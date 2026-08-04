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Herbert vindt dat Verstappen moet vertrekken bij Red Bull

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Herbert vindt dat Verstappen moet vertrekken bij Red Bull

Volgens Johnny Herbert moet Max Verstappen nog dit jaar zijn vertrek bij Red Bull aankondigen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen, en zijn toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Herbert denkt dat Red Bull nu niet goed genoeg is.

Red Bull stond dit seizoen voor een enorme uitdaging in de Formule 1. Er gelden nieuwe regels in de sport, en daarnaast rijdt Red Bull dit seizoen voor het eerst met een eigen motor, die ze samen met Ford hebben geproduceerd. De nieuwe krachtbron werkt naar wens, maar op de baan is de achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren gegroeid. Verstappen maakte een gefrustreerde indruk, en wilde zijn toekomst niet bevestigen.

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Wat is het advies van Herbert?

Voormalig FIA-steward en oud-coureur Johnny Herbert denkt dat Verstappen een stap moet zetten. In gesprek met goksite Casinostugan legt Herbert uit wat volgens hem het beste is voor Verstappen: "Is dit het juiste moment voor Max om te vertrekken? Persoonlijk denk ik van wel. Er komt voor iedere coureur een soort natuurlijk moment om te gaan en bij Max heb je het gevoel dat dit moment nu is aangebroken."

Het feit dat Red Bull niet langer strijdt om de zeges, is volgens Herbert een belangrijk punt: "Hij zit waarschijnlijk in de derde of vierde auto van het veld, maar weet er meer uit te halen dan eigenlijk mogelijk is. Stel je eens voor wat hij zou kunnen doen in een competitievere auto. Voor iemand die vier wereldtitels heeft gewonnen en voor een vijfde wil gaan, is dit niet genoeg."

Is de achterstand te groot?

Herbert sluit niet uit dat Red Bull kan terugslaan, maar vraagt zich af of dat voldoende zal zijn: "Ze pakken af en toe een pole position of winnen een race, maar is dat voldoende? Is het consistent genoeg om Max weer een wereldtitel te laten winnen? Absoluut niet. Dat is al twee seizoenen de situatie."

Verstappen heeft een bepaalde zekerheid nodig, zo beargumenteert Herbert: "Als coureur zoek je altijd de uiterste grenzen van je auto op, maar je wil wel in een auto zitten die je consequent de mogelijkheid geeft om races te winnen. Die mogelijkheid is er bij Red Bull waarschijnlijk niet meer, en is er in de afgelopen jaren ook onvoldoende geweest."

joop

Posts: 1.385

HERBERT........... ok, volgende artikel

  • 5
  • 4 aug 2026 - 10:22
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • joop

    Posts: 1.385

    HERBERT........... ok, volgende artikel

    • + 5
    • 4 aug 2026 - 10:22
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.192

      Die was niet zo bevriend met de Verstappens geloof ik? 😆

      • + 3
      • 4 aug 2026 - 10:33
    • snailer

      Posts: 34.107

      Herbert is daarnaast enorm hypocriet. Hangt constant de moraalridder uit en vooral in de context van Verstappen.

      Zeer vrouw onvriendelijke man.

      Snailer vindt dat Herbert moet worden opgesloten. Jullie mogen kiezen waar:
      - Alcatraz
      - Camp de la Transportation in Saint-Laurent-du-Maroni, onderdeel van de Franse strafkolonie in Frans-Guyana.
      - Duivelseiland.
      - iets nog ergers.

      • + 3
      • 4 aug 2026 - 10:54
    • iOosterbaan

      Posts: 2.207

      Als Herbert het zegt, dan zal Max wel bij RBR blijven!

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 11:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.867

      Die Britse prop bij mijn schoonmoeder in de schuur is het ergste @Snailer, maar dat wil ik haar niet aandoen.
      Het blijft toch je schoonmoedertje hè...

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 13:46
  • Need5Speed

    Posts: 4.216

    Zei de man die moest vertrekken als steward.

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 10:36
  • fdorp

    Posts: 148

    Ik wil een Herbert, Montoya en Villeneuve filter aub. Scheelt me behoorlijk wat berichten :)

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 11:47
  • schwantz34

    Posts: 42.562

    Johnny is blijkbaar alweer vergeten dat Max vorig seizoen slechts 2 schamele p.ntjes te kort kwam voor zijn 5e...

    • + 2
    • 4 aug 2026 - 11:56
    • delange

      Posts: 2.658

      Te kort is te kort 😜

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 12:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.867

      Dat zeg je alleen maar omdat jij de lange hebt @delange...
      Opschepper!

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 13:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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