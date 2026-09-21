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Verstappen en Norris zien mogelijke deelname aan 24 uur Le Mans gecanceld worden

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Verstappen en Norris zien mogelijke deelname aan 24 uur Le Mans gecanceld worden

Max Verstappen en Lando Norris krijgen mogelijk de kans om in 2027 deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De Formule 1-kalender biedt de twee coureurs een opvallende mogelijkheid, maar er zijn nog meerdere obstakels die een deelname in de weg kunnen staan.

De grootste uitdaging zit voorlopig in de verplichte testdag voor Le Mans. Die staat in 2027 gepland op 6 juni, precies in het weekend van de Grand Prix van Monaco. Voor rookies is deelname aan die testdag verplicht. Zij moeten tien ronden rijden op het Circuit de la Sarthe, waarvan vijf getimed, om aan de 24 uur van Le Mans te mogen deelnemen.

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Verstappen en Norris stuiten op eerste obstakel

Er bestaat wel een uitzondering voor Platinum-coureurs die actief zijn in een andere grote raceklasse. De sportcommissie van de ACO kan in dat geval toestemming geven om de verplichte tien ronden tijdens de testsessies op de woensdag voor de race af te werken.

Zonder die uitzondering zou het theoretisch zelfs mogelijk zijn om beide evenementen te combineren. Een coureur zou dan in de nacht naar Le Mans kunnen reizen, vroeg op zondagochtend zijn tien ronden kunnen afwerken en vervolgens het vliegtuig naar Monaco kunnen pakken. In de praktijk lijkt die optie echter bijzonder onwaarschijnlijk.

Daarna volgt het volgende probleem: de beschikbare zitjes. De teams van Verstappen en Norris moeten bereid zijn om een extra plek vrij te maken in hun Hypercar-programma. Een derde auto speciaal voor Le Mans inzetten is een mogelijkheid, maar die oplossing is voor fabrikanten tegenwoordig een stuk complexer en duurder dan tijdens het LMP1-tijdperk. Bovendien zijn daarvoor goedkeuringen van de FIA en ACO nodig.

Norris heeft mogelijk meer opties dan Verstappen

Voor Norris lijkt er binnen McLaren mogelijk een andere oplossing te zijn. Het team zou tijdens de reguliere WEC-races van zes uur met slechts twee coureurs per auto kunnen rijden en voor de langere wedstrijden extra rijders kunnen aantrekken. Daardoor zou er voor Norris een plek kunnen ontstaan tijdens de 24 uur van Le Mans.

Voor Verstappen ligt dat een stuk ingewikkelder. Bij Ford zijn de zes vaste zitjes voor het seizoen 2027 volgens de huidige planning al bezet. Om Verstappen daar tussen te krijgen, zou tijdelijk afscheid moeten worden genomen van één van de vaste coureurs. Dat lijkt vooralsnog geen voor de hand liggende oplossing.

Mocht een Hypercar-debuut niet lukken, dan ligt er voor Verstappen nog een andere mogelijkheid. De Nederlander zou Le Mans kunnen rijden in de GT3-klasse met zijn eigen team, dat actief is in de GT World Challenge Europe en rechtstreeks wordt ondersteund door Mercedes.

De Formule 1-kalender van 2027 opent daarmee zeker de deur voor Verstappen en Norris richting Le Mans. Een deelname is voorlopig echter nog allerminst zeker.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.230

Als ze alles klaarzetten voor die twee moet dat kunnen.
Beetje F1....tien rondjes Le Mans...terug beetje F1...op die leeftijd moet dan geen probleem zijn.

  • 7
  • 21 sep 2026 - 11:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.230

    Als ze alles klaarzetten voor die twee moet dat kunnen.
    Beetje F1....tien rondjes Le Mans...terug beetje F1...op die leeftijd moet dan geen probleem zijn.

    • + 7
    • 21 sep 2026 - 11:29
  • da_bartman

    Posts: 6.855

    zoveel problemen ......... met zoveel oplossingen

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 11:40
    • schwantz34

      Posts: 42.964

      De FIA gooit zoveel beren op de weg, dat de rees voor Max en Lando om überrhaupt mee te mogen doen nog moeilijker voor hun is dan de race zelf.



      Reactie "Ja, maar regels zijn regels" incoming

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 12:18
    • DenniSNL1980

      Posts: 484

      Ja, maar regels zijn regels

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 16:16
  • gridiron

    Posts: 3.772

    Als ze nog niet zijn ingeschreven om deel te nemen kunnen ze ook niet gecanceld worden.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 12:04
    • Need5Speed

      Posts: 4.548

      Maar als je een websaait hebt kan je berichten met de raarste titels erop zetten. Lachen, man.

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 14:04
    • gridiron

      Posts: 3.772

      Lachen, ik zou het eerder huilen noemen.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 17:35
  • shakedown

    Posts: 2.038

    De omdat Verstappen met zijn gt3 team gaat meedoen. Veel leuker voor hem dan bij een hypercar in te stappen, waarbij je niet alles in de hand hebt als team eigenaar. Misschien op een later moment. Maar de kndat Verstappen race technisch meer dan voldoende plezier haalt uit zijn eigen gt3 team op lemans

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 12:31
  • koppie toe

    Posts: 5.599

    Ze zouden sws al niet meedoen, verzonnen door de pers.
    Alles naar aanleiding van een geplande test door Norris.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 13:09
    • Larry Perkins

      Posts: 67.962

      Precies, bovendien is er geen clash wattdatums betreft want de verplichte testsessie kan dus ook op een woensdag worden verreden.
      En de schrijvert doet net alsof Verstappen met een Ford moet rijden, maar Verstappen heeft helemaal geen contract met Ford...

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 13:16
  • Patrace

    Posts: 6.944

    Ik zie Verstappen ook niet deelnemen in een hypercar, maar eerder met zijn eigen team in de GT3 klasse. En dan zal het, zoals het er nu voor staat, eerder een Mercedes dan een Ford zijn.
    Dus ik zie het probleem niet (los van de verplichte ronden op het circuit, uiteraard.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 14:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.814

      Max doet alleen mee als hij kan winnen en dat kan alleen in een hypercar..
      Theoretisch kan een LMP2 of GT3 alleen vóór alle Hypercars eindigen als alle Hypercars uitvallen. Maar onder normale omstandigheden is de Hypercar de klasse die om de overall overwinning strijdt.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 19:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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