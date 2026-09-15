Fernando Alonso beleefde een dramatische thuisrace tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring. De Aston Martin-coureur kwam geen moment in de buurt van de punten en kreeg in de slotfase bovendien een flinke schrik te verwerken tijdens een duel met landgenoot Carlos Sainz.

Zowel Alonso als Sainz kende een moeizaam weekend in Madrid. Beide Spanjaarden werden al in Q1 uitgeschakeld en konden tijdens de race nauwelijks terrein goedmaken. Alonso finishte uiteindelijk als zeventiende op twee ronden van winnaar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Sainz later uitviel.

Alonso schrikt van duel met Sainz bij 340 kilometer per uur

In de slotfase kwam Alonso achter Sainz terecht en probeerde hij zijn landgenoot in te halen. De Williams-coureur leek de deur dicht te gooien, waardoor Alonso bijna in de muur werd gedrukt. Sainz kreeg uiteindelijk een straf voor het incident en viel later uit. Alonso was na afloop vooral opgelucht dat hij zonder kleerscheuren uit de situatie kwam.

"Bij 340 kilometer per uur wil ik liever niet dat iemand mij tegen de muur aandrukt. Ik wil aan het einde van de race gewoon nog leven. Gelukkig ben ik veilig en ongedeerd, want op een bepaald moment dacht ik echt dat het verkeerd zou aflopen", vertelde Alonso aan DAZN. De Spanjaard had eerder al zijn frustratie geuit over de uitdagingen van het nieuwe Madring-circuit.

Alonso hakt knoop over toekomst nog niet door

De tegenvallende thuisrace zorgde ook opnieuw voor vragen over de toekomst van Alonso. Zijn contract bij Aston Martin loopt eind 2026 af en de 45-jarige coureur moet nog beslissen of hij zijn carrière in de Formule 1 verlengt. Verschillende concurrenten zouden interesse hebben in zijn stoeltje voor 2027, maar Alonso wil zelf nog altijd graag doorgaan.

"Ik moet mijn contract natuurlijk nog verlengen. Dat is wat er nog ontbreekt. Ik voel me goed en moet een beslissing nemen", aldus Alonso. Een eventuele contractverlenging hoeft volgens hem bovendien niet te betekenen dat hij slechts één extra seizoen actief blijft. "Als ik verleng, is de kans groot dat ik nog veel langer doorga. Ik stop wanneer ik het gevoel heb dat ik langzamer ben dan de anderen", besluit de tweevoudig wereldkampioen.