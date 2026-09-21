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Klap voor Aston Martin: "Zelfs Verstappen zou daar niet winnen"

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Klap voor Aston Martin: "Zelfs Verstappen zou daar niet winnen"

Volgens Günther Steiner zou zelfs Max Verstappen niet in staat zijn om succesvol te zijn in een Aston Martin. Steiner is van mening dat een goede coureur niet kan presteren in een slechte auto, en wijst daarbij naar Verstappen en huidig Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Het team van Aston Martin kent momenteel een rampzalig seizoen in de Formule 1. De nieuwe Honda-krachtbron functioneert niet naar wens, en de achterstand op de rest van het veld is enorm. Voorafgaand aan dit seizoen werd Aston Martin echter getipt als een mogelijke outsider voor de titel, en werd zelfs de naam van Verstappen in verband gebracht met het team. Verstappen blijft echter bij Red Bull, terwijl de frustratie bij Aston Martin-superster Fernando Alonso blijft groeien.

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'Dat geeft aan hoe belangrijk de auto is'

Zelfs een coureurs zoals Alonso is niet in staat om te presteren bij Aston Martin, en dat vindt voormalig Haas-teambaas Steiner niet vreemd. In de Lemonade Stand Podcast legt hij dat uit: "De slechtste coureur in een goede auto kan winnen. En er zijn op dit moment natuurlijk geen echte slechte coureurs in de Formule 1. Hij zal misschien geen wereldkampioen worden, maar hij kan wel races winnen."

Maar andersom zit het volgens Steiner anders: "De beste coureur in de slechtste auto kan helemaal niets winnen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de auto is. Ik zou zeggen dat de auto en alles wat bij het team hoort, zoals pitstops en zo, ongeveer voor tachtig procent bepalend zijn."

Hoe zit het met Verstappen?

Steiner wijst vervolgens naar Verstappen: "Als je die coureurs buiten de top vier teams zet, als je Max Verstappen bijvoorbeeld in een Aston Martin zet, dan kun je het gewoon niet voor elkaar krijgen. Kijk maar naar Alonso. Hij is één van de beste coureurs van het veld, maar hij krijgt helemaal niets voor elkaar."

Wanneer heeft een ervaren coureur nut?

Een ervaren coureur heeft volgens Steiner dan ook alleen maar nut als het team in ontwikkeling is: "Ik wilde niet dat de coureur de zwakste schakel zou zijn. Ik wilde altijd ervaren coureurs, omdat het team onervaren was. Zo kon je dat deels gaan compenseren. Een coureur met ervaring heeft op verschillende plekken gewerkt en kan het team ook motiveren."

Michael Schumacher

Posts: 2.633

Hier vergist Steiner zich natuurlijk enorm. Max Verstappen heeft lak aan de natuurwetten, en dus wint hij met speels gemak in de AM.

  • 5
  • 21 sep 2026 - 18:03
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (9)

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  • gridiron

    Posts: 3.772

    Als het nog niet met een RB auto lukt waarom zou het dan wel lukken met een rot bak als die AM.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 17:34
  • TylaHunter

    Posts: 10.924

    Dat Aston Martin krijgt rake klappen... nu lukt het al niet met verstappen... straks gaan ze ook nog duidelijk maken dat het niet lukt met Stroll. Mokerslag.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 17:49
  • Larry Perkins

    Posts: 67.967

    Blijft ongelooflijk maar waar, dat open deuren nog altijd een stuk verder open kunnen, zeker in de diepgaande analyses van heldere lichten als Günther S. en kornuiten...

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 17:51
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.633

    Hier vergist Steiner zich natuurlijk enorm. Max Verstappen heeft lak aan de natuurwetten, en dus wint hij met speels gemak in de AM.

    • + 5
    • 21 sep 2026 - 18:03
    • schwantz34

      Posts: 42.965

      100%, zeker weten, geen twijfel mogelijk!

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 18:08
  • Rimmer

    Posts: 13.490

    AM. Altijd Malaise.
    Ze hadden gewoon een fantastische Mercedes motor die al decennia tot de standaard behoort en wat gaan ze doen? Een gare Honda er in waarvan ten tijde dat het besluit genomen werd al duidelijk was dat al het goede motorpersoneel naar RBPT was overgestapt en Honda in feite opnieuw en met een achterstand zou moeten beginnen.
    Stroll was zo gewend dat hij met geld alles kon kopen dat hij daadwerkelijk begon te geloven dat Honda uit het niets een blik super technici met jarenlange F1 ervaring zou opentrekken puur en alleen omdat Lawrence dat wilde. Dat Honda die ervaren mensen helemaal niet meer had werd onder het tapijt geveegd.
    Die vent had zelf ook kunnen bedenken dat de zaken zo zouden gaan lopen als dat ze nu lopen. Tel daar de angstcultuur die er in het team heerst bij op en een tweede rijder die liever gaat tennissen en je hebt een recipe for disaster. Dan heeft hij ook nog eens zo met geld lopen smijten dat al zijn personeel veel te duur betaald wordt en nu gedemotiveerd nergens meer heen kan en er ook geen ruimte is om nog meer mensen aan te nemen. De budgetcap maakt het allemaal nog lastiger, zeker nu de compleet herbouwde auto ook nog steeds voor geen meter gaat.
    Wegrennen naar Audi of RBPT is de enige optie maar RBPT zit er waarschijnlijk niet op te wachten dus Audi zou het moeten worden. Die zijn niet verkeerd maar ook zeker nog niet op het gewenste niveau. kortom, Lance gaat nooit een wereldkampioenschap F1 winnen en Lawrence zal moeten accepteren dat hij niet de Messias is die hij zelf graag denkt te zijn, laat staan zijn zoon.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 18:11
    • Agostini

      Posts: 141

      Mooie analyse waar ik het helemaal mee eens ben. Lawrence is het hoofdprobleem.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 19:57
  • F1 bekijker

    Posts: 549

    Dat kan niet Max zou in een Haas nog winnen.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 19:17
  • Need5Speed

    Posts: 4.549

    Het stomme is dat je met geld een hoop kan kopen - behalve succes.

    En de reden daarvoor is simpel - mensen zijn mensen. En mensen werken niet, of niet alleen, voor geld - ze werken ook voor waar ze goed in zijn, waar ze in geloven. Vooral de besten in de sport zijn dat omdat ze bevlogen zijn; ze ademen F1, ze dromen F1.

    Jordan, Midland, Spyker, Force India - het team had een taaie geschiedenis, nooit genoeg geld. Iedereen die er werkte vroeg zich af waarom ze het deden. Als het voor het geld was dan waren ze weg. Alleen als ze geloofden dat ze de unieke kans hadden om iets bijzonders te doen bleven ze.
    Force India was een team van onderbetaalde, overwerkte maar hypergemotiveerde racefanaten.

    En toen kwam Lawrence Stroll en die ging met geld smijten. Nieuwe fabriek, nieuwe spullen, nieuwe dikbetaalde mensen met een goed salaris en onwrikbaar zelfvertrouwen.
    En toch loopt het team ineens niet zo goed meer, raar is dat! Want hoe hard wil de oude garde zich inspannen voor het verwende zoontje van de baas en de racelegende in zijn nadagen? En voegen de nieuwe werknemers net zo veel performance toe aan de wagen als aan hun bankrekening?

    Force India is gered en kapot gemaakt. En zolang Sugar Daddy de scepter zwaait zal het nooit wat worden zelfs al doet hij alles goed.
    Wat nodig is is een echte ouderwetse teambaas die alles op de juiste manier op scherp zet. Eentje die getrouwd is met een Spice Girl misschien?

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 23:31

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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