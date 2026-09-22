user icon
icon

FIA hakt belangrijke knoop door voor Grand Prix Azerbeidzjan

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA hakt belangrijke knoop door voor Grand Prix Azerbeidzjan

De FIA heeft bevestigd dat er tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan twee Straight Mode-zones worden gebruikt. De Formule 1 keert dit weekend terug naar het Baku City Circuit, waar de race dit jaar al op zaterdag wordt verreden. De combinatie van het nieuwe actieve aerodynamicasysteem en het karakteristieke stratencircuit zorgt daarmee opnieuw voor een bijzondere uitdaging.

De Grand Prix is vanwege Remembrance Day een dag naar voren gehaald. De vrije trainingen staan donderdag op het programma, terwijl de derde training en kwalificatie vrijdag worden afgewerkt. De race volgt zaterdag. Daarnaast wordt Bakoe de eerste keer dat de actieve aerodynamica uit de nieuwe reglementen op het circuit wordt gebruikt.

Meer over FIA Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

10 sep
 FIA aangevallen na incident met Verstappen

FIA aangevallen na incident met Verstappen

15 sep

Twee Straight Mode-zones in Baku

Straight Mode is onderdeel van de actieve aerodynamica en moet de luchtweerstand op de rechte stukken verminderen. Op die momenten kunnen coureurs de voor- en achtervleugel aanpassen. In de bochten keert de auto terug naar de normale configuratie, zodat maximale downforce beschikbaar is.

In Bakoe komt de eerste Straight Mode-zone op het lange rechte stuk vanaf bocht 19. Coureurs kunnen daar gedurende de enorme run van 2,2 kilometer richting bocht 1 gebruikmaken van de aangepaste aerodynamica. De tweede zone volgt vervolgens op het kortere rechte stuk tussen bocht 2 en bocht 3.

Op de rest van het Baku City Circuit rijden de coureurs met de normale stand van de voor- en achtervleugel. Sector 2 en het eerste gedeelte van sector 3 worden dus zonder Straight Mode afgewerkt. Het aantal zones verschilt dit seizoen sterk per circuit. In Australië waren er bijvoorbeeld vijf, terwijl Monaco helemaal geen Straight Mode-zone had.

Verstappen jaagt op derde zege in Bakoe

De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt bovendien op zaterdag verreden vanwege Remembrance Day op 27 september. De organisatoren en de Azerbeidzjaanse overheid vroegen de Formule 1 om de race een dag naar voren te halen, waarna de sport akkoord ging met de aangepaste planning.

Max Verstappen reist met bijzondere statistieken af naar Bakoe. De viervoudig wereldkampioen is samen met Sergio Pérez een van de slechts twee coureurs die de race meer dan één keer hebben gewonnen. Verstappen kan dit weekend geschiedenis schrijven door als eerste coureur drie keer de Azerbeidzjaanse Grand Prix te winnen.

Pérez won in 2021 en 2023 namens Red Bull en is dit jaar teruggekeerd in de Formule 1 met nieuwkomer Cadillac. Red Bull is bovendien met afstand de succesvolste renstal in Bakoe. De Oostenrijkse formatie won vijf van de acht eerdere edities van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Verstappen hoopt daar met de RB22 een nieuwe overwinning aan toe te voegen.

De Vogel is Geland

Posts: 1.219

Duimen dat SennaS de race zondag gaat bekijken en op kniehoogte afzaagt

  • 2
  • 22 sep 2026 - 18:08
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.978

    Tuurlijk, het Mariokartrukbatterijtje kan het weer eens niet aan, dus om gezichtsverlies te voorkomen gooit de FIA er weer een paar "Straight mode zones" tegenaan!

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 17:34
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.219

    Duimen dat SennaS de race zondag gaat bekijken en op kniehoogte afzaagt

    • + 2
    • 22 sep 2026 - 18:08

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender
show sidebar