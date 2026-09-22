Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend opnieuw de aandacht getrokken buiten de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen was zaterdag aanwezig bij het exclusieve openingsgala van het Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles. Hamilton trad daar op als co-chair en verscheen tijdens de avond opvallend genoeg zij aan zij met Kim Kardashian.

De Mercedes-coureur reisde speciaal af naar Los Angeles om oprichters George Lucas en Mellody Hobson te steunen. Hamilton verscheen in een opvallend zwart pak van Saint Laurent, met brede satijnen revers en zonder overhemd. De outfit werd op social media uitvoerig besproken, zeker nadat beelden van Hamilton en Kardashian samen verschenen.

Hamilton deelt rode loper met Kardashian

Hamilton en Kardashian leken hun outfits bewust op elkaar te hebben afgestemd. De opvallende verschijning van de Brit leverde op social media veel reacties op van Formule 1-fans. Hamilton staat al jarenlang bekend om zijn interesse in mode en combineert zijn carrière regelmatig met zijn liefde voor haute couture.

De zevenvoudig wereldkampioen was bovendien niet zomaar een gast op het gala. Als co-chair had Hamilton een officiële erefunctie tijdens de feestelijke avond. Hij deelde die rol met grote namen uit de film- en entertainmentwereld, onder wie Tom Cruise, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Greta Gerwig en Pharrell Williams.

Het gala in Exposition Park trok daardoor een groot aantal beroemdheden. De aanwezigen kregen alvast een voorproefje van het nieuwe museum, dat zich richt op kunst waarin verhalen centraal staan. Het gezamenlijke optreden van Hamilton en Kardashian zorgde daarbij voor extra aandacht.

Bijzondere band met George Lucas

De aanwezigheid van Hamilton had ook een persoonlijke betekenis. De Brit heeft al sinds zijn debuutseizoen in de Formule 1 een goede band met George Lucas. De twee ontmoetten elkaar in 2007 tijdens de Grand Prix van Monaco, waarna een jarenlange vriendschap ontstond tussen Hamilton, Lucas en diens partner Mellody Hobson.

Hobson is bovendien meer dan alleen een vriendin van Hamilton. De zakenvrouw en co-CEO van vermogensbeheerder Ariel Investments geldt als een belangrijke zakelijke mentor van de coureur. In 2022 werd hun samenwerking nog concreter, toen Hamilton toetrad tot het consortium van de Walton-Penner Family Ownership Group en mede-eigenaar werd van NFL-team Denver Broncos.

Met het gala vierde Hamilton de opening van een project waar Lucas en Hobson jarenlang aan hebben gewerkt. Het Lucas Museum of Narrative Art opent op 22 september officieel voor het publiek. Het futuristische museum beschikt over meer dan 40.000 kunstwerken, waarvan ruim 1.200 werken verdeeld over dertig galerijen te zien zullen zijn. Naast schilderijen en fotografie zijn er onder meer stripkunst en originele Star Wars-rekwisieten, kostuums en concept art te bewonderen.