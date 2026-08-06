Johnny Herbert heeft hard uitgehaald naar Lewis Hamilton, die in Hongarije een opmerkelijke tijdstraf kreeg. Hamilton reed te hard door de pitlane, al was het een minimale overschrijding. Hamilton stelde dat het pech was, maar Herbert is van mening dat er iets anders aan de hand was.

Hamilton heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug, maar hij liep wel meerdere keren tegen een forse tijdstraf aan. Ook in Hongarije was het raak, en werd Hamilton bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Het ging om een minimale overschrijding, maar een overschrijding is een overschrijding. Hamilton baalde als een stekker, en riep na afloop dat het pech was.

Wat zijn de afspraken?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Herbert kan zich niet vinden in die woorden. De Brit gaf zijn kijk op de zaak bij een gokplatform: "De relatie tussen stewards en coureurs is over het algemeen heel erg goed. De richtlijnen voor coureurs zijn over het algemeen bekend. Het is een samenwerking tussen de FIA, de stewards en de coureurs en het laat zien hoe het rijdersveld wil dat bepaalde situaties worden beoordeeld. Als er iets op de baan gebeurt, en een coureur bijvoorbeeld de snelheidslimiet overschrijdt, maakt het niet uit dat het een halve kilometer per uur is. Een straf is een straf."

Wat moet Hamilton doen?

De reactie van Hamilton sloeg volgens Herbert dan ook nergens op: "Je kunt niet zeggen dat het gewoonweg pech was. Je kunt en mag een coureur geen straf geven omdat je hem niet mag. Zo werkt het niet. De richtlijnen zijn er nu eenmaal. Er zitten daar vier stewards die nauw samenwerken. Je kunt regels en richtlijnen niet negeren, want dat leidt tot allerlei problemen. Bovendien jaag je dan coureurs op de kast. Consistentie bij het uitdelen van straffen is cruciaal, en daar streven de teams en coureurs ook naar. Ik vind dat de stewards dat uitstekend doen."

Hamilton moet volgens Herbert naar zichzelf kijken: "De snelheidsovertreding was Lewis' fout, punt uit. Je kunt niet iemand anders de schuld geven. Zou de Lewis van tien jaar geleden zoiets hebben gedaan? Waarschijnlijk niet. Waarom hij zo'n verkeerde inschatting heeft gemaakt, weet ik niet. Er zijn uiteindelijk geen excuses. Het is niet zo dat de stewards iets tegen hem hebben. Zo werkt het niet. Hij moet dit simpelweg afleren."