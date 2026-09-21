Juan Pablo Montoya heeft genoten van de kartrace van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen nam het afgelopen week op tegen honderd amateurkarters tijdens een evenement van Red Bull. Verstappen haalde ze allemaal in, en Montoya heeft direct een idee gekregen voor een nieuwe uitdaging voor de Nederlander.

Verstappen reisde afgelopen week af naar het circuit van Silverstone, waar hij een speciale uitdaging van Red Bull aanging. Bij het evenement 'Max vs 100' moest Verstappen honderd amateurkarters inhalen, wat van tevoren een haast onmogelijke uitdaging leek te zijn. Verstappen haalde echter kart na kart in, en moest uiteindelijk alleen echt vechten met de Nederlandse journalist Jacky Martens. Ook de verslaggever van De Limburger werd ingehaald, waarna Verstappen veel lof ontving.

'Je kan niet zomaar iedereen van de baan beuken'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya had genoten van het evenement. In zijn podcast MontoyAS stelt de Colombiaan dat het prachtig was: "Het was echt heel erg gaaf, zowel het evenement als het idee dat erachter zat."

Het feit dat Verstappen het moest opnemen tegen amateurs, maakte het volgens Montoya nog leuker: "Op die manier kun je het opnemen tegen de mensen. Het zou interessant zijn om te zien hoe een coureur daarmee omgaat. Ze kunnen natuurlijk hard rijden, maar ze kunnen ook niet zomaar iedereen van de baan afrijden."

Ook Red Bull ontvangt veel complimenten: "Red Bull doet normaal gesproken ook dingen op bergen, in de sneeuw en bij afdalingen. Dan starten mensen achteraan en moeten ze zoveel mogelijk anderen inhalen. Soms doen ze dat met downhill of endurance. Soms doen ze het ook in de sneeuw. Het is echt heel erg gaaf."

Nieuwe uitdaging

Montoya is geïnspireerd door het event, en stelt dat het gaaf zou zijn om een kartrace te organiseren met alle huidige F1-coureurs: "Persoonlijk denk ik dat dat ontzettend leuk zou zijn om te zien. Het zou heel interessant zijn om alle huidige coureurs in een huurkart te zetten en te kijken wie er dan zou winnen."

Het hoeft volgens Montoya niet eens live te worden uitgezonden: "Zet de camera's maar uit en neem helemaal niets op. Als je ze vervolgens de karts geeft, zouden ze enorm veel plezier hebben. Dat zou echt heel erg gaaf zijn."

Hij ziet het al helemaal voor zich: "Voor de coureurs zou het echt geweldig zijn. Voor hen zou het echt heel erg goed zijn." Montoya wil zelf overigens niet deelnemen: "Nee, ik zit wel goed zo! Bedankt."