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Verstappen te eigenwijs: "Max is de enige die dat niet doet"

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Verstappen te eigenwijs: "Max is de enige die dat niet doet"

Volgens Robert Doornbos is Max Verstappen soms te eigenwijs in lastige situaties. Verstappen ontplofte vorig weekend toen hij van zijn team zijn positie moest opgeven. Doornbos geniet van Verstappen, en legt uit dat zijn landgenoot soms een beetje te ver gaat.

Verstappen kwam vorige week in de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring als tweede over de streep. Hij kende een goede start, maar moest bij de start de eerste bocht afsnijden, omdat hij naar eigen zeggen anders tegen de Ferrari van Lewis Hamilton was aangereden. Hamilton vond zelf dat er iets anders aan de hand was, en riep dat Verstappen zijn positie moest teruggeven. Bij Red Bull grepen ze in, gaven ze Verstappen deze opdracht en daarna kon weer aanvallen. Dit zorgde er echter wel voor dat hij Andrea Kimi Antonelli ook erlangs moest laten.

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Maakte Verstappen de juiste keuze?

Oud-coureur en analist Robert Doornbos kan genieten van Verstappen. Hoe Verstappen reageerde na dit verzoek van Red Bull, kan Doornbos wel begrijpen, zo legt hij uit in de Pit Talk Podcast: "Dit is de adrenaline. Hij zei: 'Dit is fucking Mickey Mouse-racen.' Max had er genoeg van. Hij had er echt genoeg van."

Red Bull pakte dit volgens Doornbos goed aan: "Je wil niet dat de FIA zich ermee gaat bemoeien en hierover gaat oordelen. Dan moet je ook die plek teruggeven of je krijgt na de race een straf. Ze leggen de keuze dus bij de coureur. Max is de enige coureur die zijn plek niet teruggeeft."

Was Verstappen te eigenwijs?

Verstappen is volgens hem dus een beetje eigenwijs: "Kimi sneed de chicane af en gaf de plek meteen aan Lando. Hij sneed de tweede chicane af en gaf die plek ook terug aan Lando. Max haalde Lewis in en wachtte daarna totdat hij het van het team te horen kreeg. Daarna klaagde hij en vloekte hij een paar keer. Achteraf zegt hij dan tegen zijn team: 'Ja, jullie hadden toch gelijk.' Hij verloor hiermee meer dan als hij dit meteen had gedaan."

Need5Speed

Posts: 4.543

Het verschil is wel dat Kimi tweemaal de bocht miste door een verkeerde inschatting en dat Max de bocht miste omdat Lewis hem geen ruimte liet.
Nog had hij er geen voordeel uit mogen halen natuurlijk, maar de aanleiding was anders.

  • 8
  • 20 sep 2026 - 14:56
F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.543

    Het verschil is wel dat Kimi tweemaal de bocht miste door een verkeerde inschatting en dat Max de bocht miste omdat Lewis hem geen ruimte liet.
    Nog had hij er geen voordeel uit mogen halen natuurlijk, maar de aanleiding was anders.

    • + 8
    • 20 sep 2026 - 14:56
    • Larry Perkins

      Posts: 67.947

      Doornbos heeft een te groot hoofd, daar past een bull onzin in...

      urlr.me/XzHky7

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 16:10
    • schwantz34

      Posts: 42.956

      Als je een lont in die kop van Doornbos drukt heb je in één klap een gigantische waterstofbom....

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 17:07
  • M@X

    Posts: 1.358

    Max zei niet dat het team gelijk had. En bij Kimi was het een duidelijk geval van afsnijden en een voordeel behalen.

    • + 2
    • 20 sep 2026 - 15:23
  • snailer

    Posts: 34.853

    Nog een week er over moanen met zijn allen.
    Dan na Baku zal Verstappen wel weer iets stouts hebben uitgehaald.

    Die jongen kan bij een groep mensen niets goed doen.

    • + 3
    • 20 sep 2026 - 15:36
  • Snork

    Posts: 23.140

    Hier op deze site is kritische feedback altijd “klagen” en nu “ontploft” Max omdat hij boos was op het besluit…

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 16:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.223

    Het schijnt dat Robert Doornbos bezig is met 'n nieuw soort....genots-staaf....van zacht rubber.
    De dikte, kleur en lengte zijn nog niet bekend.

    De top van dat ding moet de naam en uiterlijk van Max zijn hoofd hebben en moet kunnen draaien.
    Zo gauw dat die draaiende kop naar binnen ingebracht wordt zegt dat ding trillend NO!!!

    Dat is volgens Robert bedoeld om daar 'n beetje om te lachen en het samenzijn niet te serieus te nemen.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 16:54
    • schwantz34

      Posts: 42.956

      Is die genotsknuppel ook vaatwasserbestendig?

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 17:12
    • Need5Speed

      Posts: 4.543

      Wat opvalt is dat die staaf net een fractie sneller trilt dan al die anderen.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 23:33
    • Freek-Willem

      Posts: 6.846

      En je bent dan net iets eerder over de finish maar je moet wel naar de cooldown room en daarna juichen en spuiten

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 08:38
  • meister

    Posts: 4.385

    Max is ook geen teamplayer, Max is hét team.

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 17:34
    • schwantz34

      Posts: 42.956

      Max is zo'n gigantische teampayer dat hij niet één, maar zelfs 2 plekken terug gaf hé.

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 17:44

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Mercedes
503
2
Ferrari
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Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
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-
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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4 - 6 sep
Italië
Monza
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Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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