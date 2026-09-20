Volgens Robert Doornbos is Max Verstappen soms te eigenwijs in lastige situaties. Verstappen ontplofte vorig weekend toen hij van zijn team zijn positie moest opgeven. Doornbos geniet van Verstappen, en legt uit dat zijn landgenoot soms een beetje te ver gaat.

Verstappen kwam vorige week in de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring als tweede over de streep. Hij kende een goede start, maar moest bij de start de eerste bocht afsnijden, omdat hij naar eigen zeggen anders tegen de Ferrari van Lewis Hamilton was aangereden. Hamilton vond zelf dat er iets anders aan de hand was, en riep dat Verstappen zijn positie moest teruggeven. Bij Red Bull grepen ze in, gaven ze Verstappen deze opdracht en daarna kon weer aanvallen. Dit zorgde er echter wel voor dat hij Andrea Kimi Antonelli ook erlangs moest laten.

Maakte Verstappen de juiste keuze?

Oud-coureur en analist Robert Doornbos kan genieten van Verstappen. Hoe Verstappen reageerde na dit verzoek van Red Bull, kan Doornbos wel begrijpen, zo legt hij uit in de Pit Talk Podcast: "Dit is de adrenaline. Hij zei: 'Dit is fucking Mickey Mouse-racen.' Max had er genoeg van. Hij had er echt genoeg van."

Red Bull pakte dit volgens Doornbos goed aan: "Je wil niet dat de FIA zich ermee gaat bemoeien en hierover gaat oordelen. Dan moet je ook die plek teruggeven of je krijgt na de race een straf. Ze leggen de keuze dus bij de coureur. Max is de enige coureur die zijn plek niet teruggeeft."

Was Verstappen te eigenwijs?

Verstappen is volgens hem dus een beetje eigenwijs: "Kimi sneed de chicane af en gaf de plek meteen aan Lando. Hij sneed de tweede chicane af en gaf die plek ook terug aan Lando. Max haalde Lewis in en wachtte daarna totdat hij het van het team te horen kreeg. Daarna klaagde hij en vloekte hij een paar keer. Achteraf zegt hij dan tegen zijn team: 'Ja, jullie hadden toch gelijk.' Hij verloor hiermee meer dan als hij dit meteen had gedaan."