

De strenge regelgevingen en processen kunnen hierbij ook een obstakel vormen: "Als je kijkt naar de vergunningen en het papierwerk waaraan je in Nederland moet voldoen, is dat misschien wel de grootste bottleneck. Aan ons en onze partners zal het in ieder geval niet liggen."

Kleine kans

Van Overdijk sluit verder uit dat Zandvoort dit jaar nog een race uit het Midden-Oosten kan vervangen, en zijn eindboodschap is duidelijk: "Je kunt nooit in de toekomst kijken. Maar ik zie persoonlijk geen reden waarom de Formule 1, los van bijvoorbeeld calamiteiten, de komende jaren nog naar Nederland zal kijken."

Joeppp

Posts: 8.756

Dat zeiden ze in 2020 ook...

  • 2
  • 12 aug 2026 - 11:06
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.549

    In geval van nood, kan je hoofd boven water houden.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 10:17
  • meister

    Posts: 4.347

    Met alle regelgeving, stikstof, milieu, geluid, dit dat zus zo haha dream on.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 10:26
    • Joeppp

      Posts: 8.756

      Dat zeiden ze in 2020 ook...

      • + 2
      • 12 aug 2026 - 11:06
  • Erwinnaar

    Posts: 5.817

    Hollandse hoogmoedswaanzin. De zakken zijn gevuld en jullie wilden niet door want cashen omdat jullie een hype verzilverd. Knap gedaan. Leuke races gehad maar net als vroeger met een racebaan van Carrera of Scaletrix, het is op. Verkocht op marktplaats met kleine winst voor 1 ieder.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 10:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.893

    Ik heb op het circuit nog gereden met exotische auto's van Bleekemolen's Race Planet.
    Prachtige dag op het prachtige circuit van Zandvoort.

    Dat de F1 eigenlijk niets te zoeken heeft op de te smalle en korte baan is dan ook 'n waarheid als 'n koe.

    Dat men daar keer op keer 'n prachtig evenement heeft weggezet is dan ook 'n verdienste van de organisatie....

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 11:22
    • WickieDeViking

      Posts: 1.389

      En toch vind ik het wel één van de mooiste circuits op de kalender. De ligging en hoe technisch de baan is. Maar ik snap wel wat je zegt.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 12:00
  • Larry Perkins

    Posts: 67.060

    De genoemde podcast…

    Circuitdirecteur Van Overdijk: 'Zandvoort keert niet snel terug als noodoplossing voor F1'
    (48,35 minuten)

    urlr.me/hkdyYr

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 13:47

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender
show sidebar