Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk blijft Zandvoort beschikbaar als de Formule 1 in de komende jaren een noodoplossing zoekt voor een gat in de kalender. Over anderhalve week wordt er voor het laatst een Grand Prix verreden in Zandvoort, maar ze blijven dus wel beschikbaar in geval van nood. Van Overdijk schat deze kans echter klein in.

Zandvoort keerde in 2021 tot verrassing van velen weer terug op de Formule 1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen besloot men er vol voor te gaan, en dat zorgde voor een aantal zeer geslaagde edities. Aangezien de organisatie geen staatssteun krijgt en zelf de broek moet ophouden, werd er besloten om dit jaar de laatste editie van de Dutch Grand Prix te houden. Ze hebben voor de toekomst immers niet de garantie dat ze het hoofd boven water kunnen houden.

Kan Zandvoort terugkeren?

Zandvoort verdwijnt van de kalender, maar dat betekent niet dat ze van de radar verdwijnen. In de Nu.nl-podcast De Boordradio legt Van Overdijk dat uit: "De Formule 1 weet wat het aan ons heeft. We blijven een Grade 1-circuit. Dat betekent dus ook dat we de komende jaren de Formule 1 zouden kunnen hosten als er ergens ellende is in de wereld."

Wat staat er in de weg?

Van Overdijk geeft echter toe dat een eventuele invalbeurt geen makkelijke opgave is: "Je ziet wat wij ervoor moeten doen om hier een stad te bouwen waar 100.000 mensen naartoe kunnen. De Formule 1 weet dat wij ongeveer zes weken nodig hebben om alles neer te zetten. Er zijn circuits op de kalender die meer standaardfaciliteiten hebben staan."

De strenge regelgevingen en processen kunnen hierbij ook een obstakel vormen: "Als je kijkt naar de vergunningen en het papierwerk waaraan je in Nederland moet voldoen, is dat misschien wel de grootste bottleneck. Aan ons en onze partners zal het in ieder geval niet liggen."

Kleine kans

Van Overdijk sluit verder uit dat Zandvoort dit jaar nog een race uit het Midden-Oosten kan vervangen, en zijn eindboodschap is duidelijk: "Je kunt nooit in de toekomst kijken. Maar ik zie persoonlijk geen reden waarom de Formule 1, los van bijvoorbeeld calamiteiten, de komende jaren nog naar Nederland zal kijken."