Max Verstappen en Lando Norris krijgen mogelijk de kans om in 2027 deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De Formule 1-kalender biedt de twee coureurs een opvallende mogelijkheid, maar er zijn nog meerdere obstakels die een deelname in de weg kunnen staan.

De grootste uitdaging zit voorlopig in de verplichte testdag voor Le Mans. Die staat in 2027 gepland op 6 juni, precies in het weekend van de Grand Prix van Monaco. Voor rookies is deelname aan die testdag verplicht. Zij moeten tien ronden rijden op het Circuit de la Sarthe, waarvan vijf getimed, om aan de 24 uur van Le Mans te mogen deelnemen.

Verstappen en Norris stuiten op eerste obstakel

Er bestaat wel een uitzondering voor Platinum-coureurs die actief zijn in een andere grote raceklasse. De sportcommissie van de ACO kan in dat geval toestemming geven om de verplichte tien ronden tijdens de testsessies op de woensdag voor de race af te werken.

Zonder die uitzondering zou het theoretisch zelfs mogelijk zijn om beide evenementen te combineren. Een coureur zou dan in de nacht naar Le Mans kunnen reizen, vroeg op zondagochtend zijn tien ronden kunnen afwerken en vervolgens het vliegtuig naar Monaco kunnen pakken. In de praktijk lijkt die optie echter bijzonder onwaarschijnlijk.

Daarna volgt het volgende probleem: de beschikbare zitjes. De teams van Verstappen en Norris moeten bereid zijn om een extra plek vrij te maken in hun Hypercar-programma. Een derde auto speciaal voor Le Mans inzetten is een mogelijkheid, maar die oplossing is voor fabrikanten tegenwoordig een stuk complexer en duurder dan tijdens het LMP1-tijdperk. Bovendien zijn daarvoor goedkeuringen van de FIA en ACO nodig.

Norris heeft mogelijk meer opties dan Verstappen

Voor Norris lijkt er binnen McLaren mogelijk een andere oplossing te zijn. Het team zou tijdens de reguliere WEC-races van zes uur met slechts twee coureurs per auto kunnen rijden en voor de langere wedstrijden extra rijders kunnen aantrekken. Daardoor zou er voor Norris een plek kunnen ontstaan tijdens de 24 uur van Le Mans.

Voor Verstappen ligt dat een stuk ingewikkelder. Bij Ford zijn de zes vaste zitjes voor het seizoen 2027 volgens de huidige planning al bezet. Om Verstappen daar tussen te krijgen, zou tijdelijk afscheid moeten worden genomen van één van de vaste coureurs. Dat lijkt vooralsnog geen voor de hand liggende oplossing.

Mocht een Hypercar-debuut niet lukken, dan ligt er voor Verstappen nog een andere mogelijkheid. De Nederlander zou Le Mans kunnen rijden in de GT3-klasse met zijn eigen team, dat actief is in de GT World Challenge Europe en rechtstreeks wordt ondersteund door Mercedes.

De Formule 1-kalender van 2027 opent daarmee zeker de deur voor Verstappen en Norris richting Le Mans. Een deelname is voorlopig echter nog allerminst zeker.