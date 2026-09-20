Andrea Kimi Antonelli is hard op weg om dit seizoen het record van Sebastian Vettel af te pakken. De Mercedes-coureur is pas twintig jaar oud en kan daarmee de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 worden. Vettel, die het record momenteel nog in handen heeft, zou het de Italiaan van harte gunnen.

Antonelli heeft dit seizoen al acht Grands Prix gewonnen en heeft daarmee één overwinning meer achter zijn naam staan dan teamgenoot George Russell. De Italiaan ligt daardoor op koers voor zijn eerste wereldtitel. Mocht hij het kampioenschap daadwerkelijk veiligstellen, dan verbreekt hij het record dat Vettel in 2010 vestigde.

Vettel gunt Antonelli zijn record

Vettel werd in 2010 op 23-jarige leeftijd wereldkampioen met Red Bull Racing en is daarmee voorlopig nog altijd de jongste F1-kampioen ooit. Antonelli werd afgelopen augustus pas twintig jaar en kan het record dus met meerdere jaren aanscherpen. Vettel zou daar weinig moeite mee hebben.

"Ik zou heel blij voor hem zijn. Hij heeft een ongelooflijk jaar achter de rug", vertelt Vettel aan de aanwezige media. "Er is een oud gezegde dat records er zijn om verbroken te worden. Hij heeft nog heel wat jaren voor zich om dat record te pakken."

De viervoudig wereldkampioen ziet bovendien hoeveel werk er komt kijken bij het succes van de jonge Italiaan. "Ik ben blij voor hem, want ik weet hoeveel werk er nodig is om zoiets te bereiken. Wie er uiteindelijk ook wint, die titel zal verdiend zijn."

Vettel hoopt op meer spanning in titelstrijd

Toch hoopt Vettel als Formule 1-liefhebber dat Antonelli niet het hele seizoen blijft domineren. De Duitser zou graag zien dat de concurrentie dichter bij Mercedes komt en de titelstrijd spannender maakt.

"Ik houd van de sport en kijk er als toeschouwer naar. Daarom zou ik graag zien dat de andere coureurs terugkomen en meer gaan meedoen in de strijd om de titel", aldus Vettel. "Ik sta er onafhankelijk tegenover en ben blij voor Kimi. Maar natuurlijk zou het voor de sport mooi zijn als er meer coureurs om de wereldtitel kunnen strijden."