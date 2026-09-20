Hoe de F1-droom van IndyCar-coureur Colton Herta verkeerd uitpakte

Het leek een meesterzet op papier. Colton Herta, een van de meest herkenbare namen uit de Amerikaanse IndyCar-serie waagde de oversteek naar Europa met als ultieme doel: een carriere in de Formule 1. Met een test- en reserverol bij het gloednieuwe Cadillac F1-team op zak, stapte de Amerikaan volle goede hoop in bij het Formule 2-team van Hitech. Zorgen voor de benodigde licentiepunten, wennen aan de Europese circuits en zo de gedroomde F1-hoofdrol bij Cadillac opeisen. Appeltje-eitje. Maar de harde werkelijkheid van het Europese autosportladder bleek genadeloos. Wat een glorieus overgangsjaar had moeten worden, veranderde al snel in een aaneenschakeling van teleurstellingen, stuurfouten en pijnlijke uitvallers.

Van IndyCar-belofte naar F2-struikelblok

In de Verenigde Staten gold Herta jarenlang als een absolute ruwe diamant. Hij won negen IndyCar-races, pakte 16 polepositions en werd als jongste coureur ooit racewinnaar in de klasse. Hoewel hij in IndyCar nooit de titel greep en zijn resultaten wisselvallig bleven, twijfelde niemand aan zijn pure snelheid.

De overstap naar de Formule 2 legde echter een ander probleem bloot. De specifieke dynamiek van F2-auto’s, de wispelturige Pirelli-banden en het agressieve veld van jonge talenten bleken een extreem lastige combinatie voor Herta. In plaats van vooraan mee te strijden, belandde hij in het middenveld. Zware crashes — waaronder een flinke schuiver in Monza — en een gebrek aan racetempo zorgden ervoor dat hij na de meeste raceweekenden met lege handen bleef staan. Waar zijn teamgenoot Ritomo Miyata wel een podium en zege scoorde bleef Herta steken in de onderste regionen van het kampioenschap.

De handdoek in de ring

De maat is inmiddels vol voor de coureur uit Californië. Herta heeft officieel laten weten dat hij volgend seizoen in ieder geval niet terugkeert in de Formule 2. Daarmee haalt hij zelf de stekker uit zijn Europese avontuur. Het besluit om te stoppen in de F2 trekt meteen een streep door zijn doelen voor het koningsklasse-debuut. Omdat hij door zijn magere prestaties niet genoeg Superlicentie-punten heeft verzameld, vervalt vrijwel elke realistische kans op een F1-stoeltje bij Cadillac voor de nabije toekomst. Cadillac zocht een sterke Amerikaanse ambassadeur, maar Herta's F2-campagne heeft zijn marktwaarde eerder beschadigd dan versterkt.

Hoe nu verder?

Met het sluiten van het F2-hoofdstuk lijkt de internationale carrière van Herta als een nachtkaars uit te gaan. Een terugkeer naar de vertrouwde omgeving van de IndyCar of endurance-racerij in IMSA lijkt het meest logische vervolg. Colton Herta waagde de sprong in het diepe, maar moet concluderen dat de F1-droom definitief buiten bereik is gebleven. Zijn Europese avontuur gaat de boeken in als een waarschuwend voorbeeld van hoe hard de stap van de Amerikaanse top naar de Europese ladder kan zijn.