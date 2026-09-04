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Verstappen aan de slag met nieuwe race-engineer op Monza

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Verstappen aan de slag met nieuwe race-engineer op Monza

Tom Hart kreeg vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië een belangrijke test bij Red Bull Racing. De Brit nam in Monza tijdelijk de rol van race-engineer van Max Verstappen over en kreeg daarmee alvast een voorproefje van zijn toekomstige functie binnen het team.

De komst van Hart aan de zijde van Verstappen is geen verrassing. Red Bull wil de Brit dit seizoen geleidelijk laten wennen aan zijn nieuwe verantwoordelijkheden, nadat eerder al bekend werd dat hij meerdere keren als race-engineer van de Nederlander zou fungeren. In Monza was het zover: Hart nam tijdens VT2 de werkzaamheden over van Gianpiero Lambiase.

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Het moment komt op een interessant tijdstip voor Verstappen. De Nederlander kwam tijdens de eerste vrije training namelijk niet in actie, omdat Red Bull de verplichte rookie-sessie invulde met Ayumu Iwasa. VT2 werd daardoor de eerste sessie waarin Verstappen daadwerkelijk aan de slag gaat met zijn RB22. Hart moest hem daarbij direct helpen met de afstelling en de voorbereiding op de rest van het weekend.

De Brit kent Verstappen inmiddels door en door. Hart werkte jarenlang als performance engineer rondom de Nederlander en is daardoor goed bekend met diens werkwijze en voorkeuren. Dat maakt hem volgens Red Bull een logische kandidaat om op termijn de vaste race-engineer van Verstappen te worden.

Opvolger Lambiase al langer in beeld

Lambiase vertrekt uiteindelijk bij Red Bull en maakt de overstap naar McLaren, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer. Zijn huidige functie als Head of Racing bij Red Bull wordt richting 2027 verlaten. Hart werd door de Oostenrijkse renstal naar voren geschoven als zijn opvolger, al had de Brit aanvankelijk andere plannen.

Hart was namelijk op weg naar Williams, waar hij vanaf 2027 de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Red Bull wist hem echter binnenboord te houden met het perspectief op een vaste rol naast Verstappen. Ook de Nederlander speelde een rol bij die beslissing. Verstappen liet eerder weten dat binnen Red Bull uitgebreid was gesproken over de opvolging van Lambiase en dat hij het idee had dat Hart graag bij het team wilde blijven, mits daar een passende nieuwe functie tegenover stond. In Monza krijgt Hart alvast de kans om te laten zien dat hij klaar is voor die volgende stap.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP Italië 2026

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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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