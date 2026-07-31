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'Kamp Verstappen voert nog steeds gesprekken met Mercedes'

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'Kamp Verstappen voert nog steeds gesprekken met Mercedes'

Max Verstappen en zijn management zijn naar verluidt nog steeds in gesprek met Mercedes en McLaren over een mogelijke transfer. In de afgelopen weken leken de verhalen over een vertrek van Verstappen bij Red Bull weg te trekken, maar volgens BBC Sport-verslaggever Andrew Benson klopt daar niets van.

Door de tegenvallende prestaties van Red Bull zijn de geruchten over een vertrek van Verstappen in de afgelopen maanden gegroeid. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar kan door exitclausules eerder vertrekken. De viervoudig wereldkampioen wilde daar in de afgelopen weken zelf weinig over kwijt, en dat zorgde ervoor dat de verhalen bleven bestaan.

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'Hij kan gaan en staan waar hij wil'

Verstappen werd in de afgelopen weken vooral in verband gebracht met McLaren. In de podcast Chequered Flag van de BBC legt Benson uit wat de situatie is: "Het is absoluut zo dat het management van Verstappen heeft gesproken met McLaren en het is zeker zo dat hij rondkijkt. Oscar Piastri kreeg de vraag of hij kon bevestigen dat hij in 2027 nog voor McLaren rijdt, waarna hij zich afvroeg waarom dat een vraag was. Maar ja, hij heeft een contract, dat heeft Lando Norris ook en Verstappen trouwens ook."

Benson stelt dat de clausules in Verstappens contract hem meer vrijheid geven: "Door die exitclausules kan hij gaan en staan waar hij wil, als hij dat ook wil. Natuurlijk kom je dan in de situatie dat je gaat rondkijken."

Is Mercedes nog steeds in de markt?

Volgens Benson is het kamp Verstappen niet alleen in gesprek met McLaren, maar ook met Mercedes. Hier komt volgens Benson maar weinig over naar buiten, maar hij ziet het wel als de enige logische overstap: "De beste plek daarvoor is niet McLaren, maar Mercedes. Die geruchten zijn dan wel weggegaan, maar elk contract in de Formule 1 is echt onderhandelbaar. Ik snap ook niet waarom die geruchten nu weer zijn verdwenen, want Verstappen praat ook gewoon met Mercedes, alleen komt daarover niet zoveel naar buiten."

Flexwing

Posts: 502

Als ik max was zou ik nu tekenen redbull wordt niks meer tot 2031

  • 11
  • 31 jul 2026 - 09:44
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Flexwing

    Posts: 502

    Als ik max was zou ik nu tekenen redbull wordt niks meer tot 2031

    • + 11
    • 31 jul 2026 - 09:44
    • Remco_F1

      Posts: 3.331

      4 haters hebben deze post geliked.

      • + 3
      • 31 jul 2026 - 13:00
  • Snork

    Posts: 22.842

    Cadillac, die willen hem ook wel hebben. Ik zeg doen.

    • + 3
    • 31 jul 2026 - 10:02
    • schwantz34

      Posts: 42.544

      Nou liever geen Cadillac, ben bang dat Checo geen spaander van Max heel laat!

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 12:08
    • Williams_F1

      Posts: 1.513

      Bijna hetzelfde niveau als williams.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 13:39
  • Pietje Bell

    Posts: 36.016

    Vermeulen van "kamp Verstappen" heeft nog geen vakantie. Hij is vanmorgen
    met zijn gezin vanuit Cannes naar Maastricht gevlogen.
    Waarschijnlijk voor de begrafenis van Simones moeder mocht die nog niet geweest zijn.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 12:21
  • TylaHunter

    Posts: 10.846

    Kamp Piastri heeft gesprekken met Opel.

    Het kamp van Piastri is dan ook tevens het kamp van Mitch Evans, maar aardig verdacht is t wel dat Mark Webber rond loopt bij Opel. Zou Piastri naar FE gaan? 😱

    Kom op zeg dat GT team werkt met Mercedes. Tuurlijk zijn er dan gesprekken met Mercedes. En die nieuwe coureur moet ook ergens gestalt gaan worden volgend jaar... tuurlijk zijn er gesprekken met mclaren.

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 12:31
  • Williams_F1

    Posts: 1.513

    Het is nu wel een keer klaar, teken een 5 jarig contract bij Mercedes en doe er de GT racing bij.
    Wil wel eens een ander outfit zien dan Red Bull.
    Zijn we meteen van die eindeloze geruchten en gedoe af.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 13:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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