Honda-manager Shinji Nakano is van mening dat Yuki Tsunoda teleurgesteld moet zijn over zijn prestaties tijdens zijn laatste invalbeurt voor Racing Bulls. De Japanner eindigde de Grand Prix van Spanje als veertiende en finishte net geen 32 seconden achter zijn teamgenoot Arvid Lindblad, die als negende over de finish kwam.

Tsunoda keerde terug naar zijn oude team vanwege de blessure van Isack Hadjar. De Fransman kampte met een polsblessure en kon daardoor de eerste drie races van de tweede seizoenshelft niet rijden. De Japanner werd in Spanje bovendien zwaar gehinderd door schade die hij tijdens de openingsronde van de Grand Prix opliep.

Nakano is kritisch op de Japanner

Racing Bulls-teambaas Alan Permane is van mening dat Tsunoda door die schade een halve seconde per ronde verloor. Toch blijft Nakano kritisch op de Japanse coureur. Hij erkent wel dat Tsunoda door de schade weinig kon doen. "Rijden zonder downforce vertraagt de rondetijden en verergert de bandenslijtage", schrijft Nakano in een column voor Autosport Web. "Gezien deze omstandigheden was er waarschijnlijk weinig dat tijdens de laatste race gedaan kon worden."

Daarnaast hielp het niet mee dat inhalen op de Madring erg moeilijk bleek. "Het was een circuit waar inhalen extreem moeilijk was, vooral met een beschadigde auto. Het moet een stressvolle race voor Yuki zijn geweest. Het grootste probleem dit weekend was echter niet het contact, maar het onvermogen om het maximale uit de nieuwe banden te halen. Zijn teamgenoot, Arvid Lindblad, kwalificeerde zich als tiende en eindigde als negende in de race, waarmee hij twee punten pakte."

Tsunoda moet teleurgesteld zijn

Sinds 2026 werken Honda en Aston Martin samen. Tsunoda heeft een partnership met Honda, waardoor Aston Martin een van de weinige opties voor de Japanner is om terug te keren in de Formule 1. De woorden van Nakano zijn dan ook niet erg positief over Tsunoda. "Daarom moet Yuki zich erg teleurgesteld voelen. Als hij een hogere startpositie had gehad, had hij de botsing misschien kunnen voorkomen. Het leek alsof hij deze keer gewoon niet in een goed ritme kon komen", zo oordeelt de Honda-manager.

Voorafgaand aan zijn eerste invalbeurt tijdens de Dutch Grand Prix had Tsunoda nog nooit in een Formule 1-auto uit 2026 gereden, afgezien van de simulator. In zijn drie races heeft hij wel punten weten te behalen. Buiten Aston Martin werd ook Cadillac genoemd als een mogelijke overstap voor Tsunoda om een vaste plek in de Formule 1 te bemachtigen. Sergio Perez en Valtteri Bottas lijken echter zeker van hun plek bij de Amerikaanse renstal.