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Verstappen vindt medestander: "Deze onzin hoort hier niet thuis!"

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Verstappen vindt medestander: "Deze onzin hoort hier niet thuis!"

Het is geen geheim dat er veel ontevredenheid is over de nieuwe motorregels in de Formule 1. Veel coureurs en kenners hebben dit jaar al hun zegje gedaan, maar de frustratie lijkt niet te verdwijnen. Hans-Joachim Stuck stelt nu dat er voor deze elektrische 'onzin' geen plek is in de Formule 1.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische regels in de Formule 1, en de coureurs zijn daar op zijn zachtst gezegd geen fans van. Het regende kritiek, en vooral Max Verstappen was zeer uitgesproken. Sterker nog, hij twijfelde door de nieuwe motorregels zelfs even aan zijn toekomst in de sport. De FIA heeft voor de komende jaren al veranderingen aangekondigd, terwijl er op de achtergrond ook wordt gewerkt aan een nieuw motorreglement.

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'Dat hoort niet thuis in de Formule 1!'

De kritiek lijkt voorlopig niet te verdwijnen. Ook oud-coureur Hans-Joachim Stuck sluit zich nu aan bij de lange lijst van kritische namen. Bij de Oostenrijkse zender Servus TV houdt Stuck zich niet in: "Al die elektrische onzin hoort gewoon niet thuis in de Formule 1!"

Stuck vindt dat het nu te veel gaat om de techniek, in plaats van de capaciteiten van de coureurs: "Inhalen met een vleugel die open en dicht gaat, wat een onzin! Ze moeten gewoon fatsoenlijke aerodynamica maken, zoals in de IndyCar, waar je in de slipstream kunt rijden. Je haalt elkaar in met grote ballen en niet door een vleugel open en dicht te doen."

'Dat is heel erg belangrijk!'

Opvallend genoeg is Stuck niet tegen alle veranderingen in de Formule 1. Hij kan zich bijvoorbeeld niet vinden in de kritiek op de nieuwe Madring, waar anderhalve week geleden de Spaanse Grand Prix werd verreden: "Het is geweldig dat er überhaupt nog circuits worden aangelegd. Dat is heel erg belangrijk. Er zijn misschien best veel stratencircuits, maar met die kombocht was er ten minste weer iets nieuws."

schwantz34

Posts: 42.964

Stuck vindt dat het nu te veel gaat om de techniek, in plaats van de capaciteiten van de coureurs:


Deze man verdient een voetstuck!

  • 6
  • 21 sep 2026 - 12:40
F1 Nieuws Max Verstappen Hans-Joachim Stuck Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • shakedown

    Posts: 2.037

    Push to pass? Wel ff eerlijk zijn... (Ok wordt niet gebruikt op ovals...) Wel degelijke kunstmatige inhaal acties.... Voor 120 seconden (2 minuten) per race uit mijn hoofd?

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 12:35
    • NicoS

      Posts: 21.249

      Kanttekening dat deze ook gebruikt kan worden om te verdedigen….

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 12:37
    • shakedown

      Posts: 2.037

      Waarvan akte

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 12:46
  • schwantz34

    Posts: 42.962

    Stuck vindt dat het nu te veel gaat om de techniek, in plaats van de capaciteiten van de coureurs:


    Deze man verdient een voetstuck!

    • + 6
    • 21 sep 2026 - 12:40
    • The Wolf

      Posts: 1.544

      Weg mit diesem elektrische Scheisserei, Man überholt sich mit grosse Eiern!

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 12:46
    • Sander

      Posts: 2.048

      Weet niet waarom maar moest gelijk hier aan dit liedje denken.
      Au weia, au weia, der Hahn lässt keine Eier, au weia, au weia, der Hahn lässt keine Eier.
      Voor wie het bekend voorkomt is minimaal 50+ :-)

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 13:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.230

      Neues aus Uhlenbusch .....volgens goegel.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 14:43
    • The Wolf

      Posts: 1.544

      Meine Eier sind die besten,
      Die sind lecker und gesund
      Meiner Eier sind ganz sicher
      Ein Geschenk für deinen Mund
      Keine Feier ohne meine Eier, ohne meine Eier ,Sha-la-la-la-lai!!

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 14:51
    • F1 bekijker

      Posts: 548

      Sander ik ken het (woon aan de grens) maar of ze toen in het Westen ook die zender hadden?

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 16:47
  • The Wolf

    Posts: 1.544

    Die Formel Eins punktDE ist hartstikke Hans-Joachim Stuck!

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 12:42
    • schwantz34

      Posts: 42.962

      Der Hans-Joachim steekt een hele dikke middelvinger op naar de huidige F1, en schreeuwt daarbij heel hard "Stuck my dick!"

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 12:47
  • Larry Perkins

    Posts: 67.955

    Hans, Joachim en Stuck hebben alle drie gelijk, weg met die vleugels en laat de auto's er weer uitzien als "rijdende sigaren", de historische bijnaam voor de iconische Formule 1-auto's uit de jaren 50 en 60!

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 13:05
  • Erwinnaar

    Posts: 5.867

    Is haast de politiek de f1.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 13:18
  • da_bartman

    Posts: 6.855

    Hij heeft gelijk met die electrische rommel. Maar inhalen door een vleugel open te doen, doen we anno 2026 niet meer (nu klappen zowel de inhaler als de ingehaalde zijnvleugel open). Inhalen doe je tegenwoordig doordat je meer electrisch vermogen tot je beschikking hebt.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 14:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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