De toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. De Spanjaard is inmiddels 45 jaar oud en maakt een uiterst zwak seizoen door. Dat komt mede door de wagen die hij van Aston Martin tot zijn beschikking krijgt. Toch lijkt er positief nieuws te zijn over de toekomst van Alonso.

Het seizoen van Alonso verloopt verre van goed. Hij heeft nog maar drie punten behaald en staat daardoor negentiende in het wereldkampioenschap. De Spanjaard concurreert voornamelijk met de coureurs van Cadillac, Williams en zijn teamgenoot Lance Stroll.

Alonso is nog niet klaar met de Formule 1

De Spanjaard lijkt nog niet klaar te zijn met de Formule 1. Dat blijkt uit een recent interview dat hij gaf op het YouTube-kanaal van Aston Martin. Tegenover oud-coureur Pedro de la Rosa spreekt Alonso uitgebreid over 2027. "Ik denk dat we allemaal optimistisch zijn in het team. We bleken minder competitief dan we hadden verwacht. Dat is de waarheid. Het was in het begin een schok om te merken dat we niet op de goede weg waren", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

De wereldtitel blijft een doel van Alonso. Dat bevestigt hij ook tegenover De la Rosa. "Maar het goede aan het team en het project is dat we zeer, zeer getalenteerde mensen hebben. We beschikken over de beste faciliteiten en de motivatie om in de toekomst mee te dingen naar de titel", zo klinkt Alonso vastberaden over de toekomst van het team.

Optimistische toekomst

De Spanjaard blijft positief over de toekomst van Aston Martin. "Na de eerste dag was het duidelijk welke richting we moesten inslaan. Iedereen was het erover eens dat we er alles aan moesten doen om de situatie te verbeteren. We spraken af ​​om te wachten tot het tweede deel van het seizoen om er zeker van te zijn dat de auto op de juiste plek stond."

Aston Martin had aanvankelijk moeite met het vinden van de juiste richting, maar die lijkt inmiddels gevonden. "Het begin was lastig, maar niet omdat er geen inspanningen zijn geleverd om de situatie te verbeteren. Het was slechts een kwestie van tijd. Ik ben optimistisch over de toekomst." Alonso heeft officieel nog geen contract voor 2027, al doen er wel de nodige geruchten de ronde over zijn toekomst. Zijn uitspraken over het project van Aston Martin lijken er in ieder geval op te wijzen dat de Spanjaard de ambities van het team nog altijd deelt.