Het Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race door de straten van hoofdstad Bakoe vindt echter niet plaats op zondag, maar op zaterdag. Dat betekent dus dat er wordt gewerkt met een flink aangepast weekendschema, en de tijden wijken ook af.

Na een vrij weekendje mogen de teams en coureurs nu hun borst natmaken. Er staan in de komende weken drie Grands Prix op de planning: Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Aankomend weekend wordt er geracet in de straten van Bakoe, en daar wordt er gewerkt met een link gewijzigd tijdschema. Aangezien het aankomende zondag een nationale feestdag is in Azerbeidzjan, wordt de Grand Prix op zaterdag verreden. De vrije trainingen beginnen hierdoor al op donderdag.

De eerste vrije training op donderdag wordt om 10:30 Nederlandse tijd verreden, en de tweede training is al om 15:00 afgelopen. Dat betekent dat het geen latertje zal worden voor de fans, die ook op vrijdag en zaterdag vroeg aan hun trekken komen. De kwalificatie vindt op vrijdag namelijk al om 14:00 plaats, terwijl de lichten op zaterdag doven om 13:00.

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan (Nederlandse tijd):

Donderdag 24 september:

Eerste vrije training: 10:30 - 11:30

Tweede vrije training: 14:00 - 15:00

Vrijdag 25 september:

Derde vrije training: 10:30 - 11:30

Kwalificatie: 14:00 - 15:00

Zaterdag 26 september

Grand Prix van Azerbeidzjan: 13:00

Waar is de Grand Prix van Azerbeidzjan te zien?

Het feit dat de sessies in Azerbeidzjan op een ander moment plaatsvinden, betekent niet dat de tv-uitzendingen anders zijn. In Nederland is de Formule 1 te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, en hier zijn alle sessies 'gewoon' live te volgen, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Voor beide diensten moet er wel flink worden betaald, en in Nederland zijn er momenteel geen gratis alternatieven.