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Honda-manager kritisch op Tsunoda na invalbeurt

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Honda-manager kritisch op Tsunoda na invalbeurt

Honda-manager Shinji Nakano is van mening dat Yuki Tsunoda teleurgesteld moet zijn over zijn prestaties tijdens zijn laatste invalbeurt voor Racing Bulls. De Japanner eindigde de Grand Prix van Spanje als veertiende en finishte net geen 32 seconden achter zijn teamgenoot Arvid Lindblad, die als negende over de finish kwam.

Tsunoda keerde terug naar zijn oude team vanwege de blessure van Isack Hadjar. De Fransman kampte met een polsblessure en kon daardoor de eerste drie races van de tweede seizoenshelft niet rijden. De Japanner werd in Spanje bovendien zwaar gehinderd door schade die hij tijdens de openingsronde van de Grand Prix opliep.

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Nakano is kritisch op de Japanner

Racing Bulls-teambaas Alan Permane is van mening dat Tsunoda door die schade een halve seconde per ronde verloor. Toch blijft Nakano kritisch op de Japanse coureur. Hij erkent wel dat Tsunoda door de schade weinig kon doen. "Rijden zonder downforce vertraagt de rondetijden en verergert de bandenslijtage", schrijft Nakano in een column voor Autosport Web. "Gezien deze omstandigheden was er waarschijnlijk weinig dat tijdens de laatste race gedaan kon worden."

Daarnaast hielp het niet mee dat inhalen op de Madring erg moeilijk bleek. "Het was een circuit waar inhalen extreem moeilijk was, vooral met een beschadigde auto. Het moet een stressvolle race voor Yuki zijn geweest. Het grootste probleem dit weekend was echter niet het contact, maar het onvermogen om het maximale uit de nieuwe banden te halen. Zijn teamgenoot, Arvid Lindblad, kwalificeerde zich als tiende en eindigde als negende in de race, waarmee hij twee punten pakte."

Tsunoda moet teleurgesteld zijn

Sinds 2026 werken Honda en Aston Martin samen. Tsunoda heeft een partnership met Honda, waardoor Aston Martin een van de weinige opties voor de Japanner is om terug te keren in de Formule 1. De woorden van Nakano zijn dan ook niet erg positief over Tsunoda. "Daarom moet Yuki zich erg teleurgesteld voelen. Als hij een hogere startpositie had gehad, had hij de botsing misschien kunnen voorkomen. Het leek alsof hij deze keer gewoon niet in een goed ritme kon komen", zo oordeelt de Honda-manager.

Voorafgaand aan zijn eerste invalbeurt tijdens de Dutch Grand Prix had Tsunoda nog nooit in een Formule 1-auto uit 2026 gereden, afgezien van de simulator. In zijn drie races heeft hij wel punten weten te behalen. Buiten Aston Martin werd ook Cadillac genoemd als een mogelijke overstap voor Tsunoda om een vaste plek in de Formule 1 te bemachtigen. Sergio Perez en Valtteri Bottas lijken echter zeker van hun plek bij de Amerikaanse renstal.

ViggenneggiV

Posts: 3.270

Pietje?

  • 3
  • 22 sep 2026 - 19:21
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Racing Bulls

Reacties (4)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.064

    Volgens mij had Tjunoda een partnership met Honda en is dat eind 2024 gestopt.
    Maar kan ook weer zijn dat Honda hem weer opgepakt heeft.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 18:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.823

      Yuki Tsunoda op zichzelf aangewezen: hoe Honda zijn steun beperkt

      Yuki Tsunoda heeft in zijn Formule 1-loopbaan veel te danken aan Honda.
      De Japanse fabrikant vindt het nu echter tijd dat de Racing Bulls-coureur
      op eigen benen gaat staan.

      Gepubliceerd: 6 mrt 2025

      Het is in Japan heel gebruikelijk dat top coureurs rechtstreeks onder contract staan bij een Japanse fabrikant en dus werd aangenomen dat dit bij Tsunoda ook het geval was. De vork blijkt echter anders in de steel te zitten. "Tsunoda heeft een sponsorovereenkomst met ons. Hij staat in feite dus op eigen benen, maar we steunen hem als sponsor", legt Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe uit.

      Dit houdt in dat Tsunoda zelf in actie moet komen om zijn toekomst in de Formule 1 veilig te stellen. Dit jaar komt hij voor het vijfde jaar op rij uit voor Racing Bulls, nadat een plekje bij Red Bull Racing afgelopen winter aan zijn neus voorbijging. "Hij zit nu in zijn vijfde jaar, hij heeft de kwaliteiten en hij begrijpt de F1-wereld goed. Er is niet veel wat we voor hem kunnen doen", vervolgt Watanabe tegenover Motorsportdotcom. "Hij moet zijn ondersteunende team versterken, waaronder zijn manager, en het noodzakelijke stoeltje veiligstellen. Hij is tenslotte een professional."

      "Coureurs kunnen niet eeuwig op Honda blijven vertrouwen. Iemand van Tsunoda's niveau moet zelf na kunnen denken", stelt Watanabe. Hij krijgt bijval van HRC-adviseur en tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato. "Hij heeft het al zo ver geschopt, dus er is geen enkele noodzaak meer dat Honda of HRC zich bemoeit met zijn onderhandelingen."

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 22:32
    • Knookie.nl

      Posts: 1.227

      Je bent vergeten jezelf te plussen, Pietermans. Dan kom je tenminste nog een beetje aan je dopaminequotum vandaag.

      Hoe bevalt het trouwens nu de notificaties nog steeds niet werken? Vervelden hè, dat je telkens je eigen berichten moet opzoeken om te zien of iemand je al geplust heeft…

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 23:08
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.270

    Pietje?

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 19:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Racing Bulls
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