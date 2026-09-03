Sergio Perez gaat zich na zijn Formule 1-loopbaan inzetten voor de volgende generatie coureurs. De Mexicaan, die vanaf 2026 uitkomt voor Cadillac, werkt samen met zijn manager Khalil Beschir aan een nieuw project waarmee jonge talenten worden geholpen. Binnen enkele maanden worden de plannen officieel bekendgemaakt.

Perez treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Max Verstappen en Lando Norris. Verstappen heeft al langere tijd een eigen raceteam, terwijl Norris onlangs LN4 Fusion lanceerde. Dat team gaat vanaf volgend jaar actief zijn in onder meer de Formule 3 en moet uiteindelijk doorstromen naar de Formule 2. Perez kiest voor een vergelijkbare insteek, al wil hij zich niet beperken tot talent uit zijn eigen land.

Perez wil ervaring doorgeven aan jonge talenten

Perez bevestigt dat hij achter de schermen druk bezig is met het nieuwe initiatief. De ervaren Mexicaan wil zijn kennis en ervaring gebruiken om coureurs te helpen die aan het begin van hun carrière staan. "Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen waarop ik graag iets wil terugdoen voor de sport. Samen met mijn manager Khalil Beschir werk ik aan een project voor de nabije toekomst. De komende maanden kunnen we daar meer over vertellen", vertelt Perez.

Het project krijgt bovendien een internationale insteek. Perez wil niet alleen Mexicaanse of Latijns-Amerikaanse coureurs ondersteunen, maar wereldwijd op zoek gaan naar de grootste talenten. "We gaan ons richten op jonge coureurs van over de hele wereld. We willen heel selectief en gericht te werk gaan, omdat we onze ervaring zo goed mogelijk willen inzetten om talenten verder te helpen. Het project komt er binnenkort aan."

Perez weet als geen ander hoe belangrijk de juiste steun kan zijn aan het begin van een loopbaan. Zelf kon hij rekenen op de steun van Carlos Slim, een van de rijkste zakenmensen van Mexico. Die hulp speelde een belangrijke rol in zijn weg naar de Formule 1. "Zonder Carlos Slim zou ik hier simpelweg niet zijn geweest. Ik had enorm veel geluk dat hij mij zag en besloot om mij te steunen. Die steun was voor mij ontzettend belangrijk."

"Hopelijk krijgen we Mexicaans talent in de Formule 1"

Volgens Perez is het vandaag de dag nog altijd bijzonder lastig voor jonge coureurs om voldoende financiële steun te vinden. De Mexicaan merkt wel dat de populariteit van de Formule 1 in zijn thuisland voor nieuwe kansen zorgt. "Toen ik doorbrak, was het al heel moeilijk om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Inmiddels is de sport veel groter geworden en hoor je ook Europese coureurs praten over hoe lastig het is om financiering te vinden. Voor mij was dat destijds misschien nog wel moeilijker."

Perez wil daarom vooral iets betekenen voor coureurs die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot de juiste middelen. "Ik zeg altijd dat het voor Latijns-Amerikaanse coureurs nog wat moeilijker is vanwege de omstandigheden. Tegelijkertijd groeit de sport enorm in Mexico en zien we steeds meer talentvolle coureurs opstaan. Dat is alleen maar positief. Hopelijk kunnen we binnenkort een aantal talenten begeleiden die uiteindelijk kans maken op een zitje in de Formule 1."