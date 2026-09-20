Max Verstappen heeft toegegeven dat zijn vader Jos vroeger even heeft getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Verstappen leek als karter op een soort plateau te belanden, en moest een manier vinden om te groeien. Zijn vader Jos Verstappen kwam toen echter met een slimme truc die als een soort boost werkte.

Verstappen is vandaag de dag de grote superster van de Formule 1, maar vroeger was hij vooral te vinden op de kartcircuits. Samen met zijn vader Jos reisde hij heel Europa rond, en won hij race na race. Afgelopen week liet hij tijdens een Red Bull-evenement in Silverstone zien dat hij het karten nog niet is verleerd. Hij wist honderd karters in te halen, en won daarmee de uitdaging van Red Bull.

'Toen had mijn vader wat twijfel'

Het leverde een grote grijns op bij Verstappen, die in een interview met ESPN terugkeek op zijn eigen kartjaren: "Ik denk dat er een periode was waarin mijn vader wat twijfels had. We gingen altijd naar hetzelfde circuit in Genk, en op een bepaald moment bleef ik een beetje steken. Als je vier jaar oud bent zet je vanzelf stappen, maar rond een jaar of vijf of zes leek het alsof ik op een soort plateau zat. We gingen maar door, steeds opnieuw, maar ik werd niet echt sneller."

Het was een frustrerende periode: "Ik bleef steeds een paar tienden te traag ten opzichte van wat het moet zijn, van de oudere jongens, want daar vergelijk je jezelf mee. Toen kreeg mijn vader een goed idee. We gingen voor het eerst naar een ander circuit, dus ik reed voor het eerst ergens anders!"

'Toen had ik ineens de snelheid te pakken'

Het was een schot in de roos: "Op die specifieke baan ging het eigenlijk meteen heel erg goed. En toen ik daarna terugkwam in Genk, viel het kwartje daar ook ineens en had ik de snelheid te pakken. Misschien had mijn hoofd een reset nodig door andere bochten en een andere combinatie van bochten te zien."

"Jaren later heb ik het er nog met mijn vader over gehad, maar ik herinner me het beeld van telkens weer naar Genk gaan en die eerste keer op die andere baan nog heel goed. Destijds wist ik niet dat mijn vader zich zo'n zorgen maakte over mijn snelheid, maar die volgorde staat me nog steeds helder voor de geest omdat het op die andere baan zo goed ging."