Lewis Hamilton worstelt nog altijd met de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe dat de wagens van 2026 voor hem nog steeds niet natuurlijk aanvoelen. Ondanks dat Ferrari regelmatig meedoet om de topposities, blijft de overstap naar het nieuwe reglement een flinke uitdaging.

De Formule 1 ging dit jaar volledig op de schop. Energiemanagement speelt een veel grotere rol en ook de manier waarop de auto's downforce genereren is veranderd. Hamilton merkt dat die combinatie meer van hem en Ferrari vraagt dan verwacht.

Hamilton merkt grote verschillen met 2021

"Het voelt nog steeds niet natuurlijk aan en we moeten er nog ontzettend hard aan werken", vertelt Hamilton aan meerdere media. Volgens de Brit vraagt het nieuwe reglement bovendien veel meer van zowel de coureurs als de teams. "Er zit dit jaar veel meer in het team, maar ook zeker in de coureurs. Je moet veel dieper samenwerken en beter afstemmen op elkaar."

Dat is opvallend, aangezien Hamilton eerder juist veel succes kende met een vergelijkbaar aerodynamisch concept. De auto's van 2026 zijn weer meer afhankelijk van aerodynamische downforce, nadat de Formule 1 in de voorgaande jaren vooral met ground effect werkte. Toch is de vergelijking met 2021 volgens Hamilton niet zo eenvoudig. De huidige auto's combineren die aerodynamica namelijk met een hybride aandrijflijn die veel meer elektrisch vermogen levert.

De energiemanagement speelt daardoor een cruciale rol tijdens een ronde. Coureurs kunnen minder op puur gevoel rijden en moeten voortdurend rekening houden met de beschikbare energie. Hamilton erkent dat het werk bovendien al verder gaat dan alleen het huidige seizoen. "Je probeert steeds beter op elkaar afgestemd te raken met het team. Tegelijkertijd kijken we al naar 2027, naar de nieuwe regels en naar alle stappen die we daarvoor moeten zetten."

Ferrari ziet Mercedes weglopen

Ferrari doet ondanks de problemen regelmatig mee vooraan, maar in het kampioenschap is het verschil met Mercedes groot. Hamilton staat tweede met 169 punten, terwijl Andrea Kimi Antonelli namens Mercedes al 270 punten verzamelde. Charles Leclerc staat vierde met 138 punten. Antonelli won bovendien al acht races, terwijl Hamilton dit seizoen één overwinning achter zijn naam heeft staan.

Toch ziet Hamilton voldoende positieve punten bij Ferrari. "Ik geniet ervan dat we met de vier topteams kunnen vechten. Ferrari zit nog één stap verwijderd van waar het hoort te staan", stelt de Brit. De volgende stap zetten wordt volgens hem echter lastig. "Ons doel is om die stap te maken, maar dat wordt niet makkelijk tegen Mercedes. Ook de andere twee teams hebben uitstekend werk geleverd."

Hamiltons situatie onderstreept hoe ingrijpend de nieuwe reglementen zijn. Zelfs een zevenvoudig wereldkampioen die eerder uitblonk bij grote regelwijzigingen, heeft tijd nodig om zich volledig aan te passen aan de huidige generatie auto's.