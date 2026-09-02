Colton Herta krijgt tijdens de Grand Prix van Italië opnieuw de kans om zich te bewijzen bij Cadillac. De Amerikaan neemt tijdens de eerste vrije training op Monza plaats in de auto van Sergio Perez. Het wordt alweer zijn derde optreden tijdens een F1-weekend van het seizoen.

Herta is sinds dit seizoen ontwikkelingscoureur van Cadillac en hoopt uiteindelijk een vaste plek op de Formule 1-grid te bemachtigen. De Amerikaan boekte in de IndyCar Series negen overwinningen en combineert zijn werkzaamheden bij Cadillac momenteel met een seizoen in de Formule 2. In Barcelona kwam hij eerder dit jaar tot een vijfde plaats.

Herta kijkt uit naar nieuwe kans op Monza

De eerste F1-training van Herta vond plaats in Barcelona, waar hij de auto van Perez overnam. Later kreeg hij in Hongarije opnieuw de kans om kilometers te maken. Daar reed hij in de wagen van Valtteri Bottas. Op Monza mag hij opnieuw plaatsnemen in de Cadillac van Perez.

"Dit is een uitstekende kans om opnieuw verschillende aspecten van de auto te ervaren. In Barcelona en Boedapest reed ik op circuits waar veel neerwaartse druk nodig is. Monza wordt heel anders", vertelt Herta.

'De auto zal veel meer bewegen'

Op het snelle Italiaanse circuit draait veel om een lage luchtweerstand. Herta verwacht daardoor een flink andere uitdaging dan tijdens zijn eerdere trainingen. "Met een auto die is afgesteld op weinig weerstand, zal de wagen veel meer bewegen. Daardoor wordt het nog belangrijker om precies te zijn bij het remmen en de kerbstones in de chicanes goed te raken."

De Amerikaan is dan ook blij met de nieuwe mogelijkheid. "Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het raceweekend en de verdere ontwikkeling van het team. Monza is een van de meest iconische circuits in de autosport, dus dit is een geweldige kans."

Rookies komen eraan

Volgens de Formule 1-regels moeten teams gedurende het seizoen vier keer een rookie inzetten tijdens een eerste vrije training. Een coureur wordt als rookie beschouwd wanneer hij maximaal twee Grands Prix heeft gereden. Met Herta's optreden op Monza heeft Perez aan zijn verplichting voldaan om twee keer een training af te staan. Bottas moet nog één keer plaatsmaken.

Herta zal bovendien hopen zijn prestaties van zijn vorige trainingen te verbeteren. In Barcelona was hij bijna twee seconden langzamer dan Bottas en eindigde hij als laatste. In Hongarije wist hij het verschil te verkleinen tot ongeveer één seconde ten opzichte van Perez, waarmee hij de twintigste tijd noteerde.

De Grand Prix van Italië wordt ondertussen de tweede wedstrijd van Marcin Budkowski als teambaas van Cadillac. Hij nam tijdens de zomerstop de taken over van Graeme Lowdon. Cadillac wacht in zijn debuutseizoen nog altijd op het eerste WK-punt. De dertiende plaats van Bottas tijdens de Grand Prix van China is voorlopig het beste resultaat van het Amerikaanse team.