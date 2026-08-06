user icon
icon

Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"

Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen indruk in de Formule 1, maar de Mercedes-coureur blijft zichzelf voortdurend vergelijken met de absolute wereldtop. De Italiaan steekt zijn bewondering voor Max Verstappen en Lewis Hamilton niet onder stoelen of banken en geeft toe dat hij nog altijd lessen trekt uit de manier waarop beide wereldkampioenen met druk en kritiek omgaan.

Antonelli voert momenteel het wereldkampioenschap aan in pas zijn tweede seizoen in de Formule 1. Toch ziet de jonge Italiaan nog volop ruimte voor verbetering. Vooral de mentale kracht en het zelfvertrouwen van Verstappen en Hamilton spreken hem enorm aan.

Meer over Max Verstappen Verstappen vertrekt plots naar Portugal

Verstappen vertrekt plots naar Portugal

1 aug
 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul

'Van Verstappen en Hamilton heb ik het meeste geleerd'

In gesprek met FormulaPassion vertelt Antonelli dat hij bewust kijkt naar de manier waarop Verstappen en Hamilton zich afsluiten voor alles wat buiten het team gebeurt. Volgens de Mercedes-coureur is dat een eigenschap die hem enorm heeft geholpen in zijn eigen ontwikkeling.

"Het belangrijkste dat ik van Lewis en Max heb geleerd, is dat je je niet moet laten leiden door meningen van mensen die je eigenlijk niet kennen. Er is altijd kritiek, maar die is lang niet altijd opbouwend. Ik probeer me daar niet meer door te laten beïnvloeden en ook niet bang te zijn om fouten te maken."

Toch ziet Antonelli nog een groot verschil tussen zichzelf en de twee wereldkampioenen. "Wat ik bij hen bewonder, is het enorme vertrouwen waarmee ze in de auto stappen. Ze weten precies wat ze zelf kunnen en wat de auto onder alle omstandigheden kan leveren. Dat niveau van zekerheid is prachtig om te zien en ontzettend moeilijk om te bereiken. Dat is iets waar ik naartoe wil groeien."

WK-strijd van 2021 blijft grote inspiratiebron

Antonelli keek als lid van de Mercedes-opleiding met bewondering naar de legendarische titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton in 2021. Hoewel de ontknoping voor Mercedes pijnlijk was, noemt hij het duel nog altijd een van de mooiste seizoenen uit de geschiedenis van de sport.

"Als toeschouwer was dat een ongelooflijk kampioenschap. Natuurlijk deed de afloop pijn voor Mercedes, maar als je eerlijk bent, verdienden ze de titel allebei. Ze staken met kop en schouders boven de rest uit en maakten op een indrukwekkende manier het verschil. Uiteindelijk draaide het alleen nog om hen."

Vooral de compromisloze rijstijl van Verstappen maakte indruk op de Italiaan. "Soms leek het alsof Max reed alsof iedere race zijn laatste was. Alles of niets, zonder angst. Als coureur is dat ontzettend inspirerend om naar te kijken. Tegelijkertijd moet je ook weten wanneer je risico's kunt nemen. Je kunt niet altijd op die manier racen, maar op de juiste momenten kan zo'n aanpak het verschil maken."

DBGates

Posts: 3.931

Ik vind nog steeds dat Lewis zo goed kwam bovendrijven door de vele motorwissels wat dus niet volgens de gedachte van de regelementen was.
Max is dus de terechte kampioen en was het Lewis geworden dan was het kampioen gestolen door niet handelen in de gedachte van de regelementen

  • 7
  • 6 aug 2026 - 08:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 34.143

    Die liep perfect af met een terechte kampioen.

    • + 5
    • 6 aug 2026 - 07:50
    • Mr Marly

      Posts: 8.039

      Vind dat Antonelli het perfect verwoord, wat de titel suggereert kom ik niet in de tekst tegen. Maar eens met jou Snailer.

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 08:39
    • snailer

      Posts: 34.143

      Ik heb overigens niets tegen een andere mening. Maar dit is gewoon de mijne.

      Net zo goed als ik vond dat McLaren vorig seizoen en daarvoor terecht 3 titels won. Daar sta ik ook niet alleen in, maar denk dat je het hier ook wel mee eens zal zijn.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 10:03
    • snailer

      Posts: 34.143

      "Daar sta ik ook niet alleen in,"

      Hier bedoelde ik eigenlijk te zeggen dat niet iedereen het hier mee eens zal zijn.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 10:09
  • DBGates

    Posts: 3.931

    Ik vind nog steeds dat Lewis zo goed kwam bovendrijven door de vele motorwissels wat dus niet volgens de gedachte van de regelementen was.
    Max is dus de terechte kampioen en was het Lewis geworden dan was het kampioen gestolen door niet handelen in de gedachte van de regelementen

    • + 7
    • 6 aug 2026 - 08:54
    • Need5Speed

      Posts: 4.227

      Op enig moment in dat jaar heeft Mercedes een achtervleugel gebruikt waarbij het vaste deel van de horizontale vleugel met dikke lijmnaden vast zat aan de verticale zijstukken. En die naden zaten alleen vast aan de zijstukken, die op snelheid naar buiten weken waardoor in eerste instantie de vleugel meer downforce gaf doordat de lijmnaden hetzelfde profiel hadden maar als ze nog verder uitbogen juist ruimte gaven voor de lucht om ertussen weg te lekken als een mini-DRS.

      Daar is verder weinig ruchtbaarheid aan gegeven maar had IMHO tot diskwalificatie moeten leiden. Ze hebben die vleugel in 5 races gebruikt, schijnt.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 10:16
    • snailer

      Posts: 34.143

      Ik ben het wel eens dat Verstappen de terechte kampioen was. Maar niet om de reden.


      Het is heel simpel in F1. Er zijn regels. En men maakt daar soms keuzes in die dan een straf geven. Het maakt dus bij het ontvangen van de straf de overtreding gecompenseerd.
      Dit geldt ook voor de overtreding van de cap. Hier is wel een nuance verschil. Die overtreding is niet eens bewust gemaakt. Dat is ondertussen wel duidelijk.

      Geen valide reden dus om het kampioenschap verdiend of onverdiend te maken.

      Wat voor mij gewoon het kampioenschap dik verdiend maakt is dat Verstappen gemiddeld in een mindere auto, de Mercedes was vanaf Silverstone zelfs bij vlagen uber dominant, met een knetter sterke mentaliteit maar bleef aanhaken. Verstappen had enorm veel pech dat seizoen. En Hamilton heeft een aantal cruciale fouten gemaakt. En bij die fouten keerde het geluk vaak ook nog richting Hamilton.

      Ik zou ook nog over de propaganda kunnen beginnen. Maar ook dat is niet verboden. Het is wat mij betreft wel zeer onsportief en het heeft voor zeker extra straffen voor Verstappen opgeleverd. Onterechte straffen. Uiteraard kreeg hij ook wel techt soms straffen. Maar het gaf ook aan hoe mentaal sterk hij was. Hij moest niet allen tegen 1 van de sterkste rijders ooit vechten die in gemiddeld de beste auto reed. Hij moest ook vechten tegen de perceptie van de stewards en tegen de immense druk van vooral de Britse pers.

      Buiten de baan ging het er eigenlijk schandalig aan toe dat jaar.

      Dat gezegd hebbend. Ik had meer dan vrede er mee gehad als toch Hamilton kampioen was geworden. Niet om Hamilton, die het voor mij niet verdiende dat seizoen. Meer om het geweldige werk van het design team. D

      Die updates die in Silverstone gebracht werden waren echt een set van de beste updates die ik me kan herinneren.
      Vervolgens de tactische meesterzet om de motoren te vernieuwen terwijl het eigenlijk niet nodig is.
      Het ontwerpteam en de persoon die de motor truuk bedacht. Die verdienden toch ook wel resultaat.

      Wat Mercedes deed was zoals F1 hoort te zijn. Alles op en net over het randje.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 10:26

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar