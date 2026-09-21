Volgens Günther Steiner zou zelfs Max Verstappen niet in staat zijn om succesvol te zijn in een Aston Martin. Steiner is van mening dat een goede coureur niet kan presteren in een slechte auto, en wijst daarbij naar Verstappen en huidig Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Het team van Aston Martin kent momenteel een rampzalig seizoen in de Formule 1. De nieuwe Honda-krachtbron functioneert niet naar wens, en de achterstand op de rest van het veld is enorm. Voorafgaand aan dit seizoen werd Aston Martin echter getipt als een mogelijke outsider voor de titel, en werd zelfs de naam van Verstappen in verband gebracht met het team. Verstappen blijft echter bij Red Bull, terwijl de frustratie bij Aston Martin-superster Fernando Alonso blijft groeien.

'Dat geeft aan hoe belangrijk de auto is'

Zelfs een coureurs zoals Alonso is niet in staat om te presteren bij Aston Martin, en dat vindt voormalig Haas-teambaas Steiner niet vreemd. In de Lemonade Stand Podcast legt hij dat uit: "De slechtste coureur in een goede auto kan winnen. En er zijn op dit moment natuurlijk geen echte slechte coureurs in de Formule 1. Hij zal misschien geen wereldkampioen worden, maar hij kan wel races winnen."

Maar andersom zit het volgens Steiner anders: "De beste coureur in de slechtste auto kan helemaal niets winnen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de auto is. Ik zou zeggen dat de auto en alles wat bij het team hoort, zoals pitstops en zo, ongeveer voor tachtig procent bepalend zijn."

Hoe zit het met Verstappen?

Steiner wijst vervolgens naar Verstappen: "Als je die coureurs buiten de top vier teams zet, als je Max Verstappen bijvoorbeeld in een Aston Martin zet, dan kun je het gewoon niet voor elkaar krijgen. Kijk maar naar Alonso. Hij is één van de beste coureurs van het veld, maar hij krijgt helemaal niets voor elkaar."

Wanneer heeft een ervaren coureur nut?

Een ervaren coureur heeft volgens Steiner dan ook alleen maar nut als het team in ontwikkeling is: "Ik wilde niet dat de coureur de zwakste schakel zou zijn. Ik wilde altijd ervaren coureurs, omdat het team onervaren was. Zo kon je dat deels gaan compenseren. Een coureur met ervaring heeft op verschillende plekken gewerkt en kan het team ook motiveren."