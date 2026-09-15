Fernando Alonso beleefde een dramatische thuisrace tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring. De Aston Martin-coureur kwam geen moment in de buurt van de punten en kreeg in de slotfase bovendien een flinke schrik te verwerken tijdens een duel met landgenoot Carlos Sainz.
Zowel Alonso als Sainz kende een moeizaam weekend in Madrid. Beide Spanjaarden werden al in Q1 uitgeschakeld en konden tijdens de race nauwelijks terrein goedmaken. Alonso finishte uiteindelijk als zeventiende op twee ronden van winnaar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Sainz later uitviel.
Alonso schrikt van duel met Sainz bij 340 kilometer per uur
In de slotfase kwam Alonso achter Sainz terecht en probeerde hij zijn landgenoot in te halen. De Williams-coureur leek de deur dicht te gooien, waardoor Alonso bijna in de muur werd gedrukt. Sainz kreeg uiteindelijk een straf voor het incident en viel later uit. Alonso was na afloop vooral opgelucht dat hij zonder kleerscheuren uit de situatie kwam.
"Bij 340 kilometer per uur wil ik liever niet dat iemand mij tegen de muur aandrukt. Ik wil aan het einde van de race gewoon nog leven. Gelukkig ben ik veilig en ongedeerd, want op een bepaald moment dacht ik echt dat het verkeerd zou aflopen", vertelde Alonso aan DAZN. De Spanjaard had eerder al zijn frustratie geuit over de uitdagingen van het nieuwe Madring-circuit.
Alonso hakt knoop over toekomst nog niet door
De tegenvallende thuisrace zorgde ook opnieuw voor vragen over de toekomst van Alonso. Zijn contract bij Aston Martin loopt eind 2026 af en de 45-jarige coureur moet nog beslissen of hij zijn carrière in de Formule 1 verlengt. Verschillende concurrenten zouden interesse hebben in zijn stoeltje voor 2027, maar Alonso wil zelf nog altijd graag doorgaan.
"Ik moet mijn contract natuurlijk nog verlengen. Dat is wat er nog ontbreekt. Ik voel me goed en moet een beslissing nemen", aldus Alonso. Een eventuele contractverlenging hoeft volgens hem bovendien niet te betekenen dat hij slechts één extra seizoen actief blijft. "Als ik verleng, is de kans groot dat ik nog veel langer doorga. Ik stop wanneer ik het gevoel heb dat ik langzamer ben dan de anderen", besluit de tweevoudig wereldkampioen.
Reacties (4)Login om te reageren
Posts: 4.382
Meneer is vader geworden dan ga je opeens nadenken over gevaren die je daarvoor nooit zag.
Posts: 42.914
Bij het contact met Carlos zag Alonso in een split second zijn hele leven aan zich voorbijflitsen, en voor het eerst van zijn leven kwam daar ineens een baby in voor. Wtf? zal hij toen gedacht hebben, die is zich daardoor helemaal de pleuris gerschrokken natuurlijk.
Posts: 2.941
Ik vond het een hele slechte actie van Alonso.
Sainz bleef gewoon op de ideale lijn, en ja die gaat richting muur. Dus wat deed Alonso daar? Hij had geen enkele kans tot een inhaalpoging, daarvoor was het geen goede plek, bovendien naderde hij te langzaam. Een beetje slim coureur ziet het onnozele van de situatie, telt zijn zegeningen en zorgt dat ie niet te veel tijd verliest.
Alonso maakte gewoon een inschattingsfout - of hij baalt zo van die Aston Martin en zijn anonieme positie dat ie er, al dan niet bewust, zelf een eind aan breidde. Om vervolgens de vermoorde onschuld te spelen, wat moet je anders?
Posts: 13.488
Onzin. De fout ligt bij Sainz zoals de fout al jarnen bij Sainz ligt. De man die zichzelf beter vond dan Max en maar niet kon en kan begrijpen dat ze in 2016 voor Max gingen en niet voor Carlos. De man die niet begrijpt dat Ferrari hem liet gaan. De man die niet begrijpt die Toto slechts voor een 1 jaar contract wilde gaan. De man die niet snapt dat als je 2 man breed door een bocht gaat je niet automatisch d Sander eraf kan drukken maa raat er nuances zijn.
Sainz is gewoon een redelijke coureur die amper zeges pakt, nooit kampioen wordt en gedurende een seizoen een zeldzame piek afwisselt met veelvuldige matige optredens.
Sainz = Gasly.
Gasly = Sainz.
Alonso = buitencategorie maar helaas stokte het bij twee titels vanwege slechte keuzes en een hopeloos slecht karma omdat hij zich liet overhalen met een “poor old Michael” shirtje te lopen. Dat laatste heeft hem echt genekt. Daar houden de race goden niet van en het luidde het einde van zijn sportieve reeks in.