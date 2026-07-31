Max Verstappen en zijn management zijn naar verluidt nog steeds in gesprek met Mercedes en McLaren over een mogelijke transfer. In de afgelopen weken leken de verhalen over een vertrek van Verstappen bij Red Bull weg te trekken, maar volgens BBC Sport-verslaggever Andrew Benson klopt daar niets van.

Door de tegenvallende prestaties van Red Bull zijn de geruchten over een vertrek van Verstappen in de afgelopen maanden gegroeid. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar kan door exitclausules eerder vertrekken. De viervoudig wereldkampioen wilde daar in de afgelopen weken zelf weinig over kwijt, en dat zorgde ervoor dat de verhalen bleven bestaan.

'Hij kan gaan en staan waar hij wil'

Verstappen werd in de afgelopen weken vooral in verband gebracht met McLaren. In de podcast Chequered Flag van de BBC legt Benson uit wat de situatie is: "Het is absoluut zo dat het management van Verstappen heeft gesproken met McLaren en het is zeker zo dat hij rondkijkt. Oscar Piastri kreeg de vraag of hij kon bevestigen dat hij in 2027 nog voor McLaren rijdt, waarna hij zich afvroeg waarom dat een vraag was. Maar ja, hij heeft een contract, dat heeft Lando Norris ook en Verstappen trouwens ook."

Benson stelt dat de clausules in Verstappens contract hem meer vrijheid geven: "Door die exitclausules kan hij gaan en staan waar hij wil, als hij dat ook wil. Natuurlijk kom je dan in de situatie dat je gaat rondkijken."

Is Mercedes nog steeds in de markt?

Volgens Benson is het kamp Verstappen niet alleen in gesprek met McLaren, maar ook met Mercedes. Hier komt volgens Benson maar weinig over naar buiten, maar hij ziet het wel als de enige logische overstap: "De beste plek daarvoor is niet McLaren, maar Mercedes. Die geruchten zijn dan wel weggegaan, maar elk contract in de Formule 1 is echt onderhandelbaar. Ik snap ook niet waarom die geruchten nu weer zijn verdwenen, want Verstappen praat ook gewoon met Mercedes, alleen komt daarover niet zoveel naar buiten."