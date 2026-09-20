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Verstappen doet onthulling: "Mijn vader had wat twijfels"

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Verstappen doet onthulling: "Mijn vader had wat twijfels"

Max Verstappen heeft toegegeven dat zijn vader Jos vroeger even heeft getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Verstappen leek als karter op een soort plateau te belanden, en moest een manier vinden om te groeien. Zijn vader Jos Verstappen kwam toen echter met een slimme truc die als een soort boost werkte.

Verstappen is vandaag de dag de grote superster van de Formule 1, maar vroeger was hij vooral te vinden op de kartcircuits. Samen met zijn vader Jos reisde hij heel Europa rond, en won hij race na race. Afgelopen week liet hij tijdens een Red Bull-evenement in Silverstone zien dat hij het karten nog niet is verleerd. Hij wist honderd karters in te halen, en won daarmee de uitdaging van Red Bull.

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'Toen had mijn vader wat twijfel'

Het leverde een grote grijns op bij Verstappen, die in een interview met ESPN terugkeek op zijn eigen kartjaren: "Ik denk dat er een periode was waarin mijn vader wat twijfels had. We gingen altijd naar hetzelfde circuit in Genk, en op een bepaald moment bleef ik een beetje steken. Als je vier jaar oud bent zet je vanzelf stappen, maar rond een jaar of vijf of zes leek het alsof ik op een soort plateau zat. We gingen maar door, steeds opnieuw, maar ik werd niet echt sneller."

Het was een frustrerende periode: "Ik bleef steeds een paar tienden te traag ten opzichte van wat het moet zijn, van de oudere jongens, want daar vergelijk je jezelf mee. Toen kreeg mijn vader een goed idee. We gingen voor het eerst naar een ander circuit, dus ik reed voor het eerst ergens anders!"

'Toen had ik ineens de snelheid te pakken'

Het was een schot in de roos: "Op die specifieke baan ging het eigenlijk meteen heel erg goed. En toen ik daarna terugkwam in Genk, viel het kwartje daar ook ineens en had ik de snelheid te pakken. Misschien had mijn hoofd een reset nodig door andere bochten en een andere combinatie van bochten te zien."

"Jaren later heb ik het er nog met mijn vader over gehad, maar ik herinner me het beeld van telkens weer naar Genk gaan en die eerste keer op die andere baan nog heel goed. Destijds wist ik niet dat mijn vader zich zo'n zorgen maakte over mijn snelheid, maar die volgorde staat me nog steeds helder voor de geest omdat het op die andere baan zo goed ging."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.221

Max moest als jong jochie kiezen tussen even op 'n ander circuit rijden of vastgebonden worden aan 'n boom in het bos.
Gelukkig voor ons ging Max rijden op 'n ander circuit.

  • 1
  • 20 sep 2026 - 13:59
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.223

    Max moest als jong jochie kiezen tussen even op 'n ander circuit rijden of vastgebonden worden aan 'n boom in het bos.
    Gelukkig voor ons ging Max rijden op 'n ander circuit.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 13:59
    • schwantz34

      Posts: 42.956

      Boswachter Jos wist als geen ander dat je een jonge boom moet buigen als het ijzer nog heet is...

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 14:54
    • Larry Perkins

      Posts: 67.947

      Daarom gaat Max ook niet rallyrijden, hij wil niet in een auto zitten als die om een boom gevouwen wordt...

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 16:39
    • Pietje Bell

      Posts: 36.808

      Krijgen jullie wel een notificatie als er iemand onder jullie bericht reageert?

      Krijg dat al niet sinds 12:37u. De site is gedurende de hele dag
      een paar keer off-line geweest.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 19:29
  • Elektropunkz

    Posts: 1.051

    Ik zag vandaag daar Max met deze race ook nog eens een echte DISNEY PRINCESS is geworden

    Gefeliciteerd Max , maar op Disney verwacht ik nu ook een tekenfilm

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 02:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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