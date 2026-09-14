Gianpiero Lambiase is tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring gespot in gesprek met McLaren-topman Zak Brown. De ontmoeting zorgt direct voor speculatie, aangezien Lambiase vanaf 2028 voor McLaren aan de slag zou gaan.

De Red Bull-topman heeft momenteel nog een contract bij de Oostenrijkse renstal, maar zijn toekomst ligt al vast. Lambiase moet in 2028 de overstap naar McLaren maken, waar hij een belangrijke rol binnen het team zal krijgen. Toch lijkt McLaren te hopen dat die samenwerking eerder kan beginnen.

McLaren wil Lambiase eerder binnenhalen

Lambiase is al jarenlang een belangrijke kracht binnen Red Bull en werkt nauw samen met Max Verstappen. De Italiaan is momenteel race-engineer van de viervoudig wereldkampioen en heeft een grote rol gespeeld in de successen van Red Bull als Head of Racing. Zijn aangekondigde overstap naar McLaren maakt zijn positie binnen het team daarom extra interessant.

De ontmoeting met Brown in de paddock van Madrid zorgt dan ook voor de nodige aandacht. Er gaan inmiddels berichten rond vanuit de Formule 1-paddock dat McLaren probeert om Lambiase al vóór 2028 los te weken bij Red Bull. Het gesprek tussen de twee topmannen kan daardoor extra voer zijn voor de speculaties over een eerdere overstap.

Verstappen moet mogelijk zonder vertrouweling verder

Lambiase is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Verstappen binnen Red Bull. De twee werken al jarenlang samen en hebben meerdere wereldtitels en tientallen Grand Prix-overwinningen gevierd. Een vroegtijdig vertrek van Lambiase zou dan ook een flinke verandering betekenen voor de Nederlander.

Voorlopig staat de overstap naar McLaren echter pas voor 2028 gepland. Of Brown erin slaagt om Lambiase eerder naar Woking te halen, is nog niet duidelijk. De opvallende ontmoeting in Madrid zorgt in ieder geval voor nieuwe vragen over de toekomst van een van de belangrijkste technische krachten rond Verstappen. Duidelijk is inmiddels wel dat Tom Hart de werkzaamheden van Lambiase overneemt en de nieuwe race-engineer van de Nederlander wordt.