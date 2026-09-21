Het is geen geheim dat er veel ontevredenheid is over de nieuwe motorregels in de Formule 1. Veel coureurs en kenners hebben dit jaar al hun zegje gedaan, maar de frustratie lijkt niet te verdwijnen. Hans-Joachim Stuck stelt nu dat er voor deze elektrische 'onzin' geen plek is in de Formule 1.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische regels in de Formule 1, en de coureurs zijn daar op zijn zachtst gezegd geen fans van. Het regende kritiek, en vooral Max Verstappen was zeer uitgesproken. Sterker nog, hij twijfelde door de nieuwe motorregels zelfs even aan zijn toekomst in de sport. De FIA heeft voor de komende jaren al veranderingen aangekondigd, terwijl er op de achtergrond ook wordt gewerkt aan een nieuw motorreglement.

'Dat hoort niet thuis in de Formule 1!'

De kritiek lijkt voorlopig niet te verdwijnen. Ook oud-coureur Hans-Joachim Stuck sluit zich nu aan bij de lange lijst van kritische namen. Bij de Oostenrijkse zender Servus TV houdt Stuck zich niet in: "Al die elektrische onzin hoort gewoon niet thuis in de Formule 1!"

Stuck vindt dat het nu te veel gaat om de techniek, in plaats van de capaciteiten van de coureurs: "Inhalen met een vleugel die open en dicht gaat, wat een onzin! Ze moeten gewoon fatsoenlijke aerodynamica maken, zoals in de IndyCar, waar je in de slipstream kunt rijden. Je haalt elkaar in met grote ballen en niet door een vleugel open en dicht te doen."

'Dat is heel erg belangrijk!'

Opvallend genoeg is Stuck niet tegen alle veranderingen in de Formule 1. Hij kan zich bijvoorbeeld niet vinden in de kritiek op de nieuwe Madring, waar anderhalve week geleden de Spaanse Grand Prix werd verreden: "Het is geweldig dat er überhaupt nog circuits worden aangelegd. Dat is heel erg belangrijk. Er zijn misschien best veel stratencircuits, maar met die kombocht was er ten minste weer iets nieuws."