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Verstappen adviseert Antonelli: "Ik werk niet aan een comeback!"

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Verstappen adviseert Antonelli: "Ik werk niet aan een comeback!"

Kimi Antonelli moet volgens Max Verstappen niet te veel nadenken over een naderende Formule 1-titel. De Italiaan heeft een grote voorsprong in het wereldkampioenschap en als hij zijn huidige vorm weet vast te houden, kan hij de wereldtitel naar zich toe trekken. Volgens Verstappen moet Antonelli zich daar absoluut niet te druk om maken.

Er staan nog negen Grands Prix op de kalender, mits de races in het Midden-Oosten gewoon doorgaan. De twintigjarige geniet momenteel van een voorsprong van 81 punten op George Russell, die tweede staat in het wereldkampioenschap. Dat betekent dat Russell iedere Grand Prix gemiddeld negen punten moet inlopen op de Italiaan. Dat is hem dit seizoen nog maar twee keer gelukt.

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Antonelli denkt niet na over de titel

De Mercedes-coureur denkt zelf nog absoluut niet na over de wereldtitel. Wereldkampioenen Verstappen en Lando Norris zien dat als de juiste mindset. Beide mannen hebben een wereldkampioenschap op hun naam staan en hebben daardoor de nodige ervaring om Antonelli te adviseren. "Ik ben absoluut niet bezig met een comeback", zo grapt Verstappen nadat Antonelli vertelde dat hij dacht dat Norris en Verstappen aan een comeback werken. Dat vertelt de Nederlander tegenover de internationale media.

Vorig jaar probeerde Verstappen zijn grote achterstand nog wel in te halen. Uiteindelijk kwam hij twee punten tekort ten opzichte van regerend wereldkampioen Norris. Dit jaar is de situatie anders. Antonelli moet dan ook vooral blijven doen wat hij nu doet. "Kimi moet gewoon doen wat hij doet. Ik bedoel, het is fantastisch, het werkt echt heel goed."

Antonelli vliegt

De Nederlander benadrukt dat Antonelli ondanks zijn indrukwekkende seizoen nog veel kan bereiken in de Formule 1. "Hij moet zich er niet te druk om maken, en ik denk ook niet dat hij dat doet. Hij levert gewoon, hij is zelfverzekerd en hij doet steeds meer ervaring op. Hij is nog jong en staat nog heel vroeg in zijn carrière, maar hij vliegt nu al. Het werkt gewoon."

Ook volgens Norris heeft de leider in het wereldkampioenschap geen advies nodig. "Hij leidt met 80 punten omdat hij ongelooflijk werk levert. Hij verslaat een veel ervarener teamgenoot en een behoorlijke teamgenoot, dus ik wil hem geen advies geven omdat hij angstaanjagend goed bezig is – en hij is net 20 geworden. Behoorlijk fenomenaal", zo complimenteert de McLaren-coureur Antonelli.

Antonelli is pas sinds 2025 in de Formule 1 actief, maar daar lijkt het niet op. "Ik vind het mooi om te zien dat iemand die zo jong is zo ongelooflijk werk levert en meer dan waarschijnlijk het kampioenschap gaat winnen. Hij is sinds de eerste race dit jaar indrukwekkend geweest, met heel weinig fouten. Hij rijdt zeker niet alsof het zijn tweede jaar in F1 is."

Knookie.nl

Posts: 1.216

Ach Pietje toch. Verschrikkelijk Al een paar uur geen notificaties of AI berichtjes lezen. Hier heb je een zakdoekje.

Hoe is het met je ontwenningsverschijnselen?

  • 9
  • 20 sep 2026 - 22:50
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • snailer

    Posts: 34.851

    Is dit tegenwoordig nieuws? Kom op zeg. Dit is een loze zin bij een persco geweest....

    Shooting the breeze....

    • + 4
    • 20 sep 2026 - 18:43
  • Pietje Bell

    Posts: 36.806

    OFF TOPIC:

    De site is vandaag een paar keer off-line geweest en ik krijg sinds 12:37u

    geen notificaties meer terwijl er na mij wel gereageerd is in het draadje.

    Hopelijk kan hier iets aan gedaan worden voordat het morgen misschien
    iets drukker wordt qua reacties.

    • + 3
    • 20 sep 2026 - 19:21
    • Need5Speed

      Posts: 4.541

      Klopt. Ik zag ook geen notificaties terwijl wel op mijn post was gereageerd.
      Benieuwd of het al gefixt is?

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 19:41
    • Pietje Bell

      Posts: 36.806

      Geen idee. Heb van jouw bericht ook geen notificatie gehad.
      De site is nu net wel weer 10 minuten of zo off-line geweest.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 20:09
    • F1 bekijker

      Posts: 547

      Klopt kreeg een beeld met controleer uw internet.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 21:42
    • Knookie.nl

      Posts: 1.216

      Ach Pietje toch. Verschrikkelijk Al een paar uur geen notificaties of AI berichtjes lezen. Hier heb je een zakdoekje.

      Hoe is het met je ontwenningsverschijnselen?

      • + 9
      • 20 sep 2026 - 22:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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