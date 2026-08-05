Verstappen Racing heeft zijn eerste overwinning in de GT World Challenge Europe binnen. Daniel Juncadella en Jules Gounon bezorgden het team van Max Verstappen zaterdag op Magny-Cours de allereerste zege in het kampioenschap. Na een seizoen vol tegenslagen was de ontlading groot, terwijl Gounon na afloop vooral één persoon in het zonnetje zette: teambaas Verstappen.

Voor Verstappen Racing voelde de overwinning als een beloning na maanden waarin het team keer op keer naast succes greep. Pech, fouten van anderen en crashes gooiden regelmatig roet in het eten, waardoor Juncadella, Gounon en Chris Lulham zich al langer afvroegen wanneer het tij eindelijk zou keren.

Gounon wijst Verstappen aan als grote architect

Volgens Gounon is de eerste overwinning geen toeval, maar het resultaat van de aanpak van Verstappen. De Fransman benadrukte dat de viervoudig wereldkampioen tijdens de winter alles in het werk stelde om het team optimaal voor te bereiden.

"We mogen deze overwinning vooral op het conto van Max schrijven. Hij heeft ons tijdens de winter alle kansen gegeven om uitgebreid te testen met goed materiaal. Dat heeft de basis gelegd voor waar we nu staan", aldus Gounon tegenover de officiële uitzending van SRO Motorsports. De 31-jarige combineert zijn werkzaamheden voor Verstappen Racing met programma's in de DTM en het World Endurance Championship, waardoor hij een overvolle agenda heeft.

Grote ambities voor Verstappen Racing

Gounon wees daarnaast op het werk dat achter de schermen wordt verricht. Volgens hem leveren de engineers dag en nacht inspanningen om het GT3-project naar een hoger niveau te tillen, iets wat volgens de coureur inmiddels duidelijk zichtbaar is op de baan.

"We beschikken over een fantastisch team met vier engineers die zich dag en nacht inzetten voor dit project. Max heeft vanaf het begin uitgesproken dat hij een van de beste GT-teams ter wereld wilde opbouwen. Als je ziet waar we nu staan, denk ik dat we hard op weg zijn om die ambitie waar te maken", besloot Gounon trots.

Een dag later kende Verstappen Racing minder geluk. Na een moeizame kwalificatie en Balance of Performance-aanpassingen aan de Mercedes-AMG GT3's moesten Juncadella en Gounon genoegen nemen met de achtste plaats. Eind augustus keert het team terug in de Endurance Cup op de Nürburgring, waar naar verwachting ook Lulham na zijn blindedarmoperatie weer van de partij zal zijn.