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Hamilton mazzelt met FIA-besluit: "Red Bull kreeg wél een straf"

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Hamilton mazzelt met FIA-besluit: "Red Bull kreeg wél een straf"

David Coulthard plaatst zijn vraagtekens bij het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Spaanse Grand Prix. Verstappen moest van Red Bull zijn positie teruggeven, uit vrees voor een straf. Coulthard wijst naar de FIA en stelt dat Verstappen een punt had.

Verstappen ging op de Madring wijd in de eerste bocht, omdat hij naar eigen zeggen anders tegen de Ferrari van Hamilton aan was gereden. Hamilton dacht er echter anders over, en riep dat Verstappen de bocht had afgesneden en de positie moest teruggeven. Verstappen had op dat moment Andrea Kimi Antonelli al ingehaald, en bij Red Bull begonnen ze te twijfelen. Om een straf te voorkomen vroegen ze Verstappen om Hamilton erlangs te laten, maar dit betekende wel dat hij ook Antonelli moest laten gaan.

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Had Verstappen gelijk?

Over het moment bestaat veel twijfel, omdat er meerdere lezingen bestaan. Oud-coureur en analist David Coulthard heeft de situatie onder de loep genomen, zo meldt hij in de podcast Up To Speed: "Ik heb de beelden vertraagd teruggekeken. Je hebt eerst de eerste bocht, die naar links gaat, en daarna een tweede bocht, die dan naar rechts gaat. In de eerste bocht zat Lewis voor Max. Hij had dus recht op die bocht."

Maar Coulthard stelt dat de situatie snel veranderde: "Als je echt naar de beelden in slowmotion kijkt, dan zie je dat Max in het midden van de chicane voor Max zat. Max claimt natuurlijk dat de manier van rijden van Lewis ervoor zorgde dat hij ontwijkend moest reageren en dat Lewis hem van de baan duwde. Hij moest daar wel van de baan afgaan."

Had Verstappen kunnen winnen?

Of Red Bull hier het juiste besluit heeft genomen, blijft de vraag. Ook Coulthard vindt het ingewikkeld: "We zullen nooit weten of Max de race had gewonnen. Dat zullen we echt nooit weten. Wat we wel weten is dat deze hele situatie niet perfect was."

Als Verstappen de plek niet had teruggegeven, en geen straf had gekregen, had hij mogelijk de race gewonnen. Hij had de latere racewinnaar Antonelli immers al ingehaald: "Het draaide niet alleen om het teruggeven van een plek. In zijn geval moest hij eerst een plek aan Kimi geven, voordat hij de plek aan Lewis kon teruggeven. Daarna viel Lewis uit. Ik vraag me af wat de wedstrijdleiding had gedaan als Lewis eerder was uitgevallen. Hadden ze dan gewoon een tijdstraf uitgedeeld?"

'Red Bull kreeg toen wél een straf'

Over de manier waarop Hamilton werd behandeld, bestaat sowieso veel irritatie: "Er zijn een paar variabelen. Lewis reed in de vrije training door met een beschadigde auto, en kreeg daar geen straf voor."

Coulthard wijst vervolgens naar een incident met Red Bull in 2024, toen Sergio Pérez voor een soortgelijk moment wél werd bestraft: "Red Bull kreeg toen een gridstraf en een boete. Daarbij moet ik wel zeggen dat er onderdelen van zijn auto op de baan vielen, die ze moesten opruimen, wat bij Lewis niet het geval was. Hij had een lekke band en een kapotte voorvleugel."

Glasvezelcoureur

Posts: 1.222

Knap stukje schrijfwerk weer! O nee, dat doet men tegenwoordig niet meer. Er worden slechts wat zinnen van anderen omgegooid. En dat is natuurlijk bijzonder moeilijk [i] "...dan zie je dat Max in het midden van de chicane voor Max zat...."[/i]

  • 9
  • 15 sep 2026 - 10:18
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton David Coulthard Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (14)

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  • arone

    Posts: 1.218

    Max zat voor Max.... knap!

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 09:32
    • Joeppp

      Posts: 8.812

      Hij is sneller dan zijn schaduw.

      • + 5
      • 15 sep 2026 - 09:51
    • Larry Perkins

      Posts: 67.837

      De genoemde podcast, zonder foutjes…

      Was THIS the WORST F1 race ever? | Up To Speed
      (36,40 minuten)

      urlr.me/M9T9WR

      Onderwerpen
      De Madring... waar te beginnen!
      DC & Will duiken in de hoogte- en dieptepunten van Lando Norris, want zelfs Kimi Antonelli gaf toe dat hij had moeten winnen!
      En na slechts 4 inhaalmanoeuvres in de hele race houden ze zich niet in op het nieuwe circuit.
      Werd Lando Norris bestolen? Had Kimi Antonelli gewoon geluk?
      Zou Max Verstappen hebben gewonnen zonder dat "fucking mickey mouse racing"?
      Hoe zouden we de Madring veranderen om hem spannender te maken?
      En heeft Mercedes George Russell weer eens genaaid?

      (herhaalde plaatsing)

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:01
    • Regenrace

      Posts: 2.939

      Deze situatie geeft wel aan dat de regels hoognodig ge-update moeten worden.

      Stel dat Ham direct na het incident door eigen fout 10 plaatsen terugzakt, dan kan je van Verstappen toch niet vragen dat ie even mee 11 plaatsen terugzakt om Hamilton zijn 'positie' terug te geven?
      Een absurditeit waar kennelijk nog nooit iemand over heeft nagedacht.

      De regel moet dus zijn: als je door een illegale actie 1 winst pakt, moet je 1 positie teruggeven ongeacht wie de coureur is (in dit geval dus alleen aan Antonelli).

      Een straf is aan een coureur is namelijk een straf, en geen goedmakertje voor de benadeelde coureur. Als dat zo uitpakt is dat hooguit een gelukkige bijvangst maar geen recht (zoals coureurs meestal zelf eisen).
      Ik heb 't al zo vaak gezegd, de meeste coureurs zijn te dom om te poepen.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 13:02
  • Snork

    Posts: 23.111

    Het is inmiddels de koe in de kont kijken. We weten niet wat FIA's oordeel zou zijn geweest en of Max in staat zou zijn geweest om Kimi achter zich te houden. We kunnen er wel nog 2 weken over ouwehoeren en elkaar het kot uitvechten over welles-niets. Laten we dat dus maar doen.

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 09:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.163

      Ik kijk liever Natte Nel junior in de kont.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:19
    • Larry Perkins

      Posts: 67.837

      Oké @Snork, hier is een beginnetje: Steek jij je snorkel maar in de kont van de koe!

      Zoiets?

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 10:31
    • Need5Speed

      Posts: 4.512

      Fe FIA kijkt vooral graag een rooie stier in de kont.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 12:40
  • Pietje Bell

    Posts: 36.726

    Everything Formula
    @evrythngformu1a

    Ferrari and Racing Bulls will be back on track at Imola on September 15–16 for
    Pirelli’s 2027 tire development program. 🛞

    Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, Liam Lawson and Arvid Lindblad
    are expected to drive.

    Ferrari will also run a TPC test on Wednesday with Dino Beganovic, Rafael Câmara
    and Arthur Leclerc. 🇮🇹

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 10:07
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.222

    Knap stukje schrijfwerk weer! O nee, dat doet men tegenwoordig niet meer. Er worden slechts wat zinnen van anderen omgegooid. En dat is natuurlijk bijzonder moeilijk "...dan zie je dat Max in het midden van de chicane voor Max zat...."

    • + 9
    • 15 sep 2026 - 10:18
  • Wibautstraat

    Posts: 161

    Aldus Coulthard, de ex Red Bull coureur.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 11:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.512

      en Brit en ex Mc-Laren coureur en ook wanneer dat zo uitkomt kritisch over Max.

      • + 3
      • 15 sep 2026 - 12:11
    • Wibautstraat

      Posts: 161

      “Need5Speed” Met “Brit” hoef je echt niet mee aan te komen hoor, al helemaal niet hoe Crofty Hamilton penalty probeerde aan smeren in Madrid en Derek Warwick met z’n Honda dealership die max “the great white hope” noemde, weg wezen engnek, en heel gauw.
      Hamilton krijgt de meeste penalties dan welke coureur dan, waar was die penalty for max in Zandvoort voor empeding Hamilton, die Hamilton wel kreeg in Homgarije voor impeding Piastri en dan nog het lef hebben met je “Brit”

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 13:46
    • Need5Speed

      Posts: 4.512

      Iedereen weet hoe jij hier in staat.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 13:52

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Ferrari
346
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Red Bull Racing
201
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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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