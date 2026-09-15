David Coulthard plaatst zijn vraagtekens bij het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Spaanse Grand Prix. Verstappen moest van Red Bull zijn positie teruggeven, uit vrees voor een straf. Coulthard wijst naar de FIA en stelt dat Verstappen een punt had.

Verstappen ging op de Madring wijd in de eerste bocht, omdat hij naar eigen zeggen anders tegen de Ferrari van Hamilton aan was gereden. Hamilton dacht er echter anders over, en riep dat Verstappen de bocht had afgesneden en de positie moest teruggeven. Verstappen had op dat moment Andrea Kimi Antonelli al ingehaald, en bij Red Bull begonnen ze te twijfelen. Om een straf te voorkomen vroegen ze Verstappen om Hamilton erlangs te laten, maar dit betekende wel dat hij ook Antonelli moest laten gaan.

Had Verstappen gelijk?

Over het moment bestaat veel twijfel, omdat er meerdere lezingen bestaan. Oud-coureur en analist David Coulthard heeft de situatie onder de loep genomen, zo meldt hij in de podcast Up To Speed: "Ik heb de beelden vertraagd teruggekeken. Je hebt eerst de eerste bocht, die naar links gaat, en daarna een tweede bocht, die dan naar rechts gaat. In de eerste bocht zat Lewis voor Max. Hij had dus recht op die bocht."

Maar Coulthard stelt dat de situatie snel veranderde: "Als je echt naar de beelden in slowmotion kijkt, dan zie je dat Max in het midden van de chicane voor Max zat. Max claimt natuurlijk dat de manier van rijden van Lewis ervoor zorgde dat hij ontwijkend moest reageren en dat Lewis hem van de baan duwde. Hij moest daar wel van de baan afgaan."

Had Verstappen kunnen winnen?

Of Red Bull hier het juiste besluit heeft genomen, blijft de vraag. Ook Coulthard vindt het ingewikkeld: "We zullen nooit weten of Max de race had gewonnen. Dat zullen we echt nooit weten. Wat we wel weten is dat deze hele situatie niet perfect was."

Als Verstappen de plek niet had teruggegeven, en geen straf had gekregen, had hij mogelijk de race gewonnen. Hij had de latere racewinnaar Antonelli immers al ingehaald: "Het draaide niet alleen om het teruggeven van een plek. In zijn geval moest hij eerst een plek aan Kimi geven, voordat hij de plek aan Lewis kon teruggeven. Daarna viel Lewis uit. Ik vraag me af wat de wedstrijdleiding had gedaan als Lewis eerder was uitgevallen. Hadden ze dan gewoon een tijdstraf uitgedeeld?"

'Red Bull kreeg toen wél een straf'

Over de manier waarop Hamilton werd behandeld, bestaat sowieso veel irritatie: "Er zijn een paar variabelen. Lewis reed in de vrije training door met een beschadigde auto, en kreeg daar geen straf voor."

Coulthard wijst vervolgens naar een incident met Red Bull in 2024, toen Sergio Pérez voor een soortgelijk moment wél werd bestraft: "Red Bull kreeg toen een gridstraf en een boete. Daarbij moet ik wel zeggen dat er onderdelen van zijn auto op de baan vielen, die ze moesten opruimen, wat bij Lewis niet het geval was. Hij had een lekke band en een kapotte voorvleugel."