Fernando Alonso staat niet alleen bekend als een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs aller tijden, maar ook als een enorme autoliefhebber. De tweevoudig wereldkampioen heeft door de jaren heen een indrukwekkende collectie opgebouwd, met daarin peperdure hypercars, zeldzame klassiekers en bijzondere Aston Martins.

De Spanjaard heeft een zwak voor exclusieve auto's en laat zich regelmatig in Monaco met een van zijn bijzondere bolides zien. Sommige exemplaren uit zijn collectie zijn miljoenen dollars waard en van verschillende modellen bestaan slechts enkele tientallen exemplaren.

🏎️ Fernando Alonso sumó una auténtica joya a su colección: un Pagani Zonda Diamante Verde, una edición única en el mundo. El exclusivo superdeportivo ya es uno de los vehículos más codiciados del piloto español.



¿Es el auto de tus sueños? pic.twitter.com/QJFlmeAI8n — Cadena Radio México (@CadenaRadioMx) August 4, 2026

Alonso heeft unieke hypercars in garage

Het absolute topstuk van Alonso's collectie is de Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Van deze op maat gemaakte hypercar bestaat slechts één exemplaar. De auto werd in Monaco aan Alonso geleverd en heeft een geschatte waarde van maar liefst 11,7 miljoen dollar. De Mercedes-AMG V12-motor met 7,3 liter levert liefst 760 pk.

Ook zijn Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse mag er zijn. Alonso voegde de bolide onlangs toe aan zijn collectie en betaalde daar naar verluidt ruim vijf miljoen dollar voor. De Veyron beschikt over een 8-liter quad-turbo W16-motor met 1.183 pk en sprint in slechts 2,6 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid op de openbare weg bedraagt 375 kilometer per uur.

Een andere blikvanger is de Aston Martin Valkyrie, die Alonso in september 2024 in ontvangst mocht nemen. De hypercar, ontworpen door Adrian Newey, beschikt over een 6,5-liter V12 en elektromotor die samen 1.155 pk produceren. Van de Valkyrie worden slechts 150 exemplaren gebouwd.

Alonso hoopte bij de aankoop nog op een flinke korting, maar kwam bedrogen uit. "Ik had gehoopt op personeelskorting. Dat was mijn wens, maar ik nam het waarschijnlijk een beetje voor lief. Ik besprak de specificaties met Aston Martin en koos voor groen met een vleugje lime, zodat de auto op mijn F1-auto zou lijken. Daarna vroeg ik naar de korting. Die was er niet. Toen was het al te laat", vertelde Alonso. "Deze auto gaat enorm veel aandacht trekken. Ik zal er absoluut niet incognito mee kunnen rondrijden."

De autocollectie van Alonso beperkt zich echter niet tot moderne hypercars. De tweevoudig wereldkampioen werd tijdens de zomerstop en rond de start van het seizoen in Monaco gespot met een Lamborghini Sian. Van de coupé werden slechts 63 exemplaren gebouwd. De Sian beschikt over 808 pk, sprint in 2,8 seconden naar honderd kilometer per uur en haalt maximaal 355 kilometer per uur. De waarde kan inmiddels oplopen tot zo'n 5,4 miljoen dollar.

Ook klassiekers ontbreken niet. Zo bezit Alonso een Mercedes CLK GTR, waarvan slechts twintig exemplaren zijn gebouwd en die naar schatting tien miljoen dollar waard is. Het kenteken '1414' verwijst daarbij naar zijn vaste racenummer. Daarnaast werd hij gespot in een Ferrari 512 TR, een opvallende verwijzing naar zijn jaren als Ferrari-coureur.

Verder staan onder meer een McLaren P1, Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari en een speciale Ferrari 599 GTB Alonso Edition op zijn naam. Van die laatste werden slechts veertig exemplaren gebouwd. De collectie wordt aangevuld met onder meer een Maserati GranCabrio Sport en meerdere Aston Martins, waaronder de DBX 707. Die SUV levert 697 pk en gaat in 3,3 seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

Alonso beschikt daarmee over een garage die minstens zo indrukwekkend is als zijn palmares. Van unieke hypercars van miljoenen dollars tot auto's met een persoonlijke link naar zijn carrière: de Aston Martin-coureur heeft duidelijk niet alleen een passie voor racen, maar ook voor alles wat vier wielen heeft.