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Cadillac vervangt Pérez voor Herta tijdens VT1 op Monza

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Cadillac vervangt Pérez voor Herta tijdens VT1 op Monza

Colton Herta krijgt tijdens de Grand Prix van Italië opnieuw de kans om zich te bewijzen bij Cadillac. De Amerikaan neemt tijdens de eerste vrije training op Monza plaats in de auto van Sergio Perez. Het wordt alweer zijn derde optreden tijdens een F1-weekend van het seizoen.

Herta is sinds dit seizoen ontwikkelingscoureur van Cadillac en hoopt uiteindelijk een vaste plek op de Formule 1-grid te bemachtigen. De Amerikaan boekte in de IndyCar Series negen overwinningen en combineert zijn werkzaamheden bij Cadillac momenteel met een seizoen in de Formule 2. In Barcelona kwam hij eerder dit jaar tot een vijfde plaats.

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Herta kijkt uit naar nieuwe kans op Monza

De eerste F1-training van Herta vond plaats in Barcelona, waar hij de auto van Perez overnam. Later kreeg hij in Hongarije opnieuw de kans om kilometers te maken. Daar reed hij in de wagen van Valtteri Bottas. Op Monza mag hij opnieuw plaatsnemen in de Cadillac van Perez.

"Dit is een uitstekende kans om opnieuw verschillende aspecten van de auto te ervaren. In Barcelona en Boedapest reed ik op circuits waar veel neerwaartse druk nodig is. Monza wordt heel anders", vertelt Herta.

'De auto zal veel meer bewegen'

Op het snelle Italiaanse circuit draait veel om een lage luchtweerstand. Herta verwacht daardoor een flink andere uitdaging dan tijdens zijn eerdere trainingen. "Met een auto die is afgesteld op weinig weerstand, zal de wagen veel meer bewegen. Daardoor wordt het nog belangrijker om precies te zijn bij het remmen en de kerbstones in de chicanes goed te raken."

De Amerikaan is dan ook blij met de nieuwe mogelijkheid. "Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het raceweekend en de verdere ontwikkeling van het team. Monza is een van de meest iconische circuits in de autosport, dus dit is een geweldige kans."

Rookies komen eraan 

Volgens de Formule 1-regels moeten teams gedurende het seizoen vier keer een rookie inzetten tijdens een eerste vrije training. Een coureur wordt als rookie beschouwd wanneer hij maximaal twee Grands Prix heeft gereden. Met Herta's optreden op Monza heeft Perez aan zijn verplichting voldaan om twee keer een training af te staan. Bottas moet nog één keer plaatsmaken.

Herta zal bovendien hopen zijn prestaties van zijn vorige trainingen te verbeteren. In Barcelona was hij bijna twee seconden langzamer dan Bottas en eindigde hij als laatste. In Hongarije wist hij het verschil te verkleinen tot ongeveer één seconde ten opzichte van Perez, waarmee hij de twintigste tijd noteerde.

De Grand Prix van Italië wordt ondertussen de tweede wedstrijd van Marcin Budkowski als teambaas van Cadillac. Hij nam tijdens de zomerstop de taken over van Graeme Lowdon. Cadillac wacht in zijn debuutseizoen nog altijd op het eerste WK-punt. De dertiende plaats van Bottas tijdens de Grand Prix van China is voorlopig het beste resultaat van het Amerikaanse team.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Colton Herta Cadillac GP Italië 2026

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

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    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

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Bahrein
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Australië
Albert Park
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 219
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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