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Leclerc voelt zich steeds beter bij Ferrari: "Blijf dezelfde aanpak hanteren"

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Leclerc voelt zich steeds beter bij Ferrari: "Blijf dezelfde aanpak hanteren"

Charles Leclerc krijgt de Ferrari steeds beter onder de knie, maar volgens de Monegask is er nog altijd ruimte voor verbetering. De Ferrari-coureur verkeert de laatste weken in goede vorm en heeft het gevoel dat er nog meer potentie in het pakket zit. Onlangs schreef hij de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam, waarna hij in België als tweede over de finish kwam.

Hoewel Leclerc in 2019 als het grote talent van Ferrari binnenkwam, wacht hij nog altijd op zijn eerste wereldtitel. Tegelijkertijd staat hij onder druk van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die momenteel de tweede plaats bezet van het wereldkampioenschap. Het verschil tussen beide Ferrari-coureurs bedraagt op dit moment 33 punten. 

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Leclerc zit lekker in zijn vel

Tegenover de internationale media vertelde Leclerc dat hij duidelijke progressie ziet, zowel bij zichzelf als bij Ferrari: "Ik ben ervan overtuigd dat ik een stap vooruit heb gezet. Of ik al op het niveau ben waar ik wil presteren, dat weet ik nog niet."

De negenvoudig Grand Prix-winnaar merkt dat hij tijdens het rijden nog altijd compromissen moet sluiten vanwege de eigenschappen van de Ferrari:  "Er zijn nog steeds dingen in de auto waar ik omheen moet rijden. Ik kan niet helemaal natuurlijk rijden, en dat vertraagt ​​me in sommige delen van de race", legt Leclerc uit. "Er zijn dus nog steeds dingen waar ik aan moet werken om beter te worden. Maar het was zeker een stap vooruit, en daar ben ik blij mee."

Leclerc verandert niet

Ondanks de progressie blijft Leclerc vasthouden aan zijn vaste aanpak. Hij wil zich niet laten meeslepen door goede of slechte resultaten en blijft zich volledig richten op één raceweekend tegelijk. "Ik blijf de aanpak van één race tegelijk hanteren, want met deze auto's is het erg moeilijk om erop te vertrouwen dat als het ene raceweekend goed gaat, het volgende dat ook zal doen. Het hangt immers af van zulke kleine details." 

Zijn rijstijl blijft hem dus heilig, want het is lastig om constant te presteren met deze nieuwe auto's. "Met de manier waarop je rijdt, is het nooit vanzelfsprekend dat je van ronde tot ronde dezelfde prestaties behaalt, en dat is misschien wel het frustrerende aan deze auto's."

Dale U

Posts: 1.997

Hij heeft weer vertrouwen, dat scheelt veel, dat doet wat met elk persoon.

  • 1
  • 23 jul 2026 - 11:02
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

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  • Dale U

    Posts: 1.997

    Hij heeft weer vertrouwen, dat scheelt veel, dat doet wat met elk persoon.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 11:02
  • SennaS

    Posts: 12.453

    Na 8 jaar mag het wel een keertje lijkt me ;-)

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 17:41
    • SennaS

      Posts: 12.453

      Zonder gekheid, Charles is een beest van een coureur echter heeft hij de pech van een wisselvallige Ferrari de afgelopen 15 jaar.
      Wie weet kan de ervaring van Lewis hier een verandering in brengen en wordt Charles of Lewis wk.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 17:45
    • BelF1Fanatic

      Posts: 315

      Heeft eerder te maken met dat Charles de pijnpunten van een nieuwe wagen niet goed kan aanduiden. Zonder Lewis was deze wagen niet goed doorontwikkeld mijn gedacht.

      Ieder zijn mening uiteraard!

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.798
  • Podiums 54
  • Grand Prix 183
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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