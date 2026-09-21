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Verstappen ontvangt nieuwe uitdaging: "Dat zou heel gaaf zijn"

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Verstappen ontvangt nieuwe uitdaging: "Dat zou heel gaaf zijn"

Juan Pablo Montoya heeft genoten van de kartrace van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen nam het afgelopen week op tegen honderd amateurkarters tijdens een evenement van Red Bull. Verstappen haalde ze allemaal in, en Montoya heeft direct een idee gekregen voor een nieuwe uitdaging voor de Nederlander.

Verstappen reisde afgelopen week af naar het circuit van Silverstone, waar hij een speciale uitdaging van Red Bull aanging. Bij het evenement 'Max vs 100' moest Verstappen honderd amateurkarters inhalen, wat van tevoren een haast onmogelijke uitdaging leek te zijn. Verstappen haalde echter kart na kart in, en moest uiteindelijk alleen echt vechten met de Nederlandse journalist Jacky Martens. Ook de verslaggever van De Limburger werd ingehaald, waarna Verstappen veel lof ontving.

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'Je kan niet zomaar iedereen van de baan beuken'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya had genoten van het evenement. In zijn podcast MontoyAS stelt de Colombiaan dat het prachtig was: "Het was echt heel erg gaaf, zowel het evenement als het idee dat erachter zat."

Het feit dat Verstappen het moest opnemen tegen amateurs, maakte het volgens Montoya nog leuker: "Op die manier kun je het opnemen tegen de mensen. Het zou interessant zijn om te zien hoe een coureur daarmee omgaat. Ze kunnen natuurlijk hard rijden, maar ze kunnen ook niet zomaar iedereen van de baan afrijden."

Ook Red Bull ontvangt veel complimenten: "Red Bull doet normaal gesproken ook dingen op bergen, in de sneeuw en bij afdalingen. Dan starten mensen achteraan en moeten ze zoveel mogelijk anderen inhalen. Soms doen ze dat met downhill of endurance. Soms doen ze het ook in de sneeuw. Het is echt heel erg gaaf."

Nieuwe uitdaging

Montoya is geïnspireerd door het event, en stelt dat het gaaf zou zijn om een kartrace te organiseren met alle huidige F1-coureurs: "Persoonlijk denk ik dat dat ontzettend leuk zou zijn om te zien. Het zou heel interessant zijn om alle huidige coureurs in een huurkart te zetten en te kijken wie er dan zou winnen."

Het hoeft volgens Montoya niet eens live te worden uitgezonden: "Zet de camera's maar uit en neem helemaal niets op. Als je ze vervolgens de karts geeft, zouden ze enorm veel plezier hebben. Dat zou echt heel erg gaaf zijn."

Hij ziet het al helemaal voor zich: "Voor de coureurs zou het echt geweldig zijn. Voor hen zou het echt heel erg goed zijn." Montoya wil zelf overigens niet deelnemen: "Nee, ik zit wel goed zo! Bedankt."

JV fan

Posts: 3.011

Waarom niet , zou leuk zijn, volgens mij was er ook een jarenlange race in Bercy volgens mij,

Waarom niet alleen f1 coureurs ? Maak er een soort van race of champions van, waarbij ook toppers uit andere klasses mee kunnen doen of oud coureurs zoals een Vettel of Button

  • 1
  • 21 sep 2026 - 10:31
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • JV fan

    Posts: 3.011

    Waarom niet , zou leuk zijn, volgens mij was er ook een jarenlange race in Bercy volgens mij,

    Waarom niet alleen f1 coureurs ? Maak er een soort van race of champions van, waarbij ook toppers uit andere klasses mee kunnen doen of oud coureurs zoals een Vettel of Button

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 10:31
    • gridiron

      Posts: 3.769

      Die bestaat blijkbaar nog steeds, weliswaar volgt die nu ook het grote geld en vindt deze dit jaar in Nieuw-Zeeland. Jammer dat Eurosport niet meer te ontvangen is.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 12:07
  • koppie toe

    Posts: 5.597

    Een idee van iemand is gelijk een nieuwe uitdaging en het gave komt van diezelfde persoon.
    Hier had iedere naam kunnen staan.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 11:02
  • Snork

    Posts: 23.141

    Dat durft niemand aan. Lance Stroll rolt het hele veld op. Zou een complete vernedering zijn.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 12:28
  • Larry Perkins

    Posts: 67.955

    Het feit dat Verstappen het moest opnemen tegen amateurs, maakte het volgens Montoya nog leuker: "Op die manier kun je het opnemen tegen de mensen."

    Professionele coureurs ziet Juan niet als mensen maar als marsmannetjes...

    Juan Snuifmafketel: "Als ik na een snuifpartijtje thuis voor de spiegel sta dan zeg ik altijd E.T. home phone."

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 14:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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