Lando Norris sluit niet uit dat hij volgend jaar deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. De F1-kalender clasht in 2027 niet met de autosportklassieker, en Norris testte recent met de Hypercar van Le Mans. De Britse regerend wereldkampioen stelt echter wel dat hij alleen wil meedoen als hij goed voorbereid is.

Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Toen afgelopen week de F1-kalender voor 2027 werd gedeeld, viel direct op dat er geen clash is met andere autosportklassiekers. Daarnaast testte Norris afgelopen week met de nieuwe MCL-HY op het circuit van Portimão in Portugal. McLaren komt vanaf volgend jaar met deze auto uit in de Hypercar-klasse van het WEC, en Norris stelde na de test al dat hij ernaar uitkijkt om snel weer met deze auto te rijden.

'Ik sluit het niet uit'

Alle seinen lijken dus op groen te staan voor een Le Mans-debuut van Norris. In gesprek met de Britse krant The Telegraph wordt hij gevraagd naar een mogelijke Le Mans-deelname in 2027: "Ik sluit het niet uit. Maar ik heb er nog niet over gesproken met Zak. Dus ja, ik weet niet wanneer er dingen bekend worden gemaakt. Het is niet heel logisch, want ik ben er nu niet op voorbereid. Maar ik wil het op een gegeven moment zeker gaan doen."

Norris wil zich graag zo goed mogelijk voorbereiden: "Het is hetzelfde als je een bepaald niveau bereikt in de Formule 1. Je wil op alles voorbereid zijn in alle omstandigheden. Nat, droog, inters, hoge downforce, lage downforce... Je wil de hele vocabulaire begrijpen om met die auto te rijden. Ik wil me goed voorbereid voelen. Ik wil niet instappen en het goed krijgen dat ik een kans heb verspeeld. Ik wil het alleen doen als ik weet dat het iets is wat ik kan winnen."

Vergelijking met Verstappen

Max Verstappen had eerder dit jaar hetzelfde toen hij deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen had er maanden aan voorbereiding opzitten, zo weet ook Norris: "Max was heel erg goed voorbereid."

Wat zijn de voorwaarden?

Voor Norris zijn er echter nog meer voorwaarden voor een mogelijk Le Mans-uitstapje: "Als ik niet vecht voor een kampioenschap, dan is de kans natuurlijk aanwezig dat ik wat meer tijd besteed aan andere dingen dan het vechten voor een titel."

Norris zou daarnaast ook niet in het voorseizoen al weten hoe competitief de McLaren MCL-HY is: "Ja, maar Le Mans vindt veel later plaats. Ik zou dan makkelijk een beeld en een idee hebben van hoe competitief ze op dat punt zijn."