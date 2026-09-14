user icon
icon

Lambiase gespot met Brown: Verstappen-vertrouweling mogelijk eerder naar McLaren

<< Naar nieuwsoverzicht
Lambiase gespot met Brown: Verstappen-vertrouweling mogelijk eerder naar McLaren

Gianpiero Lambiase is tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring gespot in gesprek met McLaren-topman Zak Brown. De ontmoeting zorgt direct voor speculatie, aangezien Lambiase vanaf 2028 voor McLaren aan de slag zou gaan.

De Red Bull-topman heeft momenteel nog een contract bij de Oostenrijkse renstal, maar zijn toekomst ligt al vast. Lambiase moet in 2028 de overstap naar McLaren maken, waar hij een belangrijke rol binnen het team zal krijgen. Toch lijkt McLaren te hopen dat die samenwerking eerder kan beginnen.

Meer over McLaren Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep
 Eerlijke Verstappen vertelt waarheid over McLaren-gesprekken

Eerlijke Verstappen vertelt waarheid over McLaren-gesprekken

9 sep

McLaren wil Lambiase eerder binnenhalen

Lambiase is al jarenlang een belangrijke kracht binnen Red Bull en werkt nauw samen met Max Verstappen. De Italiaan is momenteel race-engineer van de viervoudig wereldkampioen en heeft een grote rol gespeeld in de successen van Red Bull als Head of Racing. Zijn aangekondigde overstap naar McLaren maakt zijn positie binnen het team daarom extra interessant.

De ontmoeting met Brown in de paddock van Madrid zorgt dan ook voor de nodige aandacht. Er gaan inmiddels berichten rond vanuit de Formule 1-paddock dat McLaren probeert om Lambiase al vóór 2028 los te weken bij Red Bull. Het gesprek tussen de twee topmannen kan daardoor extra voer zijn voor de speculaties over een eerdere overstap.

Verstappen moet mogelijk zonder vertrouweling verder

Lambiase is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Verstappen binnen Red Bull. De twee werken al jarenlang samen en hebben meerdere wereldtitels en tientallen Grand Prix-overwinningen gevierd. Een vroegtijdig vertrek van Lambiase zou dan ook een flinke verandering betekenen voor de Nederlander.

Voorlopig staat de overstap naar McLaren echter pas voor 2028 gepland. Of Brown erin slaagt om Lambiase eerder naar Woking te halen, is nog niet duidelijk. De opvallende ontmoeting in Madrid zorgt in ieder geval voor nieuwe vragen over de toekomst van een van de belangrijkste technische krachten rond Verstappen. Duidelijk is inmiddels wel dat Tom Hart de werkzaamheden van Lambiase overneemt en de nieuwe race-engineer van de Nederlander wordt. 

Sander

Posts: 2.024

Nee maar er komen wel nog 26 vervolgartikelen over met uiteenlopende klikbeetkopjes.

  • 1
  • 14 sep 2026 - 15:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 152

    Of Max gaat .................nee zou toch niet........

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 14:54
  • shakedown

    Posts: 2.009

    Twee mensen spreken elkaar in de paddock. Iets wat ze al 10 keer gedaan hebben. en dan nu ineens na de aankondiging betekend het dat het sneller gaat?

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 15:11
    • Sander

      Posts: 2.025

      Nee maar er komen wel nog 26 vervolgartikelen over met uiteenlopende klikbeetkopjes.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.818

      Hoop dat @Beri het aantal vervolgartikelen weer gaat bijhouden, zolang het wordt toegestaan...

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 15:49
  • Larry Perkins

    Posts: 67.818

    Foto:

    Zak: "Ik had bijna een paar giga-borsten van de blote tietenparade in mijn handen, echt zulke grote GP... en toen werd ik van de platte kar gerukt..."

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 16:20

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar