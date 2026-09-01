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Toekomst van Perez is duidelijk: "Dit is mijn project"

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Toekomst van Perez is duidelijk: "Dit is mijn project"

Sergio Perez wil graag bij Cadillac blijven ondanks de geruchten over gesprekken met andere teams. De Mexicaan is van mening dat het project van de Amerikaanse renstal goed bij zijn huidige carrièrefase past. Er gingen de afgelopen periode geruchten rond dat Perez gesprekken zou hebben gevoerd met Williams, maar dat is van de baan.

Perez keerde dit jaar terug in de Formule 1 met nieuwkomer Cadillac. De Amerikaanse renstal koos bewust voor twee ervaren coureurs, waarbij naast Perez ook Valtteri Bottas werd aangetrokken. De prestaties van het team zijn voorlopig nog niet waar Cadillac uiteindelijk wil staan. Perez wacht na de eerste races nog altijd op zijn eerste punten en zijn beste resultaat is een veertiende plaats.

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Perez gelooft in Cadillac

De Mexicaan was te gast bij Beyond the Grid, de officiële podcast van de Formule 1. Daar sprak hij uitgebreid over de ontwikkeling van Cadillac en zijn eigen toekomst binnen het project. Hoewel er contact is geweest met andere teams, ziet Perez geen reden om zijn plannen te veranderen. "Voor mij is er niets veranderd .Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd met andere teams en hier en daar hebben een paar teams gebeld, maar voor mij is er niets veranderd."

Na zijn vertrek bij Red Bull Racing bood Cadillac hem de mogelijkheid om terug te keren op het hoogste niveau. De 36-jarige coureur ziet zijn avontuur bij de Amerikaanse renstal nadrukkelijk als een langetermijnproject en wil betrokken blijven bij de opbouw van het team. "Ik zie dit als mijn project en ik wil deel uitmaken van Cadillac. Ik geloof er echt in. Ik denk niet dat dit een project van één jaar is. Ik denk dat dit een project voor de lange termijn is waar ik graag deel van wil uitmaken."

Perez verwacht dat er de komende periode nog gesprekken zullen plaatsvinden over zijn toekomst, maar benadrukt dat zijn voorkeur duidelijk is. "Er zullen ongetwijfeld discussies zijn, maar dit is waar ik wil zijn en er is van mijn kant niets veranderd."

Cadillac moet verbeteren

Met Perez en Bottas beschikt Cadillac over twee coureurs met een enorme hoeveelheid ervaring. Die kennis kan belangrijk zijn voor een nieuw team dat nog volop bezig is met het opbouwen van een competitieve organisatie. Beide coureurs kunnen bovendien waardevolle feedback geven over de zwakke punten van de auto en aangeven waar de grootste winst te behalen valt.

Voor Perez is het duidelijk dat Cadillac flinke stappen moet zetten om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De Mexicaan wil vooral zien dat het gat met de teams voor hem kleiner wordt.  "Ik wil meer vooruitgang zien. De achterstand op de teams voor ons verkleinen. Ik weet niet wie er momenteel vooraan staat, ik weet niet of het Williams is, Aston lijkt deel uit te maken van het middenveld en we kunnen ons meer met hen mengen in de races."

schwantz34

Posts: 42.745

"Er zullen ongetwijfeld discussies zijn, maar dit is waar ik wil zijn en er is van mijn kant niets veranderd."

Vrije vertaling vanuit het Mexicaansch "Project Perez kan geen ander en beter stoeltje meer vinden dan Cadillac"

  • 1
  • 1 sep 2026 - 18:19
F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.580

    Hoe herkenbaar, zolang ik niet de mogelijkheid heb om miljardair te worden, wil ik ook veel liever een doodgewone multimiljonair blijven...

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 67.580

      Wie een kleine pony niet eert.
      Is een groot peerd niet weerd.

      - Herman Finkers.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 18:17
  • schwantz34

    Posts: 42.743

    "Er zullen ongetwijfeld discussies zijn, maar dit is waar ik wil zijn en er is van mijn kant niets veranderd."

    Vrije vertaling vanuit het Mexicaansch "Project Perez kan geen ander en beter stoeltje meer vinden dan Cadillac"

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 18:19
  • Snorremans

    Posts: 377

    Dit is zijn project....bij gebrek aan beter uiteraard. Zou hij dit ook zeggen als Ferrari zou aankloppen..

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 18:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 219
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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