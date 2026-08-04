Volgens Johnny Herbert moet Max Verstappen nog dit jaar zijn vertrek bij Red Bull aankondigen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen, en zijn toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Herbert denkt dat Red Bull nu niet goed genoeg is.

Red Bull stond dit seizoen voor een enorme uitdaging in de Formule 1. Er gelden nieuwe regels in de sport, en daarnaast rijdt Red Bull dit seizoen voor het eerst met een eigen motor, die ze samen met Ford hebben geproduceerd. De nieuwe krachtbron werkt naar wens, maar op de baan is de achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren gegroeid. Verstappen maakte een gefrustreerde indruk, en wilde zijn toekomst niet bevestigen.

Wat is het advies van Herbert?

Voormalig FIA-steward en oud-coureur Johnny Herbert denkt dat Verstappen een stap moet zetten. In gesprek met goksite Casinostugan legt Herbert uit wat volgens hem het beste is voor Verstappen: "Is dit het juiste moment voor Max om te vertrekken? Persoonlijk denk ik van wel. Er komt voor iedere coureur een soort natuurlijk moment om te gaan en bij Max heb je het gevoel dat dit moment nu is aangebroken."

Het feit dat Red Bull niet langer strijdt om de zeges, is volgens Herbert een belangrijk punt: "Hij zit waarschijnlijk in de derde of vierde auto van het veld, maar weet er meer uit te halen dan eigenlijk mogelijk is. Stel je eens voor wat hij zou kunnen doen in een competitievere auto. Voor iemand die vier wereldtitels heeft gewonnen en voor een vijfde wil gaan, is dit niet genoeg."

Is de achterstand te groot?

Herbert sluit niet uit dat Red Bull kan terugslaan, maar vraagt zich af of dat voldoende zal zijn: "Ze pakken af en toe een pole position of winnen een race, maar is dat voldoende? Is het consistent genoeg om Max weer een wereldtitel te laten winnen? Absoluut niet. Dat is al twee seizoenen de situatie."

Verstappen heeft een bepaalde zekerheid nodig, zo beargumenteert Herbert: "Als coureur zoek je altijd de uiterste grenzen van je auto op, maar je wil wel in een auto zitten die je consequent de mogelijkheid geeft om races te winnen. Die mogelijkheid is er bij Red Bull waarschijnlijk niet meer, en is er in de afgelopen jaren ook onvoldoende geweest."