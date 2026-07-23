Charles Leclerc krijgt de Ferrari steeds beter onder de knie, maar volgens de Monegask is er nog altijd ruimte voor verbetering. De Ferrari-coureur verkeert de laatste weken in goede vorm en heeft het gevoel dat er nog meer potentie in het pakket zit. Onlangs schreef hij de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam, waarna hij in België als tweede over de finish kwam.

Hoewel Leclerc in 2019 als het grote talent van Ferrari binnenkwam, wacht hij nog altijd op zijn eerste wereldtitel. Tegelijkertijd staat hij onder druk van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die momenteel de tweede plaats bezet van het wereldkampioenschap. Het verschil tussen beide Ferrari-coureurs bedraagt op dit moment 33 punten.

Leclerc zit lekker in zijn vel

Tegenover de internationale media vertelde Leclerc dat hij duidelijke progressie ziet, zowel bij zichzelf als bij Ferrari: "Ik ben ervan overtuigd dat ik een stap vooruit heb gezet. Of ik al op het niveau ben waar ik wil presteren, dat weet ik nog niet."

De negenvoudig Grand Prix-winnaar merkt dat hij tijdens het rijden nog altijd compromissen moet sluiten vanwege de eigenschappen van de Ferrari: "Er zijn nog steeds dingen in de auto waar ik omheen moet rijden. Ik kan niet helemaal natuurlijk rijden, en dat vertraagt ​​me in sommige delen van de race", legt Leclerc uit. "Er zijn dus nog steeds dingen waar ik aan moet werken om beter te worden. Maar het was zeker een stap vooruit, en daar ben ik blij mee."

Leclerc verandert niet

Ondanks de progressie blijft Leclerc vasthouden aan zijn vaste aanpak. Hij wil zich niet laten meeslepen door goede of slechte resultaten en blijft zich volledig richten op één raceweekend tegelijk. "Ik blijf de aanpak van één race tegelijk hanteren, want met deze auto's is het erg moeilijk om erop te vertrouwen dat als het ene raceweekend goed gaat, het volgende dat ook zal doen. Het hangt immers af van zulke kleine details."

Zijn rijstijl blijft hem dus heilig, want het is lastig om constant te presteren met deze nieuwe auto's. "Met de manier waarop je rijdt, is het nooit vanzelfsprekend dat je van ronde tot ronde dezelfde prestaties behaalt, en dat is misschien wel het frustrerende aan deze auto's."