Guenther Steiner trekt een pijnlijke conclusie en verwacht dat Max Verstappen in 2026 geen Grand Prix meer zal winnen. Volgens de voormalig teambaas van Haas is het pakket van Red Bull niet competitief genoeg. Verstappen heeft dit seizoen nog geen overwinning geboekt, maar stond wel zes keer op het podium. Alleen George Russell en Andrea Kimi Antonelli stonden dit seizoen vaker op het podium.

Verstappen kende een lastige start van het seizoen. De Nederlander liet door pech en een auto die niet competitief genoeg was te veel punten liggen om mee te doen om de overwinningen, laat staan voor het wereldkampioenschap. Momenteel staat Verstappen zesde in het wereldkampioenschap. Als hij dit jaar niet wint, is dat voor het eerst sinds zijn debuutseizoen dat hij een volledig jaar zonder overwinning afsluit.

Steiner heeft weinig vertrouwen in Verstappen

In The Red Flags Podcast kreeg Steiner de vraag of Verstappen 2026 zonder overwinning zal afsluiten. In het onderdeel 'Gas or Brake' geeft de voormalig Haas-teambaas daar antwoord op. "Gas, dat doet hij niet. Mercedes en McLaren zijn te sterk en het is gewoon de auto", legde Steiner uit. "Hij is niet goed genoeg. Hij zal Super Max zijn; hij zal op het podium staan, maar ik denk dat dat de limiet is. Dat is de limiet van die auto."

Verstappen eindigde in de afgelopen vijf races maar liefst vier keer op het podium. Toch denkt de voormalig teambaas dat de Nederlander dit jaar niet meer op de bovenste trede van het podium zal staan. In Spanje profiteerde Verstappen bijvoorbeeld van een VSC, waardoor hij als tweede eindigde in plaats van derde. Inhalen is namelijk erg lastig op de Madring.

Verstappen is sterk in de tweede seizoenshelft

Toch maakt Verstappen nog altijd kans op een overwinning. De Nederlander zit er de afgelopen paar weekenden goed bij en heeft op ieder circuit waar de Formule 1 nog komt, met uitzondering van Singapore, minimaal één keer gewonnen.

Zo won hij twee keer in Azerbeidzjan, één keer in Maleisië, vier keer in Austin, vijf keer in Mexico, drie keer in Brazilië, twee keer in Las Vegas, drie keer in Qatar en vijf keer in Abu Dhabi. Zijn sterke resultaten op meerdere van de resterende circuits bieden Verstappen daarmee nog verschillende mogelijkheden om een overwinning te pakken.