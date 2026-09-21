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Norris een bedreiging: "Hij rijdt als een wereldkampioen"

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Norris een bedreiging: "Hij rijdt als een wereldkampioen"

Volgens Robert Doornbos begint Lando Norris steeds meer te rijden als een wereldkampioen. De McLaren-coureur heeft een aantal sterke raceweekenden achter de rug, en lijkt zijn topvorm terug te hebben gevonden. Doornbos vindt dat Norris het nu zelfs beter doet dan vorig jaar.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1, maar kwam dit seizoen matig uit de startblokken. In de zomermaanden begon hij steeds beter te presteren, en won hij vervolgens in Hongarije en Zandvoort. Norris lijkt minder fouten te maken, en had anderhalve week geleden pech met de Virtual Safety Car in Madrid. Alhoewel hij daar als derde over de streep kwam, zagen veel mensen hem alsnog als de beste coureur van het weekend. Norris voelt zich goed, en wil zijn huidige vorm vasthouden.

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'Hij ziet eruit als een wereldkampioen'

De Brit krijgt dan ook veel complimenten, en het vertrouwen begint te groeien. In de Pit Talk Podcast prijst oud-coureur en analist Robert Doornbos de McLaren-coureur: "Als je kijkt naar Lando in de laatste paar races, dan begint hij eruit te zien als de wereldkampioen die hij is. Het lijkt bijna alsof hij supersnel is op het moment dat hij niets meer hoeft te bewijzen."

Vorig jaar veroverde Norris de wereldtitel, maar toen reed hij volgens Doornbos veel minder goed: "Toen de druk erop stond, toen hij het wereldkampioenschap leidde en vocht voor de wereldtitel, vond ik vorig jaar niet dat hij reed als een wereldkampioen. Maar hij werd toen wel wereldkampioen. Nu rijdt hij wél als een wereldkampioen. Hij heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen."

Waarmee maakt Norris indruk?

Vooral de veelzijdigheid van Norris begint volgens Doornbos op te vallen: "Verschillende circuits: Zandvoort, Monza, dat zijn compleet verschillende banen. En nu hier weer op de Madring, waar hij opnieuw ontzettend competitief was."

In de kwalificatie maakte Norris daar de meeste indruk: "Zijn kwalificatierondje, en dan vooral die laatste bocht, ik dacht dat hij ging crashen. Dit was absoluut Lando's meesterwerk. Hij maakte aan het einde nog een fout, dat zei hij zelf ook. Maar toch was het nog steeds genoeg."

Grote achterstand

Norris staat momenteel slechts op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit heeft 186 punten bij elkaar gereden, en staat vlak achter nummer drie Lewis Hamilton, die op 191 punten staat. Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Andrea Kimi Antonelli, die op 292 punten staat.

F1 Nieuws Lando Norris Robert Doornbos McLaren

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.967

    "Lando is eerder een bedreiging voor de radicaal-rechtse AfD in Duitsland dan voor mij", aldus de maatschappelijk betrokken Andrea Kimi Antonelli...

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 18:47
  • bvonk2

    Posts: 301

    Zou mooi zijn en is zeker goed bezig maar de achterstand is helaas te groot. Van Lando no start en no win is hij ver gekomen en blijft stappen maken.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 23:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.616
  • Podiums 49
  • Grand Prix 166
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
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