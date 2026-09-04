Tom Hart kreeg vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië een belangrijke test bij Red Bull Racing. De Brit nam in Monza tijdelijk de rol van race-engineer van Max Verstappen over en kreeg daarmee alvast een voorproefje van zijn toekomstige functie binnen het team.

De komst van Hart aan de zijde van Verstappen is geen verrassing. Red Bull wil de Brit dit seizoen geleidelijk laten wennen aan zijn nieuwe verantwoordelijkheden, nadat eerder al bekend werd dat hij meerdere keren als race-engineer van de Nederlander zou fungeren. In Monza was het zover: Hart nam tijdens VT2 de werkzaamheden over van Gianpiero Lambiase.

Hart neemt werk van Lambiase over

Het moment komt op een interessant tijdstip voor Verstappen. De Nederlander kwam tijdens de eerste vrije training namelijk niet in actie, omdat Red Bull de verplichte rookie-sessie invulde met Ayumu Iwasa. VT2 werd daardoor de eerste sessie waarin Verstappen daadwerkelijk aan de slag gaat met zijn RB22. Hart moest hem daarbij direct helpen met de afstelling en de voorbereiding op de rest van het weekend.

De Brit kent Verstappen inmiddels door en door. Hart werkte jarenlang als performance engineer rondom de Nederlander en is daardoor goed bekend met diens werkwijze en voorkeuren. Dat maakt hem volgens Red Bull een logische kandidaat om op termijn de vaste race-engineer van Verstappen te worden.

Opvolger Lambiase al langer in beeld

Lambiase vertrekt uiteindelijk bij Red Bull en maakt de overstap naar McLaren, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer. Zijn huidige functie als Head of Racing bij Red Bull wordt richting 2027 verlaten. Hart werd door de Oostenrijkse renstal naar voren geschoven als zijn opvolger, al had de Brit aanvankelijk andere plannen.

Hart was namelijk op weg naar Williams, waar hij vanaf 2027 de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Red Bull wist hem echter binnenboord te houden met het perspectief op een vaste rol naast Verstappen. Ook de Nederlander speelde een rol bij die beslissing. Verstappen liet eerder weten dat binnen Red Bull uitgebreid was gesproken over de opvolging van Lambiase en dat hij het idee had dat Hart graag bij het team wilde blijven, mits daar een passende nieuwe functie tegenover stond. In Monza krijgt Hart alvast de kans om te laten zien dat hij klaar is voor die volgende stap.