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Absurd: Alonso scheurt door Monaco in peperdure hypercar

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Absurd: Alonso scheurt door Monaco in peperdure hypercar

Fernando Alonso staat niet alleen bekend als een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs aller tijden, maar ook als een enorme autoliefhebber. De tweevoudig wereldkampioen heeft door de jaren heen een indrukwekkende collectie opgebouwd, met daarin peperdure hypercars, zeldzame klassiekers en bijzondere Aston Martins.

De Spanjaard heeft een zwak voor exclusieve auto's en laat zich regelmatig in Monaco met een van zijn bijzondere bolides zien. Sommige exemplaren uit zijn collectie zijn miljoenen dollars waard en van verschillende modellen bestaan slechts enkele tientallen exemplaren.

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Alonso heeft unieke hypercars in garage

Het absolute topstuk van Alonso's collectie is de Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Van deze op maat gemaakte hypercar bestaat slechts één exemplaar. De auto werd in Monaco aan Alonso geleverd en heeft een geschatte waarde van maar liefst 11,7 miljoen dollar. De Mercedes-AMG V12-motor met 7,3 liter levert liefst 760 pk.

Ook zijn Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse mag er zijn. Alonso voegde de bolide onlangs toe aan zijn collectie en betaalde daar naar verluidt ruim vijf miljoen dollar voor. De Veyron beschikt over een 8-liter quad-turbo W16-motor met 1.183 pk en sprint in slechts 2,6 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid op de openbare weg bedraagt 375 kilometer per uur.

Een andere blikvanger is de Aston Martin Valkyrie, die Alonso in september 2024 in ontvangst mocht nemen. De hypercar, ontworpen door Adrian Newey, beschikt over een 6,5-liter V12 en elektromotor die samen 1.155 pk produceren. Van de Valkyrie worden slechts 150 exemplaren gebouwd.

Alonso hoopte bij de aankoop nog op een flinke korting, maar kwam bedrogen uit. "Ik had gehoopt op personeelskorting. Dat was mijn wens, maar ik nam het waarschijnlijk een beetje voor lief. Ik besprak de specificaties met Aston Martin en koos voor groen met een vleugje lime, zodat de auto op mijn F1-auto zou lijken. Daarna vroeg ik naar de korting. Die was er niet. Toen was het al te laat", vertelde Alonso. "Deze auto gaat enorm veel aandacht trekken. Ik zal er absoluut niet incognito mee kunnen rondrijden."

Van Lamborghini tot Ferrari en McLaren

De autocollectie van Alonso beperkt zich echter niet tot moderne hypercars. De tweevoudig wereldkampioen werd tijdens de zomerstop en rond de start van het seizoen in Monaco gespot met een Lamborghini Sian. Van de coupé werden slechts 63 exemplaren gebouwd. De Sian beschikt over 808 pk, sprint in 2,8 seconden naar honderd kilometer per uur en haalt maximaal 355 kilometer per uur. De waarde kan inmiddels oplopen tot zo'n 5,4 miljoen dollar.

Ook klassiekers ontbreken niet. Zo bezit Alonso een Mercedes CLK GTR, waarvan slechts twintig exemplaren zijn gebouwd en die naar schatting tien miljoen dollar waard is. Het kenteken '1414' verwijst daarbij naar zijn vaste racenummer. Daarnaast werd hij gespot in een Ferrari 512 TR, een opvallende verwijzing naar zijn jaren als Ferrari-coureur.

Verder staan onder meer een McLaren P1, Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari en een speciale Ferrari 599 GTB Alonso Edition op zijn naam. Van die laatste werden slechts veertig exemplaren gebouwd. De collectie wordt aangevuld met onder meer een Maserati GranCabrio Sport en meerdere Aston Martins, waaronder de DBX 707. Die SUV levert 697 pk en gaat in 3,3 seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

Alonso beschikt daarmee over een garage die minstens zo indrukwekkend is als zijn palmares. Van unieke hypercars van miljoenen dollars tot auto's met een persoonlijke link naar zijn carrière: de Aston Martin-coureur heeft duidelijk niet alleen een passie voor racen, maar ook voor alles wat vier wielen heeft.

Larry Perkins

Posts: 67.931

Toch wel een mooi gebaar van Fernando, hij schaft ettelijke peperdure bolides aan, rijdt er een tijdje opvallend mee door Monaco waardoor ze tien keer zoveel waard worden, verkoopt de ganse bull vervolgens voor een vermogen en schenkt de opbrengst daarna aan de kansarmen in de achterstandswijken ... [Lees verder]

  • 2
  • 18 sep 2026 - 13:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.932

    "Absurd: Alonso scheurt door Monaco in peperdure hypercar."

    Dat scheuren door Monaco met zijn platgeslagen knakenbakken lukt alleen maar als Alonso het circuit door de stad heeft afgehuurd, daar gaan weer wat miljoentjes...

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 13:35
    • Snork

      Posts: 23.134

      Ik vind het verder ook niet zo bijzonder. Tante Agaath sjeest altijd met haar Opel Manta (met trekhaak) door Warmetuut. Men is er aan gewend en weet dat ze haar daar maar beter niet op aan kunnen spreken. Kenners weten wat ze altijd in haar handtasje heeft zitten.
      Precies, een baksteen.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.932

      Het mooiste is nog als tante Agaath zwaaiend met haar string uit het raam donuts maakt op het dorpsplein van Warmetuut, de beelden op TikTok gaan nog steeds wereldwijd viraal...

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 14:39
  • Larry Perkins

    Posts: 67.932

    Toch wel een mooi gebaar van Fernando, hij schaft ettelijke peperdure bolides aan, rijdt er een tijdje opvallend mee door Monaco waardoor ze tien keer zoveel waard worden, verkoopt de ganse bull vervolgens voor een vermogen en schenkt de opbrengst daarna aan de kansarmen in de achterstandswijken van Oviedo en Madrid.

    Prachtig! Zoiets zul je de T-bone steak uit King’s Lynn niet snel zien doen...

    • + 2
    • 18 sep 2026 - 13:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 631
  • Podiums 9
  • Grand Prix 205
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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