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Team Verstappen dankt Nederlander na zege op Magny-Cours

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Team Verstappen dankt Nederlander na zege op Magny-Cours

Verstappen Racing heeft zijn eerste overwinning in de GT World Challenge Europe binnen. Daniel Juncadella en Jules Gounon bezorgden het team van Max Verstappen zaterdag op Magny-Cours de allereerste zege in het kampioenschap. Na een seizoen vol tegenslagen was de ontlading groot, terwijl Gounon na afloop vooral één persoon in het zonnetje zette: teambaas Verstappen.

Voor Verstappen Racing voelde de overwinning als een beloning na maanden waarin het team keer op keer naast succes greep. Pech, fouten van anderen en crashes gooiden regelmatig roet in het eten, waardoor Juncadella, Gounon en Chris Lulham zich al langer afvroegen wanneer het tij eindelijk zou keren.

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Volgens Gounon is de eerste overwinning geen toeval, maar het resultaat van de aanpak van Verstappen. De Fransman benadrukte dat de viervoudig wereldkampioen tijdens de winter alles in het werk stelde om het team optimaal voor te bereiden.

"We mogen deze overwinning vooral op het conto van Max schrijven. Hij heeft ons tijdens de winter alle kansen gegeven om uitgebreid te testen met goed materiaal. Dat heeft de basis gelegd voor waar we nu staan", aldus Gounon tegenover de officiële uitzending van SRO Motorsports. De 31-jarige combineert zijn werkzaamheden voor Verstappen Racing met programma's in de DTM en het World Endurance Championship, waardoor hij een overvolle agenda heeft.

Grote ambities voor Verstappen Racing

Gounon wees daarnaast op het werk dat achter de schermen wordt verricht. Volgens hem leveren de engineers dag en nacht inspanningen om het GT3-project naar een hoger niveau te tillen, iets wat volgens de coureur inmiddels duidelijk zichtbaar is op de baan.

"We beschikken over een fantastisch team met vier engineers die zich dag en nacht inzetten voor dit project. Max heeft vanaf het begin uitgesproken dat hij een van de beste GT-teams ter wereld wilde opbouwen. Als je ziet waar we nu staan, denk ik dat we hard op weg zijn om die ambitie waar te maken", besloot Gounon trots.

Een dag later kende Verstappen Racing minder geluk. Na een moeizame kwalificatie en Balance of Performance-aanpassingen aan de Mercedes-AMG GT3's moesten Juncadella en Gounon genoegen nemen met de achtste plaats. Eind augustus keert het team terug in de Endurance Cup op de Nürburgring, waar naar verwachting ook Lulham na zijn blindedarmoperatie weer van de partij zal zijn.

Larry Perkins

Posts: 66.905

[i] "Team Verstappen dankt Nederlander na zege op Magny-Cours." [/i]

Heb de tekst niet gelezen maar zonder twijfel bedoelen ze mij met die Nederlander.
Dus ik zeg: "Graag gedaan boys! Het was een kleine moeite..."

  • 4
  • 5 aug 2026 - 14:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Daniel Juncadella

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    "Team Verstappen dankt Nederlander na zege op Magny-Cours."

    Heb de tekst niet gelezen maar zonder twijfel bedoelen ze mij met die Nederlander.
    Dus ik zeg: "Graag gedaan boys! Het was een kleine moeite..."

    • + 4
    • 5 aug 2026 - 14:59
  • F1 bekijker

    Posts: 491

    Nog een veer.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:28
  • Pietje Bell

    Posts: 36.076

    Max zit met zijn gezin sinds zaterdag in Comporta in het Independente Comporta Resort
    volgens Kelly's neef Mark Cox.
    Max kennende post hij meestal enkel race gerelateerde zaken op zijn IG.
    Kelly heeft echter wel een aantal kiekjes gedeeld, alleen niet van Max en Penelope.
    Vanmiddag heeft ze wel laten zien dat haar hoogzwangere vriendin Yara uit LA ook
    in Comporta is. Ze is (met haar man?) al meer dan twee maanden in Europa.
    Maaaaar, Kelly's neef Rob Cox heeft vandaag wel laten zien dat Max er ook is. Ze waren
    vanmorgen samen aan het hardlopen. Zelfde actie foto en weggetje als in '24 en '25. 😁

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    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:04

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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