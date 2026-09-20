user icon
icon

Hoe de F1-droom van IndyCar-coureur Colton Herta verkeerd uitpakte

<< Naar nieuwsoverzicht
Hoe de F1-droom van IndyCar-coureur Colton Herta verkeerd uitpakte

Het leek een meesterzet op papier. Colton Herta, een van de meest herkenbare namen uit de Amerikaanse IndyCar-serie waagde de oversteek naar Europa met als ultieme doel: een carriere in de Formule 1. Met een test- en reserverol bij het gloednieuwe Cadillac F1-team op zak, stapte de Amerikaan volle goede hoop in bij het Formule 2-team van Hitech. Zorgen voor de benodigde licentiepunten, wennen aan de Europese circuits en zo de gedroomde F1-hoofdrol bij Cadillac opeisen. Appeltje-eitje. Maar de harde werkelijkheid van het Europese autosportladder bleek genadeloos. Wat een glorieus overgangsjaar had moeten worden, veranderde al snel in een aaneenschakeling van teleurstellingen, stuurfouten en pijnlijke uitvallers.

Van IndyCar-belofte naar F2-struikelblok

In de Verenigde Staten gold Herta jarenlang als een absolute ruwe diamant. Hij won negen IndyCar-races, pakte 16 polepositions en werd als jongste coureur ooit racewinnaar in de klasse. Hoewel hij in IndyCar nooit de titel greep en zijn resultaten wisselvallig bleven, twijfelde niemand aan zijn pure snelheid.

De overstap naar de Formule 2 legde echter een ander probleem bloot. De specifieke dynamiek van F2-auto’s, de wispelturige Pirelli-banden en het agressieve veld van jonge talenten bleken een extreem lastige combinatie voor Herta. In plaats van vooraan mee te strijden, belandde hij in het middenveld. Zware crashes — waaronder een flinke schuiver in Monza — en een gebrek aan racetempo zorgden ervoor dat hij na de meeste raceweekenden met lege handen bleef staan. Waar zijn teamgenoot Ritomo Miyata wel een podium en zege scoorde  bleef Herta steken in de onderste regionen van het kampioenschap. 

De handdoek in de ring

De maat is inmiddels vol voor de coureur uit Californië. Herta heeft officieel laten weten dat hij volgend seizoen in ieder geval niet terugkeert in de Formule 2. Daarmee haalt hij zelf de stekker uit zijn Europese avontuur. Het besluit om te stoppen in de F2 trekt meteen een streep door zijn doelen voor het koningsklasse-debuut. Omdat hij door zijn magere prestaties niet genoeg Superlicentie-punten heeft verzameld, vervalt vrijwel elke realistische kans op een F1-stoeltje bij Cadillac voor de nabije toekomst. Cadillac zocht een sterke Amerikaanse ambassadeur, maar Herta's F2-campagne heeft zijn marktwaarde eerder beschadigd dan versterkt.

Hoe nu verder?

Met het sluiten van het F2-hoofdstuk lijkt de internationale carrière van Herta als een nachtkaars uit te gaan. Een terugkeer naar de vertrouwde omgeving van de IndyCar of endurance-racerij in IMSA lijkt het meest logische vervolg. Colton Herta waagde de sprong in het diepe, maar moet concluderen dat de F1-droom definitief buiten bereik is gebleven. Zijn Europese avontuur gaat de boeken in als een waarschuwend voorbeeld van hoe hard de stap van de Amerikaanse top naar de Europese ladder kan zijn.

TylaHunter

Posts: 10.923

Dat de top van F1 ruim boven Indycar is, staat volgens mij niet ter discussie... maar de F2 als graadmeter is de laatste jaren ook kul. Ik bedoel maar Bearman en Antonelli die met de prema weinig konden laten zien en een schumacher die opgehemelt wordt door zn F2 titel terwijl duidelijk Schwartzm... [Lees verder]

  • 4
  • 20 sep 2026 - 21:46
F1 Nieuws Colton Herta Cadillac

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.995

    Ik blijf het herhalen: qua niveau ligt de F1 ver, heel ver boven het niveau van de IndyCar. Dus als een IndyCar coureur kans wil maken bij de F1 moet hij bij de IndyCar minstens het hele veld oprollen, zoals Palou nu al jaar in jaar uit doet. En zelfs dát zal nog geen garantie zijn dat zo iemand zich staande kan houden in de F1.

    Het probleem met Herta is dat hij zelfs in de IndyCars niet heel goed was. Voor IndyCar begrippen niet slecht, maar wel echt veel minder dan Palou en imo bijvoorbeeld ook minder talentvol dan Veekay. Herta heeft echt veel matige seizoenen gehad in de IndyCar (en 1 of 2 redelijke). Dus natuurlijk is hij dan veel, veel, veel te licht voor de F1. En natuurlijk slaat hij een flater in de F2.

    Ik rouw er ook niet om. Hij heeft het geprobeerd. Het bewijs dat een redelijke IndyCar coureur niet thuishoort in de F1 is ook weer geleverd.

    Als iemand het verdient is het Palou, maar die gaat nooit een kans krijgen. Ergens jammer, maar aan de andere kant zal hij niet klagen. Hij staat al op 5 IndyCar titels en kan daar de GOAT worden.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 19:14
    • TylaHunter

      Posts: 10.923

      Dat de top van F1 ruim boven Indycar is, staat volgens mij niet ter discussie... maar de F2 als graadmeter is de laatste jaren ook kul. Ik bedoel maar Bearman en Antonelli die met de prema weinig konden laten zien en een schumacher die opgehemelt wordt door zn F2 titel terwijl duidelijk Schwartzman de snellere was met meer pech het gehele jaar.

      Diezelfde Schumacher reed Lundgaard toen nog om de oren, maar inmiddels in Indycar is Lundgaard P3 in de standings en Schumacher iets van P23.

      Je kan gewoon niks met F2 als referentiekader. En dat komt vooral door het oneerlijke karakter van F2. Veel paydrivers die veel punten verkloten voor diegene die wel voor de titel zouden moeten racen... Typisch voorbeeld: Victor Martins... had wel 3x de F2 titel kunnen halen met zijn talent. Werd er om de haverklap eraf gereden door die reversed grids of van die idioten die veel te lang kansloos door rijden met versleten banden zodat hun teamgenoot de overcut kunnen halen. Nee F2 is voor mij de meest waardeloze klasse richting F1.

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 21:46
    • StevenQ

      Posts: 10.769

      Lundgaard rijd al sinds 2022 Indycar, Mick is dit jaar rookie

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 21:59
    • snailer

      Posts: 34.853

      F2 is verloederd door de sprints. Het concept van 2 hoofdraces filtert gewoon 'mindere' rijders er uit.
      Nu is voor de sprint de 10de in kwali die mag starten van pole. Dit druist echt bij mij in tegen wat ik racen vind. De beste hoort op pole te starten. Niets anders.

      Alles om het zogenaamd spannend te maken, maar het is een onbewuste manier om punten aan mindere rijders te geven.

      Als onderbouwing. Ik heb het even aan mijn AI vriendin Trutta gevraagd.

      Hoe vaak heeft de rijder die van p10, de snelste in kwalificatie, vertrok in F2 daadwerkelijk ook de sprint gewonnen?
      => Dat is in de geschiedenis van de moderne Formule 2 (sinds 2017) nog nooit gebeurd.

      Nog een vraag:
      Wat was het beste resultaat van een rijder in een sprint die van p10 vertrok?
      => Het is meerdere coureurs gelukt om vanaf de tiende startplek naar de derde plaats te rijden, maar het bekendste en meest historische voorbeeld hiervan is van Oscar Piastri in 2021.

      Note: Trutta weet ondertussen dat ik interesse heb in F1, vandaar dat ze waarschijnlijk Piastri benoemde.


      Overigens vind ik het argument dat met de huidige F2 de auto zo belangrijk is niet valide. In ieder geval is het waar. Maar dat gold alle jaren bij GP2 en 3/F2 en F3.

      Er is altijd context. Maar ook dat kan tot verkeerde conclusies leiden. Soms ook goede.

      Ik heb Antonelli gevolgd. Hij was zo'n beetje de enige die in de regen wel naar voren reed met een aanvallende stijl. Ik concludeerde dat hij mogelijk de meest talentvolle was van dat jaar. Hij won de race niet, maar hij reed wel meerdere plekken naar voren.
      Dat Antonelli talentvol is, is een understatement.

      Ik zat er ook wel een soort van naars. Bortoleto. Die heb ik van de laatste plek naar de eerste zien rijden. Dat vond ik behoorlijk indrukwekkend.
      Ik dacht dus: Super talentvol.

      Nu blijkt hij vooral wisselvallig. Paar mooie races in F1. Maar niet uitmuntend. Vooral een rijder die zijn positie kan behouden in de race.

      Het is gewoon enorm moeilijk om de echte talenten er uit te pikken. De meesten vind ik ook gewoon 13 in een dozijn. De door je genoemde Martins vond ik niet echt geweldig. Een 13 in een dozijn rijder. Alleen heeft hij dan weer niet de kans gekregen zich te bewijzen.

      Wat vooral ook de issue is met de huidige F2, is dat het gat met F1 enorm is. kleine teams bij F2. Enorme teams bij F1. Amper aero afstellingen mogelijk. Vrij korte stints. Wat dat betreft sluit superformula in Japan veel beter aan bij F1. Daar zijn de teams wat groter, het aantal pk's hoger dan F2 en er is aero in het spel.

      Wat nu overigens ook speelt is dat rijders veel minder kunnen vertrouwen op echte race skills. Het gaat nu vooral om managen. Consistentie in rondetijden is er niet. Concessies aan bochten. Etc.

      EN om op Mick Schumacher terug te komen. Ik heb nogal wat data analyse resultaten. Wisten jullie dat Schumacher in een aantal lijstjes vrij hoog staat?


      Schumacher, de zoon van, heeft het grootste verschil bij de snelste ronde bij de head to head met zijn teamgenoot. Gemiddeld 0.796 seconde.

      Hij is 2de qua gap met zijn teamgenoot in kwalificatie: 0.316 seconde. (Bianchi staat hier op 1)

      (Dit is waar maar een grap. Er is veel context.)

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 00:24
  • snailer

    Posts: 34.853

    Herta is nog op schema voor een zitje begreep ik. Nog een vt en een team kan de superlicentie aanvragen.

    Geld is tegenwoordig belangrijk. Wie weet breng hij bergen geld mee.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 20:31
    • Need5Speed

      Posts: 4.544

      Zelfs met bergen geld los je niet op dat hij door Stroll op een ronde gezet gaat worden als hij mee gaat doen in de F1 bij Cadillac. Of door zijn teamgenoot.
      Zelfs F2 kampioenen sneuvelen bij bosjes in de Formule 1. Dan heeft iemand die in de F2 niet mee kan komen er niks te zoeken.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 23:29
    • snailer

      Posts: 34.853

      Als dat zo zou zijn, dan nog kan hij in F1 komen om het geld. Alleen zal het dan niet lang duren.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 04:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.544

      Hij kan nog miljonair worden in de F1 , maar dan moet hij nu miljardair zijn.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 08:39
    • Damon Hill

      Posts: 19.995

      @Snailer,
      Nee, hij is niet meer op weg naar een zitje. Zelfs Cadillac, die inderdaad graag een Amerikaan in de auto wilde, is nu wel redelijk wakker geschud en gaan niet alleen maar Herta in de auto zetten omdat het een Amerikaan is en hij de zoon is van Bryan Herta.

      Cadillac heeft het al lastig zat om van die laatste plek af te komen. Als je dan Herta neemt weet je iig zeker dat er altijd 1 auto de rode lantaarn is, en dan nog maar hopen dat ie die auto niet de hele tijd opvouwt, want daar is Herta wél expert in.

      Zelfs Sargeant is een nog veel betere keuze als Amerikaan. Nou, dat zegt wel wat.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 10:05
  • Snorremans

    Posts: 393

    Ben persoonlijk altijd wel kritisch over de race skills van de gemiddelde Indycar coureur. Over het algemeen te grillig en minder souplesse dan de gemiddelde formule 1 coureur.

    Nou laat het maar zien in de F2 dan...!! Helaas voor hem nog beroerder dan ik had gehad. Als hij uiteindelijk de F1 toch weet te halen is dat om de nationaliteit en zeker niet om de kwaliteit.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 09:11

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
show sidebar