user icon
icon

Verstappen met Schumacher vergeleken: "Michael had de betere auto"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen met Schumacher vergeleken: "Michael had de betere auto"

De openlijke kritiek van Max Verstappen op Red Bull Racing en de huidige Formule 1-reglementen wordt geregeld vergeleken met de aanpak van Michael Schumacher. Volgens Formule 1-analist Peter Windsor is die vergelijking echter allesbehalve terecht. De Brit wijst erop dat beide wereldkampioenen zich in totaal verschillende omstandigheden bevonden.

Waar Schumacher gedurende het grootste deel van zijn loopbaan over een competitieve auto beschikte, moet Verstappen volgens Windsor vechten met een Red Bull die niet langer vanzelfsprekend meedoet om de zeges. Daardoor is het logisch dat de Nederlander zich nadrukkelijker uitspreekt.

'Schumacher hoefde zelden over de auto te klagen'

In een livestream op zijn YouTube-kanaal legt Windsor uit dat Schumacher nauwelijks in een situatie terechtkwam waarin hij structureel met een ondermaatse wagen moest rijden. "Michael beschikte vrijwel zijn hele carrière over een topauto. Als hij al kritiek had, ging dat meestal over een strategische keuze of banden die niet optimaal functioneerden. Het was zelden de auto zelf die het probleem vormde."

Ook in de laatste Ferrari-jaren lag de oorzaak volgens Windsor vooral bij de destijds geldende bandenregels. "Daarna koos Schumacher bewust voor zijn comeback bij Mercedes. Hij wist precies aan welk project hij begon en had daardoor weinig reden om zijn team publiekelijk af te vallen."

Verstappen spreekt zich uit over groter probleem

Volgens Windsor is de situatie van Verstappen fundamenteel anders. "Max zit in een compleet andere positie. Red Bull had jarenlang de beste auto, maar heeft die voorsprong onder de huidige technische regels verloren. Zijn opmerkingen zijn bovendien niet alleen gericht op Red Bull, maar ook op de reglementen zelf."

De analist vindt zelfs dat Verstappen lof verdient voor zijn uitgesproken houding. "Hij is een van de weinige coureurs die hardop durft te zeggen dat deze regels niet goed zijn. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Door alle energie- en motormanagementsystemen is een groot deel van de pure rijkunst naar de achtergrond verdwenen."

Windsor verwacht dan ook niet dat Red Bull zich stoort aan de kritiek van de viervoudig wereldkampioen. "Max haalt nog altijd het maximale uit de auto. Ik kan me geen periode herinneren waarin Schumacher langdurig met een slechte wagen moest vechten om überhaupt Q3 te halen. Als hij ooit in zo'n situatie was beland, had hij op zijn eigen manier ongetwijfeld óók duidelijk van zich laten horen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Michael Schumacher Ferrari Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.834

    Ik constateer weer een geconstrueerde keutel om de naam Verstappen erin (eruit?) geperst te krijgen.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 10:27
  • Edgar

    Posts: 1.779

    Michael Schumacher klaagde intern, zeer zelden openlijk, moet erbij zeggen dat je destijds ook niet zo vaak teamradio's hoorde als vandaag de dag

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 10:35

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar