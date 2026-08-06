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Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards

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Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards

Johnny Herbert heeft hard uitgehaald naar Lewis Hamilton, die in Hongarije een opmerkelijke tijdstraf kreeg. Hamilton reed te hard door de pitlane, al was het een minimale overschrijding. Hamilton stelde dat het pech was, maar Herbert is van mening dat er iets anders aan de hand was.

Hamilton heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug, maar hij liep wel meerdere keren tegen een forse tijdstraf aan. Ook in Hongarije was het raak, en werd Hamilton bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Het ging om een minimale overschrijding, maar een overschrijding is een overschrijding. Hamilton baalde als een stekker, en riep na afloop dat het pech was.

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Wat zijn de afspraken?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Herbert kan zich niet vinden in die woorden. De Brit gaf zijn kijk op de zaak bij een gokplatform: "De relatie tussen stewards en coureurs is over het algemeen heel erg goed. De richtlijnen voor coureurs zijn over het algemeen bekend. Het is een samenwerking tussen de FIA, de stewards en de coureurs en het laat zien hoe het rijdersveld wil dat bepaalde situaties worden beoordeeld. Als er iets op de baan gebeurt, en een coureur bijvoorbeeld de snelheidslimiet overschrijdt, maakt het niet uit dat het een halve kilometer per uur is. Een straf is een straf."

Wat moet Hamilton doen?

De reactie van Hamilton sloeg volgens Herbert dan ook nergens op: "Je kunt niet zeggen dat het gewoonweg pech was. Je kunt en mag een coureur geen straf geven omdat je hem niet mag. Zo werkt het niet. De richtlijnen zijn er nu eenmaal. Er zitten daar vier stewards die nauw samenwerken. Je kunt regels en richtlijnen niet negeren, want dat leidt tot allerlei problemen. Bovendien jaag je dan coureurs op de kast. Consistentie bij het uitdelen van straffen is cruciaal, en daar streven de teams en coureurs ook naar. Ik vind dat de stewards dat uitstekend doen."

Hamilton moet volgens Herbert naar zichzelf kijken: "De snelheidsovertreding was Lewis' fout, punt uit. Je kunt niet iemand anders de schuld geven. Zou de Lewis van tien jaar geleden zoiets hebben gedaan? Waarschijnlijk niet. Waarom hij zo'n verkeerde inschatting heeft gemaakt, weet ik niet. Er zijn uiteindelijk geen excuses. Het is niet zo dat de stewards iets tegen hem hebben. Zo werkt het niet. Hij moet dit simpelweg afleren."

schwantz34

Posts: 42.571

Je kunt en mag een coureur geen straf geven omdat je hem niet mag. Zo werkt het niet.


Ow nee, vandaar dat je Max in 21 bestraft hebt voor elk scheetje die hij liet, en hem daarna ook nog meermaals publiekelijk affakkelde in de media wat je uiteindelijk je baan als stuwart heeft gekost. F.ckin... [Lees verder]

  • 22
  • 6 aug 2026 - 12:17
F1 Nieuws Lewis Hamilton Johnny Herbert Ferrari

Reacties (12)

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  • Rimmer

    Posts: 13.432

    It’s because he’s black

    • + 6
    • 6 aug 2026 - 10:52
    • F1jos

      Posts: 5.536

      Poor black goat.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 11:46
  • walteij

    Posts: 2.124

    "De snelheidsovertreding was Lewis' fout, punt uit. Je kunt niet iemand anders de schuld geven."

    Uuhm, wat denken we van de engineer die de pitlimiter heeft ingesteld?

    • + 7
    • 6 aug 2026 - 10:57
    • f(1)orum

      Posts: 10.302

      Volgens mij was dit niet het probleem; ik heb op meerdere saits gelezen/gehoord dat Lewis de Pitlimit knop net iets te vroeg heeft uitgezet ivm een aanstormende Kimi?

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 11:34
    • walteij

      Posts: 2.124

      Als dat het geval is, is het idd zijn eigen schuld.

      • + 4
      • 6 aug 2026 - 12:02
    • f(1)orum

      Posts: 10.302

      Ik meen dat o.a. Brundle dit heeft gezegd.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 12:18
    • snailer

      Posts: 34.157

      Dat hij een straf kreeg was wel cru. Ik begreep dat er een marge van 0.5 kmh wordt gehanteerd, om af te dekken tegen tolleranties van meetapparatuur die waarschijnlijk veel lager liggen dat die marge van 0,5. De gemeten snelheid was dacht ik 0.6 te hard minus die 0.5.

      0.1 er overheen dus. Het is een hard gelach en het is ook nog eens op een plek waar er absoluut geen gevaar meer was. Maar het is ook gewoon een binaire meting. Er overheen is er overheen. Gevoelsmatig best moeite mee. Maar waar leg je anders de grens. Je mag gas geven 3 meter voor de streep? 10 meter? Of het mag in de buurt van de streep een km harder gaan?

      Het is goed dat er hard wordt gehandeld daar waar het de veiligheid betreft. Hoe lullig deze keer ook. Aan veiligheid mag geen consessies worden gemaakt.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 12:35
    • NicoS

      Posts: 21.113

      Als je al twee stops hebt gemaakt zonder te hard te hebben gereden, en de keer dat hij nipt voor Kimi kon komen wel, dan weet je dat de coureur zelf iets te vroeg de limiter heeft uitgeschakeld.
      Het lag dus niet aan het team….
      Maar ja, de stewards zijn allemaal racisten, en de FIA wil niet dat Lewis kampioen wordt, en Ferrari saboteert de auto, want die willen liever Charles als kampioen……….volgens de LH44 sekteleden dan hè……;)

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 19:19
  • schwantz34

    Posts: 42.570

    Je kunt en mag een coureur geen straf geven omdat je hem niet mag. Zo werkt het niet.


    Ow nee, vandaar dat je Max in 21 bestraft hebt voor elk scheetje die hij liet, en hem daarna ook nog meermaals publiekelijk affakkelde in de media wat je uiteindelijk je baan als stuwart heeft gekost. F.cking flapdrol!

    • + 22
    • 6 aug 2026 - 12:17
    • d07

      Posts: 2.630

      Zware dag, Schwantz?

      • + 4
      • 6 aug 2026 - 13:35
  • Beemerdude

    Posts: 8.456

    Owww, dus Hamilton is niet letterlijk aangevallen? Gelukkig maar!

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 14:43
  • 919

    Posts: 4.445

    So hé, wat een hypocriet 🤦

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 14:55

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Bahrain International Circuit
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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