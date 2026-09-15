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Verstappen, Norris en Antonelli roepen FIA op na doodsaaie race

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Verstappen, Norris en Antonelli roepen FIA op na doodsaaie race

De Grand Prix van Spanje op de Madring heeft weinig indruk gemaakt op de Formule 1-coureurs. Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen en Lando Norris zijn het er na afloop over eens dat het nieuwe circuit dringend aangepast moet worden. Vooral de inhaalmogelijkheden vallen zwaar tegen.

De Madring is volgens de coureurs vooral tijdens een kwalificatieronde leuk om te rijden, maar tijdens de race ontstaan er grote problemen. Antonelli zag zelf hoe lastig het was om een aanval te plaatsen, terwijl Verstappen zich volledig aansloot bij de kritiek. Norris kwam zelfs met een aantal concrete voorstellen voor de organisatie.

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Antonelli en Verstappen zien weinig mogelijkheden

Antonelli wijst vooral naar de tweede chicane. "Het circuit creëert simpelweg te weinig mogelijkheden om in te halen. Het moedigt je ook niet aan om een poging te wagen, omdat je in tachtig procent van de gevallen contact kunt maken", legt de Italiaan uit. "Als ik daar naar binnen was gedoken, waren Lando en ik waarschijnlijk geraakt en misschien zelfs in de muur geëindigd. Dat had de baan kunnen blokkeren."

Volgens Antonelli moeten meerdere bochten daarom aangepast worden om het racen te verbeteren. "Over één ronde is het een leuke baan, maar in de race zit je gewoon vast achter iemand. Er moeten een aantal bochten veranderen om meer inhaalmogelijkheden te creëren." Verstappen krijgt vervolgens dezelfde vraag voorgelegd en houdt het opvallend kort: "Precies dat."

Norris komt met duidelijke oplossing

Norris is nog uitgesprokener over de Madring. De McLaren-coureur wil onder meer bochten 18 en 19 volledig schrappen. "Ik heb het gisteren al gezegd. Die bochten zijn nutteloos. Maak er gewoon een recht stuk van richting een haarspeldbocht", stelt Norris. "Ik weet niet hoe iemand naar dit ontwerp kan kijken en denken: 'Perfect.'"

Volgens Norris heeft het circuit wel degelijk potentie. "Het is leuk om hier te rijden en tijdens de kwalificatie is het een geweldig circuit, maar voor de race werkt het niet. Als je van bocht 17 rechtstreeks naar 20 gaat en daar een veel bredere ingang naar een grote haarspeldbocht maakt, krijg je veel betere mogelijkheden om in te halen." Ook de combinatie van bochten 5, 6 en 7 kan volgens hem aangepast worden. "Het feit dat je moet insturen én remmen, haalt eigenlijk het hele doel van racen weg. Er zijn simpele veranderingen mogelijk, maar ook moeilijkere. Ik hoop dat ze het doen, want dan kan dit een veel spannendere race opleveren."

Larry Perkins

Posts: 67.853

Vlieg momenteel naar IR om de rees toch live op tv te kunnen zien. Heb uit voorzorg wel een enkele reis geboekt, want stel dat ik niet terug kan dan is een retourtje zonde van het geld...

  • 2
  • 15 sep 2026 - 18:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (21)

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  • Sander

    Posts: 2.032

    Gewoon een paar van de lege hallen slopen of er doorheen jassen. Is ook wel aardig, een stukje overdekt circuit. Uniek!

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 16:55
    • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

      Posts: 891

      Met een goede akoustiek zodat die motortjes weer een beetje brullen.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 17:05
    • Joeppp

      Posts: 8.814

      En dan Ken Block als startnummer 0 inschrijven.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 17:08
    • Erik FW34

      Posts: 3.945

      Joeppp, je weet dat hij niet meer leeft?

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 17:11
    • Sander

      Posts: 2.032

      Joepp, en dan elke ronde drie verplichte donuts. Stroll krijgt een vrijbrief want die Honda heeft nog niet genoeg power om het ding uberhauot 180 graden rond te gooien.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 17:12
    • Joeppp

      Posts: 8.814

      Nee, dat wist ik niet Erik maar de tijden dat ik dat soort filmpjes keek is ook alweer heel lang geleden.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 17:20
    • Erik FW34

      Posts: 3.945

      Of je bent het vergeten Joeppp, we worden dagje ouder 😂

      www.gptoday.net/nl(...)-master-of-drifting

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 18:09
  • Larry Perkins

    Posts: 67.855

    Verstappen, Norris en Antonelli roepen FIA op na doodsaaie race.

    "Dit keer moet de vermaledijde FIA bij ons op het matje komen", aldus een woedende Verstappen.
    Norris met een veelzeggend lachje: "Dat zal ze leren!"

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 17:07
  • Ferrari412T1

    Posts: 552

    Tja, dus eigenlijk hetzelfde verhaaltje als Monaco. Waar de kwalificatie leuker is dan de race zelf. Stop maar met die onnozele stadsbaantjes. Er zijn genoeg leuke circuits in de wereld waar ze wel fatsoenlijk kunnen inhalen.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 17:15
  • Pietje Bell

    Posts: 36.730

    Morgen racet Max in Silverstone tegen 100 karters.
    Arvin Lindblad heeft met 50 van hen een kartrace gereden.

    The Race
    @wearetherace
    Arvid Lindblad is putting the karters through their paces ahead of their race against
    Max Verstappen tomorrow 💪

    Starting from the very back of the grid, he passed 49 out of the 50 drivers
    out on track 👀

    Video: urlr.me/ZaEZNb


    Max vs 100 takes place at Silverstone on September 16. No spectators will be allowed
    on site, but fans can follow the action live on Disney+ and the ESPN App.

    Live coverage begins at 5 PM UK time, with the race starting at 6 PM UK time.

    It will also be available live on the Red Bull Motorsport YouTube channel
    in some countries. [NIET in Nederland]

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 17:26
    • Pietje Bell

      Posts: 36.730

      Allowed countries
      AE - United Arab Emirates
      BH - Bahrain
      DZ - Algeria
      IN - India
      IQ - Iraq
      IR - Iran (Islamic Republic of)
      JO - Jordan
      KW - Kuwait
      LB-Lebanon
      LY - Libya
      MA- Morocco
      OM - Oman
      PS-State of Palestine
      QA - Qatar
      SA - Saudi Arabia
      SY - Syrian Arab Republic
      TN - Tunisia
      YE - Yemen

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 67.855

      Vlieg momenteel naar IR om de rees toch live op tv te kunnen zien. Heb uit voorzorg wel een enkele reis geboekt, want stel dat ik niet terug kan dan is een retourtje zonde van het geld...

      • + 2
      • 15 sep 2026 - 18:02
    • Pietje Bell

      Posts: 36.730

      Max vanmiddag in Monaco vanaf de gebruikelijke spotters plaatsen gefilmd in zijn Audi. Helemaal alleen.

      urlr.me/HCkSvp

      Jos, oma Marianne en tante Gerda zijn zondag vanuit Madrid met Max mee gegaan naar zijn appartement en zijn gisteravond na etenstijd doorgevlogen naar Amsterdam.

      Ondertussen zit Kelly nog steeds in New York sinds vorige week maandag
      waar ze vanavond onze tijd een modeshow van PatBo van haar vriendin
      Patricia Bonaldi bijwoonde.

      ibb.co/Nd9SFjfp

      ibb.co/vCWNR9FX

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.855

      Oma Marianne en tante Gerda hebben natuurlijk voor een week eten gekookt voor Max en in de vriezer gestopt en gingen toen weer naar huis. Da's logisch...

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:51
  • shakedown

    Posts: 2.012

    Als de qualifl leuk is om te rijden, maar de race niet lijkt het toch echt erop dat het probleem vooral de wagens zijn... En niet direct het circuit. Wat ze nu roepen is pas het circuit aan, aan de wagens. Terwijl je in mijn ogen eerst beter naar de wagen kunt kijken...

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.855

      Die wagens zouden ze allang moeten aanpassen maar dat gaat niet binnen een jaar (grondig) gebeuren, het circuit binnen een jaar aanpassen kan wel...

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 18:04
    • shakedown

      Posts: 2.012

      Daar zit voor mij juist en probleem. 2 of 3 bochten aanpassen zorgt er in mijn ogen niet ineens voor dat het circuit ineens veel beter is geworden.

      Ja je kunt die dingen aanpassen. Maar hoeveel zekerheid heb je op betere inhaal acties? Ze denken dat een het beter wordt... Maar is dat echt het geval? Ik heb daar moeite mee om te geloven.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 18:53
    • Snork

      Posts: 23.114

      Gewoon vervangen door Portimao. Dit soort races tussen hoge hekken verbieden.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:02
    • Larry Perkins

      Posts: 67.855

      Eens, alleen als ze echt voldoende luisteren naar de coureurs gaat het lukken. Dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat ze dat doen, zal je mij niet horen zeggen...

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.855

      Ze hebben een contract tot einde 2025 @Snork, gaat dus niet gebeuren. Ze verkopen maar wat graag de ziel van de autosport voor geld!

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:07
    • Pietje Bell

      Posts: 36.730

      In de F2 was er ook behoorlijk wat frustratie over het inhalen op de Madring. De baan bleek voor de F2-auto’s eveneens lastig om iemand te volgen en vervolgens daadwerkelijk voorbij te steken. De Feeder Series site noemt het circuit ook “notoriously difficult to overtake on”.
      Er waren wel iets meer gevechten en positiewisselingen, maar dat kwam oa door de DRS.
      Alleen Dino Beganovic zei na het winnen van de Feature Race als enige dat men weinig aan het circuit hoeft te veranderen, misschien de muren iets verder weg.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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