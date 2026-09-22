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Hamilton en Kardashian duiken plotseling op in Los Angeles

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Hamilton en Kardashian duiken plotseling op in Los Angeles

Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend opnieuw de aandacht getrokken buiten de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen was zaterdag aanwezig bij het exclusieve openingsgala van het Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles. Hamilton trad daar op als co-chair en verscheen tijdens de avond opvallend genoeg zij aan zij met Kim Kardashian.

De Mercedes-coureur reisde speciaal af naar Los Angeles om oprichters George Lucas en Mellody Hobson te steunen. Hamilton verscheen in een opvallend zwart pak van Saint Laurent, met brede satijnen revers en zonder overhemd. De outfit werd op social media uitvoerig besproken, zeker nadat beelden van Hamilton en Kardashian samen verschenen.

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Hamilton deelt rode loper met Kardashian

Hamilton en Kardashian leken hun outfits bewust op elkaar te hebben afgestemd. De opvallende verschijning van de Brit leverde op social media veel reacties op van Formule 1-fans. Hamilton staat al jarenlang bekend om zijn interesse in mode en combineert zijn carrière regelmatig met zijn liefde voor haute couture.

De zevenvoudig wereldkampioen was bovendien niet zomaar een gast op het gala. Als co-chair had Hamilton een officiële erefunctie tijdens de feestelijke avond. Hij deelde die rol met grote namen uit de film- en entertainmentwereld, onder wie Tom Cruise, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Greta Gerwig en Pharrell Williams.

Het gala in Exposition Park trok daardoor een groot aantal beroemdheden. De aanwezigen kregen alvast een voorproefje van het nieuwe museum, dat zich richt op kunst waarin verhalen centraal staan. Het gezamenlijke optreden van Hamilton en Kardashian zorgde daarbij voor extra aandacht.

Bijzondere band met George Lucas

De aanwezigheid van Hamilton had ook een persoonlijke betekenis. De Brit heeft al sinds zijn debuutseizoen in de Formule 1 een goede band met George Lucas. De twee ontmoetten elkaar in 2007 tijdens de Grand Prix van Monaco, waarna een jarenlange vriendschap ontstond tussen Hamilton, Lucas en diens partner Mellody Hobson.

Hobson is bovendien meer dan alleen een vriendin van Hamilton. De zakenvrouw en co-CEO van vermogensbeheerder Ariel Investments geldt als een belangrijke zakelijke mentor van de coureur. In 2022 werd hun samenwerking nog concreter, toen Hamilton toetrad tot het consortium van de Walton-Penner Family Ownership Group en mede-eigenaar werd van NFL-team Denver Broncos.

Met het gala vierde Hamilton de opening van een project waar Lucas en Hobson jarenlang aan hebben gewerkt. Het Lucas Museum of Narrative Art opent op 22 september officieel voor het publiek. Het futuristische museum beschikt over meer dan 40.000 kunstwerken, waarvan ruim 1.200 werken verdeeld over dertig galerijen te zien zullen zijn. Naast schilderijen en fotografie zijn er onder meer stripkunst en originele Star Wars-rekwisieten, kostuums en concept art te bewonderen.

Michael Schumacher

Posts: 2.636

Hoewel dat soort opmerkingen als “misselijk makend mannetje” etc totaal nergens op slaan, en ik dan ook afkeur. Is er nog steeds echt een groot verschil tussen een journalist welke beroepsmatig dit (moet) doet en allerlei dingen uitpluist, dan wanneer iemand als “hobby” hele recherchewerk... [Lees verder]

  • 13
  • 22 sep 2026 - 19:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (15)

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  • The Wolf

    Posts: 1.552

    jeetjemineetje toch, Kelly is in NYC en gaat compleet uit haar stekker op Instagram, dan duiken Lewis & Kim weer doodleuk op in L.A. , niet normaal, dag staat bol van al dit F1 nieuws, bizar, gekte alom!

    • + 6
    • 22 sep 2026 - 16:23
    • snailer

      Posts: 34.864

      Echt geweldig journalistiek F1 nieuws.... toch?

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 16:30
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Gekkenhuis. Weet niet waar ik het zoeken moet.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 16:31
    • The Wolf

      Posts: 1.552

      vind het super boeiend wat de jet-slet zoal doet

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 16:31
    • Joeppp

      Posts: 8.829

      Het is jammer dat onze verslaggever vandaag niet aanwezig is.

      • + 5
      • 22 sep 2026 - 16:50
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      Wtf, Kim duikt op? Volgens mij heeft die zoveel plastic in haar boobies, reet, en lippen laten spuiten dat die zelfs door een tsunami nog niet koppie onder water te krijgen is...

      • + 7
      • 22 sep 2026 - 17:11
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.270

      Mis (de berichtgeving over) zijn rap muziek
      Dat was pas spraakmakend en buitenaards (alhoewel al die ingrepen Kim ook buitenaardse trekjes geven)

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 17:27
  • Pietje Bell

    Posts: 36.823

    Foei Jeroen, je mag hier van een bepaald slag leden geen nieuws over het privé leven
    van Hamilton en zijn vriendin schrijven, of het nu positief of negatief is, want die info
    geeft volgens hen weer dat je een stalker bent en dan word je vervolgens
    met de grond gelijk gemaakt.
    Aangezien je hier vaker artikelen over het privé leven van de coureurs en/of hun partner
    schrijft, hun vliegtuig/jacht, zul je binnenkort ook wel dit soort opmerkingen krijgen:
    "Misselijkmakend mannetje, maar dat zal die wel tot zn dood blijven helaas."

    urlr.me/bfppDB

    • + 5
    • 22 sep 2026 - 16:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.636

      Hoewel dat soort opmerkingen als “misselijk makend mannetje” etc totaal nergens op slaan, en ik dan ook afkeur. Is er nog steeds echt een groot verschil tussen een journalist welke beroepsmatig dit (moet) doet en allerlei dingen uitpluist, dan wanneer iemand als “hobby” hele recherchewerken van bekende personen opzoekt, reconstrueert en deelt.

      Beiden vind ik van geen toegevoegde waarde overigens, maar er is een absoluut verschil tussen een journalist en in dit geval wanneer jij of ik dit zou doen.

      • + 13
      • 22 sep 2026 - 19:22
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Pietermans is op z’n teentjes getrapt, hahaha.

      Jij laat je ff kennen, zeg…..hahaha

      • + 8
      • 22 sep 2026 - 21:43
    • arone

      Posts: 1.220

      Simpel ze is van het andere geslacht.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 22:41
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Hopelijk voor Pietermans is ze meerderjarig.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 23:10
  • marcelf1fan

    Posts: 483

    Greta Gerwig... bekend persoon... heb ik iets gemist?

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 19:47
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      Neu!

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 20:02
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Ff Pietermans vragen. Die heeft vast het instagramaccount wel paraat.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 23:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 246
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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