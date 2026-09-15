De Grand Prix van Spanje op de Madring heeft weinig indruk gemaakt op de Formule 1-coureurs. Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen en Lando Norris zijn het er na afloop over eens dat het nieuwe circuit dringend aangepast moet worden. Vooral de inhaalmogelijkheden vallen zwaar tegen.

De Madring is volgens de coureurs vooral tijdens een kwalificatieronde leuk om te rijden, maar tijdens de race ontstaan er grote problemen. Antonelli zag zelf hoe lastig het was om een aanval te plaatsen, terwijl Verstappen zich volledig aansloot bij de kritiek. Norris kwam zelfs met een aantal concrete voorstellen voor de organisatie.

Antonelli en Verstappen zien weinig mogelijkheden

Antonelli wijst vooral naar de tweede chicane. "Het circuit creëert simpelweg te weinig mogelijkheden om in te halen. Het moedigt je ook niet aan om een poging te wagen, omdat je in tachtig procent van de gevallen contact kunt maken", legt de Italiaan uit. "Als ik daar naar binnen was gedoken, waren Lando en ik waarschijnlijk geraakt en misschien zelfs in de muur geëindigd. Dat had de baan kunnen blokkeren."

Volgens Antonelli moeten meerdere bochten daarom aangepast worden om het racen te verbeteren. "Over één ronde is het een leuke baan, maar in de race zit je gewoon vast achter iemand. Er moeten een aantal bochten veranderen om meer inhaalmogelijkheden te creëren." Verstappen krijgt vervolgens dezelfde vraag voorgelegd en houdt het opvallend kort: "Precies dat."

Norris komt met duidelijke oplossing

Norris is nog uitgesprokener over de Madring. De McLaren-coureur wil onder meer bochten 18 en 19 volledig schrappen. "Ik heb het gisteren al gezegd. Die bochten zijn nutteloos. Maak er gewoon een recht stuk van richting een haarspeldbocht", stelt Norris. "Ik weet niet hoe iemand naar dit ontwerp kan kijken en denken: 'Perfect.'"

Volgens Norris heeft het circuit wel degelijk potentie. "Het is leuk om hier te rijden en tijdens de kwalificatie is het een geweldig circuit, maar voor de race werkt het niet. Als je van bocht 17 rechtstreeks naar 20 gaat en daar een veel bredere ingang naar een grote haarspeldbocht maakt, krijg je veel betere mogelijkheden om in te halen." Ook de combinatie van bochten 5, 6 en 7 kan volgens hem aangepast worden. "Het feit dat je moet insturen én remmen, haalt eigenlijk het hele doel van racen weg. Er zijn simpele veranderingen mogelijk, maar ook moeilijkere. Ik hoop dat ze het doen, want dan kan dit een veel spannendere race opleveren."