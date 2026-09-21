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Hamilton moet nog altijd wennen: "Deze auto's zijn onnatuurlijk"

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Hamilton moet nog altijd wennen: "Deze auto's zijn onnatuurlijk"

Lewis Hamilton worstelt nog altijd met de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe dat de wagens van 2026 voor hem nog steeds niet natuurlijk aanvoelen. Ondanks dat Ferrari regelmatig meedoet om de topposities, blijft de overstap naar het nieuwe reglement een flinke uitdaging.

De Formule 1 ging dit jaar volledig op de schop. Energiemanagement speelt een veel grotere rol en ook de manier waarop de auto's downforce genereren is veranderd. Hamilton merkt dat die combinatie meer van hem en Ferrari vraagt dan verwacht.

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Hamilton merkt grote verschillen met 2021

"Het voelt nog steeds niet natuurlijk aan en we moeten er nog ontzettend hard aan werken", vertelt Hamilton aan meerdere media. Volgens de Brit vraagt het nieuwe reglement bovendien veel meer van zowel de coureurs als de teams. "Er zit dit jaar veel meer in het team, maar ook zeker in de coureurs. Je moet veel dieper samenwerken en beter afstemmen op elkaar."

Dat is opvallend, aangezien Hamilton eerder juist veel succes kende met een vergelijkbaar aerodynamisch concept. De auto's van 2026 zijn weer meer afhankelijk van aerodynamische downforce, nadat de Formule 1 in de voorgaande jaren vooral met ground effect werkte. Toch is de vergelijking met 2021 volgens Hamilton niet zo eenvoudig. De huidige auto's combineren die aerodynamica namelijk met een hybride aandrijflijn die veel meer elektrisch vermogen levert.

De energiemanagement speelt daardoor een cruciale rol tijdens een ronde. Coureurs kunnen minder op puur gevoel rijden en moeten voortdurend rekening houden met de beschikbare energie. Hamilton erkent dat het werk bovendien al verder gaat dan alleen het huidige seizoen. "Je probeert steeds beter op elkaar afgestemd te raken met het team. Tegelijkertijd kijken we al naar 2027, naar de nieuwe regels en naar alle stappen die we daarvoor moeten zetten."

Ferrari ziet Mercedes weglopen

Ferrari doet ondanks de problemen regelmatig mee vooraan, maar in het kampioenschap is het verschil met Mercedes groot. Hamilton staat tweede met 169 punten, terwijl Andrea Kimi Antonelli namens Mercedes al 270 punten verzamelde. Charles Leclerc staat vierde met 138 punten. Antonelli won bovendien al acht races, terwijl Hamilton dit seizoen één overwinning achter zijn naam heeft staan.

Toch ziet Hamilton voldoende positieve punten bij Ferrari. "Ik geniet ervan dat we met de vier topteams kunnen vechten. Ferrari zit nog één stap verwijderd van waar het hoort te staan", stelt de Brit. De volgende stap zetten wordt volgens hem echter lastig. "Ons doel is om die stap te maken, maar dat wordt niet makkelijk tegen Mercedes. Ook de andere twee teams hebben uitstekend werk geleverd."

Hamiltons situatie onderstreept hoe ingrijpend de nieuwe reglementen zijn. Zelfs een zevenvoudig wereldkampioen die eerder uitblonk bij grote regelwijzigingen, heeft tijd nodig om zich volledig aan te passen aan de huidige generatie auto's.

WC MAX

Posts: 7.152

Ik meen me te herinneren dat toen Max felle kritiek uitte op de huidige generatie auto’s, Lewis juist aangaf alles gaaf te vinden. Hij was over het algemeen louter positief.
Of heb ik zijn uitlatingen verkeerd begrepen?

  • 11
  • 21 sep 2026 - 20:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (18)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.970

    Lewis zit vaker in Kim
    dan in de sim.

    • + 3
    • 21 sep 2026 - 18:48
    • schwantz34

      Posts: 42.965

      Als Kim op Ham gaat zitten loopt Lewis spontaan Ferrari rood aan...

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 20:42
  • Larry Perkins

    Posts: 67.970

    "Hamilton staat tweede met 169 punten, terwijl Andrea Kimi Antonelli namens Mercedes al 270 punten verzamelde. Charles Leclerc staat vierde met 138 punten."

    De schrijvert heeft vast weer een oud artikel gekopieerd. De werkelijke tussenstand...

    1. Antonelli - 292 punten.
    2. Russell - 211 punten.
    3. Hamilton - 191 punten.
    4. Norris - 186 punten.
    5. Leclerc - 167 punten.
    6. Verstappen - 145 punten.

    • + 5
    • 21 sep 2026 - 18:59
    • snailer

      Posts: 34.859

      Het moet JPM zijn die dat schrijft.... onder het genot van wat nose candy.

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 21:12
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.264

    Lewis is ook onnatuurlijk

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 19:01
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.633

    Ik vind dit eigenlijk wel een goede toevoeging/nuance van Lewis. Ja, het is niet meer "oldskool" en ook ja het leunt iets meer techniek dan rauwe coureursinput. Maar, dat betekent niet per definitie dat het daardoor maar in algemene zin makkelijker is geworden. In team verband moest alles al perfect kloppen, maar nu nog meer door alle extra complexiteit die erbij is gekomen.

    Dat plaatst het weer in een iets ander daglicht/nuance dan simpelweg "minder coureursinput". Want de coureur moet nu met andere en meer technische middelen rekening houden, ook qua setup etc.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 19:04
    • snailer

      Posts: 34.859

      Voor mij is het heel simpel en er is geen nuance. Er kan niet vol geracet worden zoals racen wat mij betreft moet zijn.

      De moeilijkheid zit hem in managen. En dat wordt voor het grootste deel vanuit het team gestuurd. Niet vanuit de rijder.

      • + 8
      • 21 sep 2026 - 21:14
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.633

      Dat mag je uiteraard vinden amico. Echter, dan is de hamvraag, waar trek je de grens qua managen dan. Voorbeeldjes: een rijder managed in principe zelf qua handelingen, instructies komen vanuit en in overleg met het team.

      Brandstof managen, banden managen. Deze twee dingen voeren de coureur feitelijk uit, met behulp van instructies en overleg met het team. Is dat niet ook zo met deze motorformule? Ze moeten zelf opladen door het rijgedrag aan te passen, ze moeten zelf dat uitvoeren en ook nog wel zelf nadenken waar en wanneer de energie te gebruiken. Ook weer; in overleg en met instructies van het team.

      Ik ga nog verder gewoon voor de grap. De coureur kan zelf tijd winnen in de bochten en moet dat zelf doen, maar ook hier weer met instructies van en overleg met het team. "Apex speed te laag, rem iets later, probeer iets vroeger op je gas te gaan daar en daar". Dat voeren ze zelf uit.

      Nogmaals: dit is echt niet bedoelt zo van "Je mag dit niet stom vinden" haha. Meer om te kijken waar en ook waarom er hier een grens keihard wordt getrokken, en bij andere facetten "men" iets coulanter lijkt te zijn.

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 21:46
  • WC MAX

    Posts: 7.152

    Ik meen me te herinneren dat toen Max felle kritiek uitte op de huidige generatie auto’s, Lewis juist aangaf alles gaaf te vinden. Hij was over het algemeen louter positief.
    Of heb ik zijn uitlatingen verkeerd begrepen?

    • + 11
    • 21 sep 2026 - 20:17
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.519

      Dat denk ik wel. Hij vond de auto’s leuk om te rijden maar de motoren vond hij niet zo denderend

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 20:24
    • Pietje Bell

      Posts: 36.820

      Nee, dat heb je goed begrepen @WCMAX.

      Hamilton was in het begin opvallend positief over de nieuwe Ferrari én over hoe de 2026-auto’s reden.

      Over de Ferrari: na P4 zei hij dat de auto “great” voelde en dat hij de race erg leuk vond. Hij vond zelfs dat hij nog langer had kunnen racen.
      Over de nieuwe 2026-auto’s/racen: Hamilton zei expliciet dat hij de race
      “really fun” vond en dat hij de auto “really, really fun to drive” vond. Hij was daarmee een van de meest positieve coureurs over de nieuwe generatie.
      Over de Ferrari PU: daar was hij iets genuanceerder. Hij vond dat Ferrari duidelijk nog vermogen tekort kwam tegenover Mercedes. Volgens Hamilton leek Mercedes vooral op het gebied van power/battery deployment een voordeel te hebben.
      Hij had vóór de race al aangegeven dat de overstap van Mercedes power naar Ferrari power een heel andere ervaring was: andere trillingen, gevoel en manier van werken. Maar hij beschreef dat toen vooral als interessant en uitdagend.

      • + 6
      • 21 sep 2026 - 20:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.633

      Dat heeft hij inderdaad gezegd WC Max. Maar deze twee opmerkingen spreken elkaar helemaal niet tegen.

      Je kunt iets leuk vinden en kritiek hebben, en iets leuken vinden maar onwennig vinden. En inderdaad, dan gaat het nog om welk aspect van de auto's hij op doelde, en dat was inderdaad vooral gericht op het chassis (lichter, minder downforce etc).

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 21:49
    • Sander

      Posts: 2.050

      MS die hier heel krampachtig de nunace probeert te ontdekken terwijl HAM eindelijk "genuanceerd" over de brug komt dat het eigenlijk gewoon kaa uu tee is.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 07:35
  • Pietje Bell

    Posts: 36.820

    OFF TOPIC

    Deze dame kennen jullie vast nog wel: Tatiana Calderon. Heugelijk nieuws.

    Tatiana Calderón becomes first woman to win NASCAR Brazil race overall

    Calderón made history at the Curvelo oval this past weekend as the Colombian driver claimed victory in the NASCAR Brazil Series

    Colombian driver Tatiana Calderón made history at the Circuito dos Cristais, more simply referred as the Curvelo oval. It a 0.777-mile short track with about 16 degrees of banking.

    After earning her first top five of the year with a fourth-place finish in Race #1 of the weekend, Calderón went on to claim victory in Race #2 after a dramatic event. She took the checkered flag, 0.527s clear of Felipe Malinowski in second place, and Ricardo Maurício filling out the podium in third.

    The race-winning moment came after a caution for Nicolas Costa. On the ensuing double-file restart, Alfredinho Ibiapina and Cacá Bueno collided in the battle for the race lead, with Bueno spinning and Ibiapina pushing wide. Calderón was right behind them and squeezed by on the inside to escape the chaos to take over the race lead with 23 minutes to go in the event.

    She held on to the lead for the remainder of the race, even after some intense late pressure from Malinowski, driving her SG28 Racing entry to Victory Lane.

    NASCAR has had a handful of female race winners in the lower divisions over the years, but never before in the NASCAR Brazil Series.


    Minder heugelijk nieuws voor hem althans is het volgende:

    De Scuderia Bandeiras trok zich eind juni 2026 per direct terug uit de Stock Car,
    waardoor Nelson Piquet Jr., Rubens Barrichello en Rafael Suzuki uit het kampioenschap verdwenen.
    Junior racet nu alleen nog in de Euro Nascar.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 21:13
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      Da's mooi @Pietje, toch moeten we de twee belangrijkste vragen nog worden beantwoord...

      1. Heeft Tatiana Calderón twee flinke Tatiana's?
      2. Hoe goed is Tatiana in de keuken?

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 22:35
    • Pietje Bell

      Posts: 36.820

      De verhoudingen zijn zeer goed te noemen en ze is goed in de keuken.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 22:40
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      Gelukkig, doen hoeven we daar niks aan te doen...

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 23:56
    • Larry Perkins

      Posts: 67.970

      * Eerste "doen" moet "dan" zijn.
      Oh ja?
      Ja!

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 23:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 246
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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