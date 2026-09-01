Sergio Perez wil graag bij Cadillac blijven ondanks de geruchten over gesprekken met andere teams. De Mexicaan is van mening dat het project van de Amerikaanse renstal goed bij zijn huidige carrièrefase past. Er gingen de afgelopen periode geruchten rond dat Perez gesprekken zou hebben gevoerd met Williams, maar dat is van de baan.

Perez keerde dit jaar terug in de Formule 1 met nieuwkomer Cadillac. De Amerikaanse renstal koos bewust voor twee ervaren coureurs, waarbij naast Perez ook Valtteri Bottas werd aangetrokken. De prestaties van het team zijn voorlopig nog niet waar Cadillac uiteindelijk wil staan. Perez wacht na de eerste races nog altijd op zijn eerste punten en zijn beste resultaat is een veertiende plaats.

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Perez gelooft in Cadillac

De Mexicaan was te gast bij Beyond the Grid, de officiële podcast van de Formule 1. Daar sprak hij uitgebreid over de ontwikkeling van Cadillac en zijn eigen toekomst binnen het project. Hoewel er contact is geweest met andere teams, ziet Perez geen reden om zijn plannen te veranderen. "Voor mij is er niets veranderd .Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd met andere teams en hier en daar hebben een paar teams gebeld, maar voor mij is er niets veranderd."

Na zijn vertrek bij Red Bull Racing bood Cadillac hem de mogelijkheid om terug te keren op het hoogste niveau. De 36-jarige coureur ziet zijn avontuur bij de Amerikaanse renstal nadrukkelijk als een langetermijnproject en wil betrokken blijven bij de opbouw van het team. "Ik zie dit als mijn project en ik wil deel uitmaken van Cadillac. Ik geloof er echt in. Ik denk niet dat dit een project van één jaar is. Ik denk dat dit een project voor de lange termijn is waar ik graag deel van wil uitmaken."

Perez verwacht dat er de komende periode nog gesprekken zullen plaatsvinden over zijn toekomst, maar benadrukt dat zijn voorkeur duidelijk is. "Er zullen ongetwijfeld discussies zijn, maar dit is waar ik wil zijn en er is van mijn kant niets veranderd."

Cadillac moet verbeteren

Met Perez en Bottas beschikt Cadillac over twee coureurs met een enorme hoeveelheid ervaring. Die kennis kan belangrijk zijn voor een nieuw team dat nog volop bezig is met het opbouwen van een competitieve organisatie. Beide coureurs kunnen bovendien waardevolle feedback geven over de zwakke punten van de auto en aangeven waar de grootste winst te behalen valt.

Voor Perez is het duidelijk dat Cadillac flinke stappen moet zetten om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De Mexicaan wil vooral zien dat het gat met de teams voor hem kleiner wordt. "Ik wil meer vooruitgang zien. De achterstand op de teams voor ons verkleinen. Ik weet niet wie er momenteel vooraan staat, ik weet niet of het Williams is, Aston lijkt deel uit te maken van het middenveld en we kunnen ons meer met hen mengen in de races."