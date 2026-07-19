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Leclerc geniet van Ferrari: "Ik voel me beter met de auto"

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Leclerc geniet van Ferrari: "Ik voel me beter met de auto"

Charles Leclerc is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van België. De Monegask maakte de gehele race kans op de overwinning, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind en eindigt achter de leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli. 

De Ferrari-coureur zit in een goede flow en maakt al twee races op rij een goede kans op de overwinning. Hoewel hij de race wist te winnen op Silverstone, moest hij genoegen nemen met de tweede plaats op Spa-Francorchamps. Leclerc is hoe dan ook blij met zijn prestaties tijdens de Grand Prix bij onze zuiderburen. 

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Leclerc geniet van de huidige Ferrari

De Monegask vertelt na afloop van de Grand Prix tegenover Jacques Villeneuve, interviewer namens de F1, dat hij de gehele race geloofde dat hij kon winnen. "Ik heb tot het eind in de overwinning geloofd", zo is Leclerc duidelijk. De Ferrari-coureur sluit door zijn tweede positie meer aan bij concurrenten George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton

Leclerc merkt op dat hij een duwtje in de rug heeft gekregen. "We hadden een beetje geluk met de VSC op het juiste moment, maar het tempo was relatief hoog", aldus de Ferrari-coureur. Leclerc kon een pitstop maken tijdens de VSC. De Monegask is erg blij met zijn huidige vorm, maar deze race ging niet volledig vlekkeloos. "Er waren vijf of zes ronden op de harde banden waarin ik problemen had met de vooras; daarna ging het iets beter."

Leclerc is blij

Hoewel Leclerc een paar weken geleden nog in zak en as zat, is hij momenteel erg tevreden met de Ferrari-bolide. Hij merkt dat zowel hij als de auto groeit. "Ik voel me beter met de auto. Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar het is zeker een stap vooruit." Leclerc staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 126 punten. Dat zijn er 76 minder dan Antonelli.

jd2000

Posts: 7.846

Beetje geluk met de VSC? Nou het leek wel gescript.

  • 7
  • 19 jul 2026 - 17:10
F1 Nieuws Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari GP België 2026

Reacties (11)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.538

    Sterke race van Charles! Natuurlijk een beetje gelukkig met de VSC, waar Hamilton juist zo ongeveer overal pech had (pitstop, vergeten de front-wing flap aan te passen, penalty welke denk ik licht overdreven was). Gewoon een ijzersterk resultaat op een lastig Ferrari baan.

    In theorie moeten Charles en Lewis volgende week gewoon mee doen om de overwinning.

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 16:54
    • hupholland

      Posts: 10.090

      Hamilton had toch ook geluk met de VSC? daarmee halveerde zn tijdstraf ook nog eens (omdat iedereen langzamer rijdt). En 5 seconden was al heel licht. Maar goed, laten we gewoon zeggen dat hij heel veel pech had vandaag.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 17:57
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.538

      Theoretisch ja, feitelijk koste het 'm meer door de pitstop fout. Hij zat 3-4 seconden achter Charles bij ingaan pits, +5 zou hij maximaal 9 seconden achter Charles moeten komen maar dit waren er 13.5. Gewoon 4 seconden verloren met de pitstop.

      Maar goed, laten we niet objectief kijken en gewoon maar wat roepen.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 18:06
    • hupholland

      Posts: 10.090

      ja, jij kijkt alleen naar Leclerc. Maar dat was ook echt de grote spekkoper van de VSC. Lewis en Piastri waren de andere gelukkigen. Ja, Lewis moest misschien ff inhouden bij het binnen rijden en bij het wegrijden stopte hij ook nog weer nadat hij de monteur had aangereden. Waarom support je als Ferrari supporter niet ook gewoon voor Leclerc. Hamilton had tov van alle coureurs in de top 10, uitgezonderd Piastri (wat qua pace geen serieuze concurrent was) en Leclerc gewoon ook veel geluk met de VSC. Dat je dat dan als nadeel wegzet geeft toch wel te denken...

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 18:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.538

      Je maakt weer enorm rare conclusies met je “waarom support je niet ook Leclerc”.

      Er staat echt nergens dat ik dat niet doe, in tegen deel. Ik leg gewoon uit dat die VSC allemaal niet zo denderend was voor specifiek Lewis. Voor Charles wel, en dat is helemaal top want dat leverde tezamen met zijn ijzersterke pace een verdiende 2e plek op.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 18:53
    • hupholland

      Posts: 10.090

      ok, dan druk je je wel heel ongelukkig uit. Beide Ferrari coureurs waren erg gelukkig met de VSC. Dat Hamlton nog wat andere problemen tegenkwam staat daar los van, hij spaarde flink wat tijd uit door te stoppen onder de VSC en daarbij kwam ook zn straf nog eens minder hard aan omdat iedereen op dat moment veel langzamer reed. Het tijdverlies hadden Hamilton (straf) en Ferrari aan zichzelf te danken. En het grootste geluk voor Hamilton (en ik denk ook voor Max en misschien Leclerc) was dat McLaren het hele moment met Norris miste, die was nl van P13 alweer aangesloten bij Piastri en had veel betere papieren. Hij stond wel op de hard, dus voor hem was de VSC timing misschien ook niet helemaal ideaal. Voor Ferrari was het echt perfect, die zaten tegen een stop aan en de concurrentie was net gestopt.
      Dat je minder voor Leclerc supportert zeg ik niet alleen op basis van deze opmerkingen, maar dat lijkt toch wel steeds de tendens te zijn. Maar goed, dat moet je ook zelf weten, ik hoop alleen wel dat Leclerc iig intern en ook van de gemiddelde supporter evenveel steun ervaart en zich niet soms een 5e wiel aan de wagen voelt. Dat idee had ik in de afgelopen maanden wel een beetje soms.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 19:54
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.538

      Intern zullen ze natuurlijk gewoon gelijk behandeld worden, en geluisterd worden naar beiden. Maar we moeten ook niet doen alsof het gek is dat een 7-voudig wereldkampioen wellicht ietsje meer steun krijgt.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 20:27
    • Robin

      Posts: 3.372

      Hup je vergeet voor het gemak te reageren op het belangrijkste en dat is verzuimen van de front wing aanpassing.
      Ja daar is zijn race door verpest.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 21:08
  • jd2000

    Posts: 7.846

    Beetje geluk met de VSC? Nou het leek wel gescript.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 17:10
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.909

    Idem Charles!

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 17:51
  • hupholland

    Posts: 10.090

    lijkt me nog wel wat ruimte voor verbetering, maar hij heeft duidelijk wel weer de juiste richting gevonden.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 17:59

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China
Shanghai International Circuit
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.780
  • Podiums 53
  • Grand Prix 182
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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