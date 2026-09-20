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Vettel hoopt dat Antonelli zijn record pakt: "Die moeten verbroken worden"

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Vettel hoopt dat Antonelli zijn record pakt: "Die moeten verbroken worden"

Andrea Kimi Antonelli is hard op weg om dit seizoen het record van Sebastian Vettel af te pakken. De Mercedes-coureur is pas twintig jaar oud en kan daarmee de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 worden. Vettel, die het record momenteel nog in handen heeft, zou het de Italiaan van harte gunnen.

Antonelli heeft dit seizoen al acht Grands Prix gewonnen en heeft daarmee één overwinning meer achter zijn naam staan dan teamgenoot George Russell. De Italiaan ligt daardoor op koers voor zijn eerste wereldtitel. Mocht hij het kampioenschap daadwerkelijk veiligstellen, dan verbreekt hij het record dat Vettel in 2010 vestigde.

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Vettel werd in 2010 op 23-jarige leeftijd wereldkampioen met Red Bull Racing en is daarmee voorlopig nog altijd de jongste F1-kampioen ooit. Antonelli werd afgelopen augustus pas twintig jaar en kan het record dus met meerdere jaren aanscherpen. Vettel zou daar weinig moeite mee hebben.

"Ik zou heel blij voor hem zijn. Hij heeft een ongelooflijk jaar achter de rug", vertelt Vettel aan de aanwezige media. "Er is een oud gezegde dat records er zijn om verbroken te worden. Hij heeft nog heel wat jaren voor zich om dat record te pakken."

De viervoudig wereldkampioen ziet bovendien hoeveel werk er komt kijken bij het succes van de jonge Italiaan. "Ik ben blij voor hem, want ik weet hoeveel werk er nodig is om zoiets te bereiken. Wie er uiteindelijk ook wint, die titel zal verdiend zijn."

Vettel hoopt op meer spanning in titelstrijd

Toch hoopt Vettel als Formule 1-liefhebber dat Antonelli niet het hele seizoen blijft domineren. De Duitser zou graag zien dat de concurrentie dichter bij Mercedes komt en de titelstrijd spannender maakt.

"Ik houd van de sport en kijk er als toeschouwer naar. Daarom zou ik graag zien dat de andere coureurs terugkomen en meer gaan meedoen in de strijd om de titel", aldus Vettel. "Ik sta er onafhankelijk tegenover en ben blij voor Kimi. Maar natuurlijk zou het voor de sport mooi zijn als er meer coureurs om de wereldtitel kunnen strijden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sebastian Vettel Andrea Kimi Antonelli Mercedes

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (39)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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