Volgens Robert Doornbos begint Lando Norris steeds meer te rijden als een wereldkampioen. De McLaren-coureur heeft een aantal sterke raceweekenden achter de rug, en lijkt zijn topvorm terug te hebben gevonden. Doornbos vindt dat Norris het nu zelfs beter doet dan vorig jaar.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1, maar kwam dit seizoen matig uit de startblokken. In de zomermaanden begon hij steeds beter te presteren, en won hij vervolgens in Hongarije en Zandvoort. Norris lijkt minder fouten te maken, en had anderhalve week geleden pech met de Virtual Safety Car in Madrid. Alhoewel hij daar als derde over de streep kwam, zagen veel mensen hem alsnog als de beste coureur van het weekend. Norris voelt zich goed, en wil zijn huidige vorm vasthouden.

'Hij ziet eruit als een wereldkampioen'

De Brit krijgt dan ook veel complimenten, en het vertrouwen begint te groeien. In de Pit Talk Podcast prijst oud-coureur en analist Robert Doornbos de McLaren-coureur: "Als je kijkt naar Lando in de laatste paar races, dan begint hij eruit te zien als de wereldkampioen die hij is. Het lijkt bijna alsof hij supersnel is op het moment dat hij niets meer hoeft te bewijzen."

Vorig jaar veroverde Norris de wereldtitel, maar toen reed hij volgens Doornbos veel minder goed: "Toen de druk erop stond, toen hij het wereldkampioenschap leidde en vocht voor de wereldtitel, vond ik vorig jaar niet dat hij reed als een wereldkampioen. Maar hij werd toen wel wereldkampioen. Nu rijdt hij wél als een wereldkampioen. Hij heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen."

Waarmee maakt Norris indruk?

Vooral de veelzijdigheid van Norris begint volgens Doornbos op te vallen: "Verschillende circuits: Zandvoort, Monza, dat zijn compleet verschillende banen. En nu hier weer op de Madring, waar hij opnieuw ontzettend competitief was."

In de kwalificatie maakte Norris daar de meeste indruk: "Zijn kwalificatierondje, en dan vooral die laatste bocht, ik dacht dat hij ging crashen. Dit was absoluut Lando's meesterwerk. Hij maakte aan het einde nog een fout, dat zei hij zelf ook. Maar toch was het nog steeds genoeg."

Grote achterstand

Norris staat momenteel slechts op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit heeft 186 punten bij elkaar gereden, en staat vlak achter nummer drie Lewis Hamilton, die op 191 punten staat. Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Andrea Kimi Antonelli, die op 292 punten staat.