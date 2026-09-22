David Coulthard is erg kritisch op de snelheid waarmee de FIA beslist over Safety Cars. De oud-coureur hoopt dat de FIA haar beslissingen eerder neemt, waardoor gevaarlijke en oneerlijke situaties kunnen worden voorkomen. Zo is de Schot van mening dat er duidelijk 'ruimte voor verbetering is'.

Hij geeft ook een voorbeeld uit de Grand Prix van Spanje. Door een laat gegeven Virtual Safety Car kon Lando Norris niet profiteren van een voordeel, waardoor hij volgens Coulthard een waarschijnlijke overwinning verloor. Kimi Antonelli won de Grand Prix uiteindelijk, terwijl Max Verstappen als tweede eindigde. Norris werd derde.

Coulthard baalt van FIA-beslissingen

"Eén ding dat ik opnieuw ter discussie zou stellen, is de tijd die verstrijkt tussen een incident en ofwel een virtual, een safety car of een rode vlag. Ik denk dat dat strakker kan", legde Coulthard uit tijdens de Up To Speed-podcast. De Schot sluit zich dan ook aan bij de uitspraken van Lando Norris, zo laat de oud-coureur weten. "Dus omdat Lando naar buiten is gekomen en heeft gezegd: 'VSC's en safety cars, en alles in de Formule 1, zouden een race niet moeten bepalen. Het is F1. De race zou gewonnen moeten worden door de beste prestatie en een goede strategie.' En dat snap ik."

Geluk speelt een grote rol in de Formule 1 als het gaat om neutralisaties. "Maar het punt met safety cars, virtual safety cars, of je de pits nu sluit of niet, wanneer er een virtual komt of niet, wanneer er een volledige safety car komt of niet, is dat het een kwestie van geluk is. Je zit aan de ene of de andere kant van de medaille. Je belandt óf aan de kant waar het briljant is uitgepakt, óf je zit aan de kant van de medaille die je dag volledig heeft verknald. En er is geen echt middenpunt. Het is het een of het ander."

Ruimte voor verbetering

Toch ziet Coulthard ruimte voor verbetering. "Er is ruimte voor verbetering, en we raakten het helemaal aan het begin al aan. De tijd die verstrijkt tussen een incident en een beslissing. Sommige daarvan zijn absoluut glashelder, zoals Monza. Het duurde even voordat de rode vlag kwam, terwijl het absoluut duidelijk is dat we een zwaar ongeval hebben gehad bij Parabolica. Dus zodra er een gele vlag wordt gezwaaid, zou de rode vlag moeten komen. Dus ruimte voor verbetering."