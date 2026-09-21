Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten is nog altijd onrustig, en of de races door kunnen gaan blijft twijfelachtig. Er kan mogelijk een situatie ontstaan waarbij de teams niet eens kunnen afreizen naar de circuits.

De situatie in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de sportwereld. De Formule 1 besloot begin dit jaar om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen, terwijl ze nog altijd vasthouden aan de races in Qatar en Abu Dhabi. De F1-top en de FIA lijken vooralsnog vast te houden aan de races, maar of dat verstandig is blijft de vraag. In de afgelopen weken hebben veel andere kampioenschappen hun evenementen in de regio van de kalender gehaald.

WRC-teams mochten niet naar het Midden-Oosten

Afgelopen week maakte de FIA bekend dat ze de Rally van Saoedi-Arabië van de WRC-kalender hebben gehaald. Eerder werden ook de races in het Midden-Oosten van de kalender van het World Endurance Championship gehaald en vervangen door wedstrijden in Europa. Daarnaast werd de 24 uur van Dubai verplaatst naar het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika.

Het feit dat de rally in Saoedi-Arabië van de WRC-kalender werd gehaald, kwam niet als een verrassing. Toyota en Hyundai hadden eerder al een bom onder de rally gelegd, door mede te delen dat ze niet naar het Midden-Oosten mochten afreizen. Ze mogen vanwege bedrijfsrestricties hun personeel niet laten afreizen naar het gebied, en dit kan ook een rol gaan spelen in de Formule 1.

Wat gaan de teams doen?

De vraag is namelijk in hoeverre men de veiligheid van het teampersoneel kan garanderen in Qatar en Abu Dhabi. Begin dit jaar zaten bijvoorbeeld medewerkers van Mercedes en McLaren vast in Bahrein, nadat hier een regenbandentest werd afgeblazen vanwege raketaanvallen vlakbij het circuit. De situatie in de regio is nog altijd onzeker. De Nederlandse overheid geeft momenteel een geel reisadvies voor Qatar en Abu Dhabi, wat betekent dat afreizen niet wordt afgeraden, maar dat er wel veiligheidsrisico's zijn.

Uitwijken naar Imola

De situatie blijft echter onzeker en kan van dag tot dag veranderen. Of de teams het wel zien zitten om af te reizen naar het Midden-Oosten, en of dat überhaupt wel mogelijk is, blijft giswerk. De F1-top en de FIA blijven vooralsnog stil, en afgelopen week gingen er al veel geruchten rond. De F1-teams zouden al hotels hebben geboekt in de omgeving van Imola, terwijl de hoge heren van de sport wachten op nieuws vanuit Abu Dhabi. Daar zou men het schrappen van de race zelf moeten aankondigen, maar dat willen ze waarschijnlijk niet doen.