De FIA heeft bevestigd dat er tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan twee Straight Mode-zones worden gebruikt. De Formule 1 keert dit weekend terug naar het Baku City Circuit, waar de race dit jaar al op zaterdag wordt verreden. De combinatie van het nieuwe actieve aerodynamicasysteem en het karakteristieke stratencircuit zorgt daarmee opnieuw voor een bijzondere uitdaging.

De Grand Prix is vanwege Remembrance Day een dag naar voren gehaald. De vrije trainingen staan donderdag op het programma, terwijl de derde training en kwalificatie vrijdag worden afgewerkt. De race volgt zaterdag. Daarnaast wordt Bakoe de eerste keer dat de actieve aerodynamica uit de nieuwe reglementen op het circuit wordt gebruikt.

Twee Straight Mode-zones in Baku

Straight Mode is onderdeel van de actieve aerodynamica en moet de luchtweerstand op de rechte stukken verminderen. Op die momenten kunnen coureurs de voor- en achtervleugel aanpassen. In de bochten keert de auto terug naar de normale configuratie, zodat maximale downforce beschikbaar is.

In Bakoe komt de eerste Straight Mode-zone op het lange rechte stuk vanaf bocht 19. Coureurs kunnen daar gedurende de enorme run van 2,2 kilometer richting bocht 1 gebruikmaken van de aangepaste aerodynamica. De tweede zone volgt vervolgens op het kortere rechte stuk tussen bocht 2 en bocht 3.

Op de rest van het Baku City Circuit rijden de coureurs met de normale stand van de voor- en achtervleugel. Sector 2 en het eerste gedeelte van sector 3 worden dus zonder Straight Mode afgewerkt. Het aantal zones verschilt dit seizoen sterk per circuit. In Australië waren er bijvoorbeeld vijf, terwijl Monaco helemaal geen Straight Mode-zone had.

Verstappen jaagt op derde zege in Bakoe

De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt bovendien op zaterdag verreden vanwege Remembrance Day op 27 september. De organisatoren en de Azerbeidzjaanse overheid vroegen de Formule 1 om de race een dag naar voren te halen, waarna de sport akkoord ging met de aangepaste planning.

Max Verstappen reist met bijzondere statistieken af naar Bakoe. De viervoudig wereldkampioen is samen met Sergio Pérez een van de slechts twee coureurs die de race meer dan één keer hebben gewonnen. Verstappen kan dit weekend geschiedenis schrijven door als eerste coureur drie keer de Azerbeidzjaanse Grand Prix te winnen.

Pérez won in 2021 en 2023 namens Red Bull en is dit jaar teruggekeerd in de Formule 1 met nieuwkomer Cadillac. Red Bull is bovendien met afstand de succesvolste renstal in Bakoe. De Oostenrijkse formatie won vijf van de acht eerdere edities van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Verstappen hoopt daar met de RB22 een nieuwe overwinning aan toe te voegen.