Kimi Antonelli moet volgens Max Verstappen niet te veel nadenken over een naderende Formule 1-titel. De Italiaan heeft een grote voorsprong in het wereldkampioenschap en als hij zijn huidige vorm weet vast te houden, kan hij de wereldtitel naar zich toe trekken. Volgens Verstappen moet Antonelli zich daar absoluut niet te druk om maken.

Er staan nog negen Grands Prix op de kalender, mits de races in het Midden-Oosten gewoon doorgaan. De twintigjarige geniet momenteel van een voorsprong van 81 punten op George Russell, die tweede staat in het wereldkampioenschap. Dat betekent dat Russell iedere Grand Prix gemiddeld negen punten moet inlopen op de Italiaan. Dat is hem dit seizoen nog maar twee keer gelukt.

Antonelli denkt niet na over de titel

De Mercedes-coureur denkt zelf nog absoluut niet na over de wereldtitel. Wereldkampioenen Verstappen en Lando Norris zien dat als de juiste mindset. Beide mannen hebben een wereldkampioenschap op hun naam staan en hebben daardoor de nodige ervaring om Antonelli te adviseren. "Ik ben absoluut niet bezig met een comeback", zo grapt Verstappen nadat Antonelli vertelde dat hij dacht dat Norris en Verstappen aan een comeback werken. Dat vertelt de Nederlander tegenover de internationale media.

Vorig jaar probeerde Verstappen zijn grote achterstand nog wel in te halen. Uiteindelijk kwam hij twee punten tekort ten opzichte van regerend wereldkampioen Norris. Dit jaar is de situatie anders. Antonelli moet dan ook vooral blijven doen wat hij nu doet. "Kimi moet gewoon doen wat hij doet. Ik bedoel, het is fantastisch, het werkt echt heel goed."

Antonelli vliegt

De Nederlander benadrukt dat Antonelli ondanks zijn indrukwekkende seizoen nog veel kan bereiken in de Formule 1. "Hij moet zich er niet te druk om maken, en ik denk ook niet dat hij dat doet. Hij levert gewoon, hij is zelfverzekerd en hij doet steeds meer ervaring op. Hij is nog jong en staat nog heel vroeg in zijn carrière, maar hij vliegt nu al. Het werkt gewoon."

Ook volgens Norris heeft de leider in het wereldkampioenschap geen advies nodig. "Hij leidt met 80 punten omdat hij ongelooflijk werk levert. Hij verslaat een veel ervarener teamgenoot en een behoorlijke teamgenoot, dus ik wil hem geen advies geven omdat hij angstaanjagend goed bezig is – en hij is net 20 geworden. Behoorlijk fenomenaal", zo complimenteert de McLaren-coureur Antonelli.

Antonelli is pas sinds 2025 in de Formule 1 actief, maar daar lijkt het niet op. "Ik vind het mooi om te zien dat iemand die zo jong is zo ongelooflijk werk levert en meer dan waarschijnlijk het kampioenschap gaat winnen. Hij is sinds de eerste race dit jaar indrukwekkend geweest, met heel weinig fouten. Hij rijdt zeker niet alsof het zijn tweede jaar in F1 is."