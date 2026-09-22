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Geen vertrouwen in Verstappen: "Auto is niet goed genoeg..."

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Geen vertrouwen in Verstappen: "Auto is niet goed genoeg..."

Guenther Steiner trekt een pijnlijke conclusie en verwacht dat Max Verstappen in 2026 geen Grand Prix meer zal winnen. Volgens de voormalig teambaas van Haas is het pakket van Red Bull niet competitief genoeg. Verstappen heeft dit seizoen nog geen overwinning geboekt, maar stond wel zes keer op het podium. Alleen George Russell en Andrea Kimi Antonelli stonden dit seizoen vaker op het podium.

Verstappen kende een lastige start van het seizoen. De Nederlander liet door pech en een auto die niet competitief genoeg was te veel punten liggen om mee te doen om de overwinningen, laat staan voor het wereldkampioenschap. Momenteel staat Verstappen zesde in het wereldkampioenschap. Als hij dit jaar niet wint, is dat voor het eerst sinds zijn debuutseizoen dat hij een volledig jaar zonder overwinning afsluit.

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Steiner heeft weinig vertrouwen in Verstappen

In The Red Flags Podcast kreeg Steiner de vraag of Verstappen 2026 zonder overwinning zal afsluiten. In het onderdeel 'Gas or Brake' geeft de voormalig Haas-teambaas daar antwoord op. "Gas, dat doet hij niet. Mercedes en McLaren zijn te sterk en het is gewoon de auto", legde Steiner uit. "Hij is niet goed genoeg. Hij zal Super Max zijn; hij zal op het podium staan, maar ik denk dat dat de limiet is. Dat is de limiet van die auto."

Verstappen eindigde in de afgelopen vijf races maar liefst vier keer op het podium. Toch denkt de voormalig teambaas dat de Nederlander dit jaar niet meer op de bovenste trede van het podium zal staan. In Spanje profiteerde Verstappen bijvoorbeeld van een VSC, waardoor hij als tweede eindigde in plaats van derde. Inhalen is namelijk erg lastig op de Madring.

Verstappen is sterk in de tweede seizoenshelft

Toch maakt Verstappen nog altijd kans op een overwinning. De Nederlander zit er de afgelopen paar weekenden goed bij en heeft op ieder circuit waar de Formule 1 nog komt, met uitzondering van Singapore, minimaal één keer gewonnen.

Zo won hij twee keer in Azerbeidzjan, één keer in Maleisië, vier keer in Austin, vijf keer in Mexico, drie keer in Brazilië, twee keer in Las Vegas, drie keer in Qatar en vijf keer in Abu Dhabi. Zijn sterke resultaten op meerdere van de resterende circuits bieden Verstappen daarmee nog verschillende mogelijkheden om een overwinning te pakken.

schwantz34

Posts: 42.977

Ik hoop van hier tot günther dat Steiner gigantisch op zijn bek gaat!

  • 3
  • 22 sep 2026 - 17:49
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Flexwing

    Posts: 589

    Ik denk dat max wel een race gaat winnen steiner.

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 17:22
  • schwantz34

    Posts: 42.974

    Ik hoop van hier tot günther dat Steiner gigantisch op zijn bek gaat!

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 17:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.240

    Geen vertrouwen in Verstappen: "Auto is niet goed genoeg..."

    Ja, lig het aan de auto?
    Of is het toch iets anders.
    Ik twijfel nog!

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 19:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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