Volgens Ralf Schumacher begint Lando Norris zijn claim over Max Verstappen en Lewis Hamilton waar te maken. Norris stelde eerder dat hij net zo veel moet verdienen als deze twee coureurs, omdat hij van hetzelfde niveau is. Schumacher denkt dat Norris gelijk begint te krijgen.

Alhoewel Norris zijn wereldtitel niet lijkt te prolongeren, maakt hij wel veel indruk in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur doet zijn best om de strijd aan te gaan met de snellere Mercedessen, en wist al te winnen in Hongarije en Zandvoort. Norris straalt meer zelfvertrouwen uit, en rijdt ook zelfverzekerder. Norris wil de aanval openen, en hij ontvangt steeds meer complimenten voor zijn manier van rijden.

Maakt Norris zijn claim waar?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher is onder de indruk van de prestaties van Norris. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij een oude uitspraak van Norris aan: "Ik heb bijna altijd het gevoel dat hij in de winter iets van coaching heeft gehad. Hoe dan ook, hij zegt nu steeds nadrukkelijker: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Max Verstappen en Lewis Hamilton, omdat ik net zo goed ben of misschien wel beter.' Hij begint daar nu echt voor op te komen. Hij wil ook dat zijn positie meer wordt erkend."

'Hij heeft absoluut een stap in de juiste richting gezet'

Naast de baan maakt Norris ook een sterkere indruk: "Op de baan zet hij dat natuurlijk geweldig om. Dat moet je ook zeggen. Hij had een snelheid die dat weekend simpelweg onverslaanbaar was. Dus wat mij betreft is het hem gegund."

Schumacher vindt dat Norris meer complimenten moet ontvangen: "Ik heb hem liever zoals hij nu is dan zoals we hem eerder hebben gezien, toen je nog weleens dacht: hij heeft het soms wat moeilijk als hij onder druk staat. Daar heeft hij zich ook mentaal meer voor opengesteld. Ik denk dus dat hij absoluut een stap in de goede richting heeft gezet."