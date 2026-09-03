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Pérez in de voetsporen van Verstappen en Norris: Mexicaan krijgt eigen team

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Pérez in de voetsporen van Verstappen en Norris: Mexicaan krijgt eigen team

Sergio Perez gaat zich na zijn Formule 1-loopbaan inzetten voor de volgende generatie coureurs. De Mexicaan, die vanaf 2026 uitkomt voor Cadillac, werkt samen met zijn manager Khalil Beschir aan een nieuw project waarmee jonge talenten worden geholpen. Binnen enkele maanden worden de plannen officieel bekendgemaakt.

Perez treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Max Verstappen en Lando Norris. Verstappen heeft al langere tijd een eigen raceteam, terwijl Norris onlangs LN4 Fusion lanceerde. Dat team gaat vanaf volgend jaar actief zijn in onder meer de Formule 3 en moet uiteindelijk doorstromen naar de Formule 2. Perez kiest voor een vergelijkbare insteek, al wil hij zich niet beperken tot talent uit zijn eigen land.

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Perez wil ervaring doorgeven aan jonge talenten

Perez bevestigt dat hij achter de schermen druk bezig is met het nieuwe initiatief. De ervaren Mexicaan wil zijn kennis en ervaring gebruiken om coureurs te helpen die aan het begin van hun carrière staan. "Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen waarop ik graag iets wil terugdoen voor de sport. Samen met mijn manager Khalil Beschir werk ik aan een project voor de nabije toekomst. De komende maanden kunnen we daar meer over vertellen", vertelt Perez.

Het project krijgt bovendien een internationale insteek. Perez wil niet alleen Mexicaanse of Latijns-Amerikaanse coureurs ondersteunen, maar wereldwijd op zoek gaan naar de grootste talenten. "We gaan ons richten op jonge coureurs van over de hele wereld. We willen heel selectief en gericht te werk gaan, omdat we onze ervaring zo goed mogelijk willen inzetten om talenten verder te helpen. Het project komt er binnenkort aan."

Perez weet als geen ander hoe belangrijk de juiste steun kan zijn aan het begin van een loopbaan. Zelf kon hij rekenen op de steun van Carlos Slim, een van de rijkste zakenmensen van Mexico. Die hulp speelde een belangrijke rol in zijn weg naar de Formule 1. "Zonder Carlos Slim zou ik hier simpelweg niet zijn geweest. Ik had enorm veel geluk dat hij mij zag en besloot om mij te steunen. Die steun was voor mij ontzettend belangrijk."

"Hopelijk krijgen we Mexicaans talent in de Formule 1"

Volgens Perez is het vandaag de dag nog altijd bijzonder lastig voor jonge coureurs om voldoende financiële steun te vinden. De Mexicaan merkt wel dat de populariteit van de Formule 1 in zijn thuisland voor nieuwe kansen zorgt. "Toen ik doorbrak, was het al heel moeilijk om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Inmiddels is de sport veel groter geworden en hoor je ook Europese coureurs praten over hoe lastig het is om financiering te vinden. Voor mij was dat destijds misschien nog wel moeilijker."

Perez wil daarom vooral iets betekenen voor coureurs die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot de juiste middelen. "Ik zeg altijd dat het voor Latijns-Amerikaanse coureurs nog wat moeilijker is vanwege de omstandigheden. Tegelijkertijd groeit de sport enorm in Mexico en zien we steeds meer talentvolle coureurs opstaan. Dat is alleen maar positief. Hopelijk kunnen we binnenkort een aantal talenten begeleiden die uiteindelijk kans maken op een zitje in de Formule 1."

Need5Speed

Posts: 4.417

Maar hoe heet zijn team dan?
Spuit11 Racing?

  • 1
  • 3 sep 2026 - 19:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.417

    Maar hoe heet zijn team dan?
    Spuit11 Racing?

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 19:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 219
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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