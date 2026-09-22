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Coulthard kritisch op FIA na late Safety Car-beslissingen

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Coulthard kritisch op FIA na late Safety Car-beslissingen

David Coulthard is erg kritisch op de snelheid waarmee de FIA beslist over Safety Cars. De oud-coureur hoopt dat de FIA haar beslissingen eerder neemt, waardoor gevaarlijke en oneerlijke situaties kunnen worden voorkomen. Zo is de Schot van mening dat er duidelijk 'ruimte voor verbetering is'.

Hij geeft ook een voorbeeld uit de Grand Prix van Spanje. Door een laat gegeven Virtual Safety Car kon Lando Norris niet profiteren van een voordeel, waardoor hij volgens Coulthard een waarschijnlijke overwinning verloor. Kimi Antonelli won de Grand Prix uiteindelijk, terwijl Max Verstappen als tweede eindigde. Norris werd derde.

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"Eén ding dat ik opnieuw ter discussie zou stellen, is de tijd die verstrijkt tussen een incident en ofwel een virtual, een safety car of een rode vlag. Ik denk dat dat strakker kan", legde Coulthard uit tijdens de Up To Speed-podcast. De Schot sluit zich dan ook aan bij de uitspraken van Lando Norris, zo laat de oud-coureur weten. "Dus omdat Lando naar buiten is gekomen en heeft gezegd: 'VSC's en safety cars, en alles in de Formule 1, zouden een race niet moeten bepalen. Het is F1. De race zou gewonnen moeten worden door de beste prestatie en een goede strategie.' En dat snap ik."

Geluk speelt een grote rol in de Formule 1 als het gaat om neutralisaties. "Maar het punt met safety cars, virtual safety cars, of je de pits nu sluit of niet, wanneer er een virtual komt of niet, wanneer er een volledige safety car komt of niet, is dat het een kwestie van geluk is. Je zit aan de ene of de andere kant van de medaille. Je belandt óf aan de kant waar het briljant is uitgepakt, óf je zit aan de kant van de medaille die je dag volledig heeft verknald. En er is geen echt middenpunt. Het is het een of het ander."

Ruimte voor verbetering

Toch ziet Coulthard ruimte voor verbetering. "Er is ruimte voor verbetering, en we raakten het helemaal aan het begin al aan. De tijd die verstrijkt tussen een incident en een beslissing. Sommige daarvan zijn absoluut glashelder, zoals Monza. Het duurde even voordat de rode vlag kwam, terwijl het absoluut duidelijk is dat we een zwaar ongeval hebben gehad bij Parabolica. Dus zodra er een gele vlag wordt gezwaaid, zou de rode vlag moeten komen. Dus ruimte voor verbetering."

schwantz34

Posts: 42.978

Gaat dit nu weer over laatste race 2021 ?

Als je met alle teambazen in overleg met de wedstrijdleiding unaniem voor de race hebt besloten om de race niet achter de SC te laten eindigen, was de beslissing van Masi om de race te laten herstarten zonder dat alle achterblijvers de koploper hadden ge... [Lees verder]

  • 5
  • 22 sep 2026 - 19:52
F1 Nieuws David Coulthard

Reacties (9)

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  • Erik FW34

    Posts: 3.957

    "David Coulthard is erg kritisch op de snelheid waarmee de FIA beslist over Safety Cars. De oud-coureur hoopt dat de FIA haar beslissingen eerder neemt, waardoor gevaarlijke en oneerlijke situaties kunnen worden voorkomen. Zo is de Schot van mening dat er duidelijk 'ruimte voor verbetering is'."

    Gaat dit nu weer over laatste race 2021 ?

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 19:18
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      Gaat dit nu weer over laatste race 2021 ?

      Als je met alle teambazen in overleg met de wedstrijdleiding unaniem voor de race hebt besloten om de race niet achter de SC te laten eindigen, was de beslissing van Masi om de race te laten herstarten zonder dat alle achterblijvers de koploper hadden gepasseerd de enige juiste, en tevens ook de enige overgebleven optie om te nemen met nog maar 1 ronde te gaan.

      Dat ze bij Mercedes blijkbaar zo dom (of die afspraak vergeten) waren om Hamilton daarom niet ook binnen te halen voor nieuwe banden, is daarom ook volledig hun eigen domme schuld geweest!

      • + 5
      • 22 sep 2026 - 19:52
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Ja laten we die discussie nog een keer gaan voeren 😂

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 20:14
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      U vraagt, wij draaien! 🤣

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 20:16
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Je draait alleen wel steeds dezelfde plaat S34. Ik kan mij bijna niet aan de indruk onttrekken dat je lichte aversie hebt tegen Lewis 😆

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 20:18
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      Plaatjes die geregeld voorbijkomen noemen we niet voor nycks klassiekertjes hé, en deze uit 21 hoort sowieso (net als Bohemian Rhapsody) ook voor altijd in de eeuwige top 10 allertijden thuis imo ;)

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 21:31
  • Erwinnaar

    Posts: 5.868

    Met al die sensoren en data zou bij een klapper boven een bepaald aantal g krachten direct een seintje moeten komen en meteen Safetycar. Dat kan binnen een aantal seconden al. Of meteen.

    Bij een stilstaande wagen langs de baan waarbij volk moet helpen precies zo. Dat kan allemaal inderdaad veel vlotter, maar ook dan pitlane meteen dicht en vsc of safetycar.

    Met andere woorden: bij de IndyCar doet men dat al tijden zo.

    Andere optie is de pitlane dicht houden tijdens de safetycar tot hele veld op een rij erachteraan rijdt. Daarna open en zie maar wat je doet.

    Krijg je wel weer ander gedoe want je kan natuurlijk vlak voor een ongeval binnen geweest zijn.
    Kortom, er zijn zoveel variablen dat het bijna altijd moment van geluk of ongeluk kan zijn.
    Sneller kan sowieso.

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 19:28
  • Larry Perkins

    Posts: 67.974

    Norris had een nadeel op de Madring en vervolgens noemt Coulthard Monza als voorbeeld, niet Madrid, opmerkelijk...

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 21:35
  • elflitso

    Posts: 1.988

    Mijn idee, ondanks dat ik DC best hoog 'had' zitten. Een VSC of een SC is gewoon onderdeel van het spelletje. Norris heeft daardoor zijn kampioenschap 2025 gewonnen. Tja en soms verlies je. Ook een stuk team strategie uiteraard. Bedoel kun je buiten blijven dan blijf je buiten en jankt er niemand...

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 23:05

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Team
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1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
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6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Team Red Bull Racing
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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