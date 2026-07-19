Charles Leclerc is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van België. De Monegask maakte de gehele race kans op de overwinning, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind en eindigt achter de leider in het wereldkampioenschap, Kimi Antonelli.

De Ferrari-coureur zit in een goede flow en maakt al twee races op rij een goede kans op de overwinning. Hoewel hij de race wist te winnen op Silverstone, moest hij genoegen nemen met de tweede plaats op Spa-Francorchamps. Leclerc is hoe dan ook blij met zijn prestaties tijdens de Grand Prix bij onze zuiderburen.

Leclerc geniet van de huidige Ferrari

De Monegask vertelt na afloop van de Grand Prix tegenover Jacques Villeneuve, interviewer namens de F1, dat hij de gehele race geloofde dat hij kon winnen. "Ik heb tot het eind in de overwinning geloofd", zo is Leclerc duidelijk. De Ferrari-coureur sluit door zijn tweede positie meer aan bij concurrenten George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc merkt op dat hij een duwtje in de rug heeft gekregen. "We hadden een beetje geluk met de VSC op het juiste moment, maar het tempo was relatief hoog", aldus de Ferrari-coureur. Leclerc kon een pitstop maken tijdens de VSC. De Monegask is erg blij met zijn huidige vorm, maar deze race ging niet volledig vlekkeloos. "Er waren vijf of zes ronden op de harde banden waarin ik problemen had met de vooras; daarna ging het iets beter."

Leclerc is blij

Hoewel Leclerc een paar weken geleden nog in zak en as zat, is hij momenteel erg tevreden met de Ferrari-bolide. Hij merkt dat zowel hij als de auto groeit. "Ik voel me beter met de auto. Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar het is zeker een stap vooruit." Leclerc staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 126 punten. Dat zijn er 76 minder dan Antonelli.