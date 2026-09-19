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Norris maakt Verstappen-claim waar: "Het is hem gegund"

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Norris maakt Verstappen-claim waar: "Het is hem gegund"

Volgens Ralf Schumacher begint Lando Norris zijn claim over Max Verstappen en Lewis Hamilton waar te maken. Norris stelde eerder dat hij net zo veel moet verdienen als deze twee coureurs, omdat hij van hetzelfde niveau is. Schumacher denkt dat Norris gelijk begint te krijgen.

Alhoewel Norris zijn wereldtitel niet lijkt te prolongeren, maakt hij wel veel indruk in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur doet zijn best om de strijd aan te gaan met de snellere Mercedessen, en wist al te winnen in Hongarije en Zandvoort. Norris straalt meer zelfvertrouwen uit, en rijdt ook zelfverzekerder. Norris wil de aanval openen, en hij ontvangt steeds meer complimenten voor zijn manier van rijden.

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Maakt Norris zijn claim waar?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher is onder de indruk van de prestaties van Norris. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij een oude uitspraak van Norris aan: "Ik heb bijna altijd het gevoel dat hij in de winter iets van coaching heeft gehad. Hoe dan ook, hij zegt nu steeds nadrukkelijker: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Max Verstappen en Lewis Hamilton, omdat ik net zo goed ben of misschien wel beter.' Hij begint daar nu echt voor op te komen. Hij wil ook dat zijn positie meer wordt erkend."

'Hij heeft absoluut een stap in de juiste richting gezet'

Naast de baan maakt Norris ook een sterkere indruk: "Op de baan zet hij dat natuurlijk geweldig om. Dat moet je ook zeggen. Hij had een snelheid die dat weekend simpelweg onverslaanbaar was. Dus wat mij betreft is het hem gegund."

Schumacher vindt dat Norris meer complimenten moet ontvangen: "Ik heb hem liever zoals hij nu is dan zoals we hem eerder hebben gezien, toen je nog weleens dacht: hij heeft het soms wat moeilijk als hij onder druk staat. Daar heeft hij zich ook mentaal meer voor opengesteld. Ik denk dus dat hij absoluut een stap in de goede richting heeft gezet."

erik1

Posts: 409

Op Silverstone zie je aanmerkelijk meer Norris-fans dan Russell-fans. Norris spreekt denk ik vooral jongere fans aan.
Dat gezegd hebbende: als ik denk aan wat Hamilton en Verstappen in 2021 onder grote druk lieten zien: dat zie ik Norris echt nog niet doen. Hij toont regelmatig heel goede snelhe... [Lees verder]

  • 2
  • 19 sep 2026 - 11:55
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Ralf Schumacher McLaren Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • shakedown

    Posts: 2.031

    Hij lijkt echt andere races dan ik... Norris ris goed. Maar haalt het in zijn prime jaren niet bij Verstappen, Hamilton, Schumacher.

    Salaris is niet 100% gebaseerd op rij snelheid. Daarnaast is er ook een stuk marketing waarvoor ze betaald worden. En daar wringt de schoen. Norris heeft niet die uitstraling, karakter beeld, of iets van aanwezigheid op een scherm als die anderen wel hebben.
    Kijk naar elke interview. Daar vaan een Hamilton of Verstappen altijd "the main character" is, komt dat bij Norris niet echt over.

    Russell heeft zelfs meer main character vibes. Vandaar dat Norris in mijn optiek totaal niet het salaris behoort te krijgen als Hamilton of Verstappen.

    F1 is misschien wel meer een marketing tool dan racen tegenwoordig....

    • + 1
    • 19 sep 2026 - 10:55
    • snailer

      Posts: 34.837

      Niet mee eens. Norris heeft wel degelijk karakter. Dat zag je nog met dat coka moment na de laatse race. Zo van "ik maak me niet druk, dus doe jij het ook maar niet".

      Uiteraard vind ik dat Verstappen en Hamilton dat hoge salaris terecht krijgen. Ik vind echter dat alle andere rijders niet die hoge salarissen verdienen. Wat heeft bijvoorbeeld Leclerc nu echt laten zien om het derde hoogste salaris te krijgen? En om dan maar over Russell niets te zeggen. Die presteert helemaal niets. Is ook nog eens niet populair in Engeland.
      Norris verdient misschien niet die hoge salarissen van Hamilton en Verstappen, maar hij zou gewoon wel meer moeten krijgen dan bijvoorbeeld de andere rijders. Ik vermoed ook dat Norris nu populairder is dan Hamilton bij de grootste gemene deler. Dit baseer ik op een anquete, iets van 30k stemmers, voornamelijk Engelstalige volgenrs. Verstappen kreeg daar de meeste stemmen. Gevolgd door Norris, leclerc, Hamilton. Russell eindigde in de middenmoot. Uiteraard is er perspectief. Verstappen zou ook hebben gewonnen in Engeland als men had gevraagd om de minst populaire rijder. En de chauvinisten moesten kiezen tussen 3 Engelsen. Dit was begin 2025 dacht ik.

      En Antonelli zou ook wel ietsje meer verdienen dan hij krijgt trouwens.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:52
    • snailer

      Posts: 34.837

      Wat ik me nog kan herinneren dat de stemmen van Norris, Hamilton en Russell opgeteld net meer was dan die van Verstappen. Paar procenten.

      Het geeft maar aan dat Verstappen helemaal niet gehaat wordt op dat Eiland. Het is een groep die dat wil uitstralen daar.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 11:55
    • erik1

      Posts: 409

      Op Silverstone zie je aanmerkelijk meer Norris-fans dan Russell-fans. Norris spreekt denk ik vooral jongere fans aan.
      Dat gezegd hebbende: als ik denk aan wat Hamilton en Verstappen in 2021 onder grote druk lieten zien: dat zie ik Norris echt nog niet doen. Hij toont regelmatig heel goede snelheid, maar als het echt om de knikkers gaat, dan moet je naast die snelheid ook nog bijna foutloos kunnen blijven. Dat moet Norris wat mij betreft echt nog bewijzen voordat ie naar zo'n salaris kan.

      • + 2
      • 19 sep 2026 - 11:55
    • Freek-Willem

      Posts: 6.845

      Iedereen krijgt wat ie "verdient". Lewis en max zijn meervoudig kampioen.

      Als Lando meer denkt te moeten verdienen, moet ie het bij Zak uit de Zak halen. Of anders elders zijn Heil zoeken. Niet dat Lando het niveau niet zou hebben van Lewis en Max (denk t niet maar dat maakt verder niet uit) en blijkbaar is ook in de f1 hoe groter de mond bij het onderhandelen hoe meer je kunt verdienen. Datbis overal zo.

      Dus al met al moet Lando vooral zijn management aankijken en die beter laten onderhandelen met McLaren of anders met een ander team.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 12:02
  • Freek-Willem

    Posts: 6.845

    Een open uitnodiging voor de indy500 lijkt het. Als die het slim aanpakken meteen zorgen dat Max een uitnodiging krijgt. Al is het alleen maar om te komen kijken en desnoods voor een demo met een of andere vehikel

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 12:05
  • Aajd Flupke

    Posts: 310

    Ralf is compleet de weg kwijt 🤡

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 12:58
    • snailer

      Posts: 34.837

      Hij Aajde wat over zijn eigen fluke heen, die Ralf.... en hij kreeg er vreemde gedachtes bij.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 14:54

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Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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