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Alonso opvallend optimistisch over Aston Martin-toekomst

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Alonso opvallend optimistisch over Aston Martin-toekomst

De toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. De Spanjaard is inmiddels 45 jaar oud en maakt een uiterst zwak seizoen door. Dat komt mede door de wagen die hij van Aston Martin tot zijn beschikking krijgt. Toch lijkt er positief nieuws te zijn over de toekomst van Alonso. 

Het seizoen van Alonso verloopt verre van goed. Hij heeft nog maar drie punten behaald en staat daardoor negentiende in het wereldkampioenschap. De Spanjaard concurreert voornamelijk met de coureurs van Cadillac, Williams en zijn teamgenoot Lance Stroll.

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Alonso is nog niet klaar met de Formule 1

De Spanjaard lijkt nog niet klaar te zijn met de Formule 1. Dat blijkt uit een recent interview dat hij gaf op het YouTube-kanaal van Aston Martin. Tegenover oud-coureur Pedro de la Rosa spreekt Alonso uitgebreid over 2027. "Ik denk dat we allemaal optimistisch zijn in het team. We bleken minder competitief dan we hadden verwacht. Dat is de waarheid. Het was in het begin een schok om te merken dat we niet op de goede weg waren", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

De wereldtitel blijft een doel van Alonso. Dat bevestigt hij ook tegenover De la Rosa. "Maar het goede aan het team en het project is dat we zeer, zeer getalenteerde mensen hebben. We beschikken over de beste faciliteiten en de motivatie om in de toekomst mee te dingen naar de titel", zo klinkt Alonso vastberaden over de toekomst van het team.

Optimistische toekomst

De Spanjaard blijft positief over de toekomst van Aston Martin. "Na de eerste dag was het duidelijk welke richting we moesten inslaan. Iedereen was het erover eens dat we er alles aan moesten doen om de situatie te verbeteren. We spraken af ​​om te wachten tot het tweede deel van het seizoen om er zeker van te zijn dat de auto op de juiste plek stond."

Aston Martin had aanvankelijk moeite met het vinden van de juiste richting, maar die lijkt inmiddels gevonden. "Het begin was lastig, maar niet omdat er geen inspanningen zijn geleverd om de situatie te verbeteren. Het was slechts een kwestie van tijd. Ik ben optimistisch over de toekomst." Alonso heeft officieel nog geen contract voor 2027, al doen er wel de nodige geruchten de ronde over zijn toekomst. Zijn uitspraken over het project van Aston Martin lijken er in ieder geval op te wijzen dat de Spanjaard de ambities van het team nog altijd deelt.

Pietje Bell

Posts: 36.819

Rond plek 8-14??? Maak er maar 14-18 van. En nee, dat ligt niet aan Alonso.

  • 2
  • 21 sep 2026 - 20:33
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

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  • shakedown

    Posts: 2.038

    Ik ben echt heel erg benieuwd wat er gebeurt als er een jonger talent in stapt. Ik bedoel Alonso, leuke gaat, maar is natuurlijk al lang en breed over de houdbaarheidsdatum heen. Stroll is bij lange na niet snel genoeg voor de F1.

    Dan heb je eigen niet echt een goed referentie kader over de daadwerkelijke snelheid van de Aston Martin.

    Nu snap ik best dat het geen podium auto betreft, maar.... Zo rond plek 8-14? Dat weet je nu totaal niet.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 18:51
    • Pietje Bell

      Posts: 36.819

      Rond plek 8-14??? Maak er maar 14-18 van. En nee, dat ligt niet aan Alonso.

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 20:33
  • Larry Perkins

    Posts: 67.968

    WORDT ER NOG AAN DE NOTIFICATIES GEWERKT?

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 22:37

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Punten
1
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503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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