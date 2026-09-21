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F1-kalender onder druk: 'Teams mogen mogelijk niet naar Midden-Oosten'

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F1-kalender onder druk: 'Teams mogen mogelijk niet naar Midden-Oosten'

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten is nog altijd onrustig, en of de races door kunnen gaan blijft twijfelachtig. Er kan mogelijk een situatie ontstaan waarbij de teams niet eens kunnen afreizen naar de circuits.

De situatie in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de sportwereld. De Formule 1 besloot begin dit jaar om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen, terwijl ze nog altijd vasthouden aan de races in Qatar en Abu Dhabi. De F1-top en de FIA lijken vooralsnog vast te houden aan de races, maar of dat verstandig is blijft de vraag. In de afgelopen weken hebben veel andere kampioenschappen hun evenementen in de regio van de kalender gehaald.

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WRC-teams mochten niet naar het Midden-Oosten

Afgelopen week maakte de FIA bekend dat ze de Rally van Saoedi-Arabië van de WRC-kalender hebben gehaald. Eerder werden ook de races in het Midden-Oosten van de kalender van het World Endurance Championship gehaald en vervangen door wedstrijden in Europa. Daarnaast werd de 24 uur van Dubai verplaatst naar het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika.

Het feit dat de rally in Saoedi-Arabië van de WRC-kalender werd gehaald, kwam niet als een verrassing. Toyota en Hyundai hadden eerder al een bom onder de rally gelegd, door mede te delen dat ze niet naar het Midden-Oosten mochten afreizen. Ze mogen vanwege bedrijfsrestricties hun personeel niet laten afreizen naar het gebied, en dit kan ook een rol gaan spelen in de Formule 1.

Wat gaan de teams doen?

De vraag is namelijk in hoeverre men de veiligheid van het teampersoneel kan garanderen in Qatar en Abu Dhabi. Begin dit jaar zaten bijvoorbeeld medewerkers van Mercedes en McLaren vast in Bahrein, nadat hier een regenbandentest werd afgeblazen vanwege raketaanvallen vlakbij het circuit. De situatie in de regio is nog altijd onzeker. De Nederlandse overheid geeft momenteel een geel reisadvies voor Qatar en Abu Dhabi, wat betekent dat afreizen niet wordt afgeraden, maar dat er wel veiligheidsrisico's zijn.

Uitwijken naar Imola

De situatie blijft echter onzeker en kan van dag tot dag veranderen. Of de teams het wel zien zitten om af te reizen naar het Midden-Oosten, en of dat überhaupt wel mogelijk is, blijft giswerk. De F1-top en de FIA blijven vooralsnog stil, en afgelopen week gingen er al veel geruchten rond. De F1-teams zouden al hotels hebben geboekt in de omgeving van Imola, terwijl de hoge heren van de sport wachten op nieuws vanuit Abu Dhabi. Daar zou men het schrappen van de race zelf moeten aankondigen, maar dat willen ze waarschijnlijk niet doen.

Wingleader

Posts: 3.458

Wegblijven in die zandbakken en nooit meer terug.

  • 26
  • 21 sep 2026 - 16:27
F1 Nieuws GP Abu Dhabi 2026

Reacties (13)

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  • HarryLam

    Posts: 5.736

    Die ezels in de golfstaten zijn te stom geweest om tijdig met al hun miljarden behoorlijke luchtafweer aan te schaffen en nu zitten ze met de gebakken dadels.

    • + 3
    • 21 sep 2026 - 16:12
  • Wingleader

    Posts: 3.458

    Wegblijven in die zandbakken en nooit meer terug.

    • + 26
    • 21 sep 2026 - 16:27
    • poedersuiker

      Posts: 869

      Wat een goeie reactie dit... mooi onderbouwd ook

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 07:51
    • da_bartman

      Posts: 6.856

      Deze reactie heeft heeft helemaal geen onderbouwing nodig, klip en klaar

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 08:20
  • The Wolf

    Posts: 1.545

    waar gaat het over, de coureurs hebben toch 'n halo

    • + 6
    • 21 sep 2026 - 16:35
    • Need5Speed

      Posts: 4.549

      Ze willen niet dat ze straks ook vleugels en een harp hebben.

      • + 11
      • 21 sep 2026 - 17:07
    • Freek-Willem

      Posts: 6.847

      5 coureurs hebben hoeven alleen nog maar een harp.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 06:22
  • Sander

    Posts: 2.050

    Je kan als team misschien ook wel helemaal niet willen. Dat is natuurlijk contractbreuk maar je kan niemand (behalve russische soldaten) dwingen tot kanonnenvleesch.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 17:13
  • Larry Perkins

    Posts: 67.970

    Waar maakt men zich druk om? Ome Ben Sulayem kan toch makkelijk met de VS en Iran afspreken dat ze tijdens de GP van Qatar elkaar in Abu Dhabi afknallen en dat ze tijdens de GP van Abu Dhabi hun vuurwerk op Qatar richten.
    Zowel Donald J. Trump als De Revolutionaire Garde zijn uiterst betrouwbaar waar ome Ben uitstekend duurzame afspraken mee kan maken. "Een man een man, een woord een woord", dat is niet voor niets hun gezamenlijke slogan!

    Kortom, Mohammed Ben Sulayem kan het - net als vredestichter Donald J. - binnen 24 uur oplossen...

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 17:40
  • Pietje Bell

    Posts: 36.820

    OFF TOPIC.

    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    🚨 Dit zijn de VERANDERINGEN die de FIA bestudeert voor de ADUO in 2027

    1️⃣ De ICE beter meten

    2️⃣ DE HELE Vermogensunit meten: ICE + MGU-K + batterij + efficiëntie

    3️⃣ Extra ontwikkeling verdelen volgens de positie in de Constructors, zoals met
    de uren in de windtunnel

    📰 @wearetherace


    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    Dit zijn de wijzigingen in de meting. De wijzigingen in de verdeling van hulp en al dat
    soort dingen is een apart onderwerp waarover nu nog niet veel informatie bekend is.
    Maar het is wel bekend dat het deze week in de commissie behandeld zal worden en dat,
    als het doorgaat, er in de PUAC gestemd zal worden (er zijn 4 van de 6 stemmen nodig).

    • + 4
    • 21 sep 2026 - 18:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.231

    Ik zou zeggen dat ome Ben "de jurk" en Stefano Domenicali "de parasiet" persoonlijk moeten gaan kijken of het veilig is.
    Als er dan toch geschoten wordt en ze knikkeren ondersteboven dan is dat niet zo'n grote ramp.....die kunnen ingewisseld worden door anderen.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 19:47
  • Snork

    Posts: 23.142

    Bijna volledig een herhaling van artikel:
    F1-kalender in gevaar: 'Abu Dhabi weigert mee te werken'

    • + 3
    • 21 sep 2026 - 20:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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