user icon
icon

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

<< Naar nieuwsoverzicht
Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Het Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race door de straten van hoofdstad Bakoe vindt echter niet plaats op zondag, maar op zaterdag. Dat betekent dus dat er wordt gewerkt met een flink aangepast weekendschema, en de tijden wijken ook af.

Na een vrij weekendje mogen de teams en coureurs nu hun borst natmaken. Er staan in de komende weken drie Grands Prix op de planning: Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Aankomend weekend wordt er geracet in de straten van Bakoe, en daar wordt er gewerkt met een link gewijzigd tijdschema. Aangezien het aankomende zondag een nationale feestdag is in Azerbeidzjan, wordt de Grand Prix op zaterdag verreden. De vrije trainingen beginnen hierdoor al op donderdag.

De eerste vrije training op donderdag wordt om 10:30 Nederlandse tijd verreden, en de tweede training is al om 15:00 afgelopen. Dat betekent dat het geen latertje zal worden voor de fans, die ook op vrijdag en zaterdag vroeg aan hun trekken komen. De kwalificatie vindt op vrijdag namelijk al om 14:00 plaats, terwijl de lichten op zaterdag doven om 13:00.

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan (Nederlandse tijd):

Donderdag 24 september:

Eerste vrije training: 10:30 - 11:30

Tweede vrije training: 14:00 - 15:00

Vrijdag 25 september:

Derde vrije training: 10:30 - 11:30

Kwalificatie: 14:00 - 15:00

Zaterdag 26 september

Grand Prix van Azerbeidzjan: 13:00

Waar is de Grand Prix van Azerbeidzjan te zien?

Het feit dat de sessies in Azerbeidzjan op een ander moment plaatsvinden, betekent niet dat de tv-uitzendingen anders zijn. In Nederland is de Formule 1 te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, en hier zijn alle sessies 'gewoon' live te volgen, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Voor beide diensten moet er wel flink worden betaald, en in Nederland zijn er momenteel geen gratis alternatieven.

Larry Perkins

Posts: 67.957

Zie het bezwaar niet, nu kun je op zondagmiddag iets leuks gaan doen, iets waarbij je [b] niet [/b] in slaap valt...

  • 2
  • 21 sep 2026 - 13:36
F1 Nieuws GP Azerbeidzjan 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 2.048

    Nou is het een keertje een aangepast schema en wordt het godtoemme niet aangekondigd als aangepast schemahahaha

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 13:15
  • Beamer

    Posts: 1.904

    Welke malloot heeft dit nu weer verzonnen? Ik snap dat ze niet willen racen op een feestdag, maar verplaats het hele weekend dan.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 13:16
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.450

      het is geen feestdag, meer een dag in vergelijking met jullie 4 mei. Volgens mij valt in nederland ook alles uit als er een keer iets is op 4 mei (en dit valt prima te verdedigen). Bovendien Las Vegas wordt / werd ook op Zaterdag geracet daar hoor ik niemand over.

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 13:24
    • Larry Perkins

      Posts: 67.954

      Zie het bezwaar niet, nu kun je op zondagmiddag iets leuks gaan doen, iets waarbij je niet in slaap valt...

      • + 2
      • 21 sep 2026 - 13:36
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.450

      @larry, dat komt prima uit, a.s zondag is de laatste etappe van de Wijerstrail Vijfdaagse, een prachtig wandel evenement georganiseerd door de gemeente Heusden Zolder, Bertje gaat op voor zijn 5e poging (4 x niet uitgelopen wegens "ziekte van Heinekens")

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 13:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.954

      Da's toevallig, in mijn gemeente wordt voor de vijfde keer de "100 meter speervangen" georganiseerd, deze werd al vier keer niet uitgelopen omdat de atleten de speer met hun borst of rug opvingen...

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 14:08
  • Larry Perkins

    Posts: 67.954

    Off-topic:

    Weersverwachting GP van Azerbeidzjan

    Donderdag 24 september: Op donderdag loopt de temperatuur naar verwachting op tot 27 graden, terwijl de minimumtemperatuur rond de 20 graden ligt. De voorspelling wijst die dag op meer wind, maar de kans op regen bedraagt slechts vijf procent. Voor vt1 en vt2 lijkt een natte baan daarmee voorlopig niet aan de orde. Wel kan de wind een rol gaan spelen.

    Vrijdag 25 september: Tijdens de kwalificatiedag wordt het iets koeler. Vrijdag komt de maximumtemperatuur volgens de huidige verwachting uit op 24 graden. Ook dan wordt wind verwacht en blijft de neerslagkans met drie procent zeer klein. De minimumtemperatuur bedraagt 19 graden.

    Zaterdag 26 september: Voor de Grand Prix op zaterdag zijn de vooruitzichten eveneens droog. De temperatuur kan in Baku oplopen tot 25 graden en de kans op neerslag staat een week voor de race op slechts drie procent. De zon laat zich volgens de huidige voorspelling volop zien.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 13:32
    • Larry Perkins

      Posts: 67.954

      Wie schuiven er aan bij de persconferenties?

      Persconferentie coureurs 1:
      - n.n.b.

      Persconferentie coureurs 2:
      - n.n.b.

      Teamvertegenwoordiges persconferentie:
      - n.n.b.

      Later meer!

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 13:45

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender
show sidebar