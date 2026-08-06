Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen indruk in de Formule 1, maar de Mercedes-coureur blijft zichzelf voortdurend vergelijken met de absolute wereldtop. De Italiaan steekt zijn bewondering voor Max Verstappen en Lewis Hamilton niet onder stoelen of banken en geeft toe dat hij nog altijd lessen trekt uit de manier waarop beide wereldkampioenen met druk en kritiek omgaan.

Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan in pas zijn tweede seizoen in de Formule 1. Toch ziet de jonge Italiaan nog volop ruimte voor verbetering. Vooral de mentale kracht en het zelfvertrouwen van Verstappen en Hamilton spreken hem enorm aan.

'Van Verstappen en Hamilton heb ik het meeste geleerd'

In gesprek met FormulaPassion vertelt Antonelli dat hij bewust kijkt naar de manier waarop Verstappen en Hamilton zich afsluiten voor alles wat buiten het team gebeurt. Volgens de Mercedes-coureur is dat een eigenschap die hem enorm heeft geholpen in zijn eigen ontwikkeling.

"Het belangrijkste dat ik van Lewis en Max heb geleerd, is dat je je niet moet laten leiden door meningen van mensen die je eigenlijk niet kennen. Er is altijd kritiek, maar die is lang niet altijd opbouwend. Ik probeer me daar niet meer door te laten beïnvloeden en ook niet bang te zijn om fouten te maken."

Toch ziet Antonelli nog een groot verschil tussen zichzelf en de twee wereldkampioenen. "Wat ik bij hen bewonder, is het enorme vertrouwen waarmee ze in de auto stappen. Ze weten precies wat ze zelf kunnen en wat de auto onder alle omstandigheden kan leveren. Dat niveau van zekerheid is prachtig om te zien en ontzettend moeilijk om te bereiken. Dat is iets waar ik naartoe wil groeien."

WK-strijd van 2021 blijft grote inspiratiebron

Antonelli keek als lid van de Mercedes-opleiding met bewondering naar de legendarische titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton in 2021. Hoewel de ontknoping voor Mercedes pijnlijk was, noemt hij het duel nog altijd een van de mooiste seizoenen uit de geschiedenis van de sport.

"Als toeschouwer was dat een ongelooflijk kampioenschap. Natuurlijk deed de afloop pijn voor Mercedes, maar als je eerlijk bent, verdienden ze de titel allebei. Ze staken met kop en schouders boven de rest uit en maakten op een indrukwekkende manier het verschil. Uiteindelijk draaide het alleen nog om hen."

Vooral de compromisloze rijstijl van Verstappen maakte indruk op de Italiaan. "Soms leek het alsof Max reed alsof iedere race zijn laatste was. Alles of niets, zonder angst. Als coureur is dat ontzettend inspirerend om naar te kijken. Tegelijkertijd moet je ook weten wanneer je risico's kunt nemen. Je kunt niet altijd op die manier racen, maar op de juiste momenten kan zo'n aanpak het verschil maken."