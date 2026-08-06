De openlijke kritiek van Max Verstappen op Red Bull Racing en de huidige Formule 1-reglementen wordt geregeld vergeleken met de aanpak van Michael Schumacher. Volgens Formule 1-analist Peter Windsor is die vergelijking echter allesbehalve terecht. De Brit wijst erop dat beide wereldkampioenen zich in totaal verschillende omstandigheden bevonden.

Waar Schumacher gedurende het grootste deel van zijn loopbaan over een competitieve auto beschikte, moet Verstappen volgens Windsor vechten met een Red Bull die niet langer vanzelfsprekend meedoet om de zeges. Daardoor is het logisch dat de Nederlander zich nadrukkelijker uitspreekt.

'Schumacher hoefde zelden over de auto te klagen'

In een livestream op zijn YouTube-kanaal legt Windsor uit dat Schumacher nauwelijks in een situatie terechtkwam waarin hij structureel met een ondermaatse wagen moest rijden. "Michael beschikte vrijwel zijn hele carrière over een topauto. Als hij al kritiek had, ging dat meestal over een strategische keuze of banden die niet optimaal functioneerden. Het was zelden de auto zelf die het probleem vormde."

Ook in de laatste Ferrari-jaren lag de oorzaak volgens Windsor vooral bij de destijds geldende bandenregels. "Daarna koos Schumacher bewust voor zijn comeback bij Mercedes. Hij wist precies aan welk project hij begon en had daardoor weinig reden om zijn team publiekelijk af te vallen."

Verstappen spreekt zich uit over groter probleem

Volgens Windsor is de situatie van Verstappen fundamenteel anders. "Max zit in een compleet andere positie. Red Bull had jarenlang de beste auto, maar heeft die voorsprong onder de huidige technische regels verloren. Zijn opmerkingen zijn bovendien niet alleen gericht op Red Bull, maar ook op de reglementen zelf."

De analist vindt zelfs dat Verstappen lof verdient voor zijn uitgesproken houding. "Hij is een van de weinige coureurs die hardop durft te zeggen dat deze regels niet goed zijn. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Door alle energie- en motormanagementsystemen is een groot deel van de pure rijkunst naar de achtergrond verdwenen."

Windsor verwacht dan ook niet dat Red Bull zich stoort aan de kritiek van de viervoudig wereldkampioen. "Max haalt nog altijd het maximale uit de auto. Ik kan me geen periode herinneren waarin Schumacher langdurig met een slechte wagen moest vechten om überhaupt Q3 te halen. Als hij ooit in zo'n situatie was beland, had hij op zijn eigen manier ongetwijfeld óók duidelijk van zich laten horen."