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Alonso woest op Sainz: "Ik wil wel blijven leven"

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Alonso woest op Sainz: "Ik wil wel blijven leven"

Fernando Alonso beleefde een dramatische thuisrace tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring. De Aston Martin-coureur kwam geen moment in de buurt van de punten en kreeg in de slotfase bovendien een flinke schrik te verwerken tijdens een duel met landgenoot Carlos Sainz.

Zowel Alonso als Sainz kende een moeizaam weekend in Madrid. Beide Spanjaarden werden al in Q1 uitgeschakeld en konden tijdens de race nauwelijks terrein goedmaken. Alonso finishte uiteindelijk als zeventiende op twee ronden van winnaar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Sainz later uitviel.

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Alonso schrikt van duel met Sainz bij 340 kilometer per uur

In de slotfase kwam Alonso achter Sainz terecht en probeerde hij zijn landgenoot in te halen. De Williams-coureur leek de deur dicht te gooien, waardoor Alonso bijna in de muur werd gedrukt. Sainz kreeg uiteindelijk een straf voor het incident en viel later uit. Alonso was na afloop vooral opgelucht dat hij zonder kleerscheuren uit de situatie kwam.

"Bij 340 kilometer per uur wil ik liever niet dat iemand mij tegen de muur aandrukt. Ik wil aan het einde van de race gewoon nog leven. Gelukkig ben ik veilig en ongedeerd, want op een bepaald moment dacht ik echt dat het verkeerd zou aflopen", vertelde Alonso aan DAZN. De Spanjaard had eerder al zijn frustratie geuit over de uitdagingen van het nieuwe Madring-circuit.

Alonso hakt knoop over toekomst nog niet door

De tegenvallende thuisrace zorgde ook opnieuw voor vragen over de toekomst van Alonso. Zijn contract bij Aston Martin loopt eind 2026 af en de 45-jarige coureur moet nog beslissen of hij zijn carrière in de Formule 1 verlengt. Verschillende concurrenten zouden interesse hebben in zijn stoeltje voor 2027, maar Alonso wil zelf nog altijd graag doorgaan.

"Ik moet mijn contract natuurlijk nog verlengen. Dat is wat er nog ontbreekt. Ik voel me goed en moet een beslissing nemen", aldus Alonso. Een eventuele contractverlenging hoeft volgens hem bovendien niet te betekenen dat hij slechts één extra seizoen actief blijft. "Als ik verleng, is de kans groot dat ik nog veel langer doorga. Ik stop wanneer ik het gevoel heb dat ik langzamer ben dan de anderen", besluit de tweevoudig wereldkampioen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Carlos Sainz Jr Williams Aston Martin GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • meister

    Posts: 4.382

    Meneer is vader geworden dan ga je opeens nadenken over gevaren die je daarvoor nooit zag.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 18:54
    • schwantz34

      Posts: 42.914

      Bij het contact met Carlos zag Alonso in een split second zijn hele leven aan zich voorbijflitsen, en voor het eerst van zijn leven kwam daar ineens een baby in voor. Wtf? zal hij toen gedacht hebben, die is zich daardoor helemaal de pleuris gerschrokken natuurlijk.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 19:09
  • Regenrace

    Posts: 2.941

    Ik vond het een hele slechte actie van Alonso.
    Sainz bleef gewoon op de ideale lijn, en ja die gaat richting muur. Dus wat deed Alonso daar? Hij had geen enkele kans tot een inhaalpoging, daarvoor was het geen goede plek, bovendien naderde hij te langzaam. Een beetje slim coureur ziet het onnozele van de situatie, telt zijn zegeningen en zorgt dat ie niet te veel tijd verliest.
    Alonso maakte gewoon een inschattingsfout - of hij baalt zo van die Aston Martin en zijn anonieme positie dat ie er, al dan niet bewust, zelf een eind aan breidde. Om vervolgens de vermoorde onschuld te spelen, wat moet je anders?

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 20:54
    • Rimmer

      Posts: 13.488

      Onzin. De fout ligt bij Sainz zoals de fout al jarnen bij Sainz ligt. De man die zichzelf beter vond dan Max en maar niet kon en kan begrijpen dat ze in 2016 voor Max gingen en niet voor Carlos. De man die niet begrijpt dat Ferrari hem liet gaan. De man die niet begrijpt die Toto slechts voor een 1 jaar contract wilde gaan. De man die niet snapt dat als je 2 man breed door een bocht gaat je niet automatisch d Sander eraf kan drukken maa raat er nuances zijn.
      Sainz is gewoon een redelijke coureur die amper zeges pakt, nooit kampioen wordt en gedurende een seizoen een zeldzame piek afwisselt met veelvuldige matige optredens.
      Sainz = Gasly.
      Gasly = Sainz.
      Alonso = buitencategorie maar helaas stokte het bij twee titels vanwege slechte keuzes en een hopeloos slecht karma omdat hij zich liet overhalen met een “poor old Michael” shirtje te lopen. Dat laatste heeft hem echt genekt. Daar houden de race goden niet van en het luidde het einde van zijn sportieve reeks in.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 631
  • Podiums 9
  • Grand Prix 205
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Williams
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