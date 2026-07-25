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Russell trekt aan de bel: "Asfalt valt uit elkaar!"

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Russell trekt aan de bel: "Asfalt valt uit elkaar!"

Mercedes-coureur George Russell heeft zorgwekkend nieuws gedeeld over de Hungaroring. Volgens de Brit begint het asfalt op een deel van het circuit uit elkaar te vallen, terwijl ze ook worstelen met de situatie op de baan zelf. In de eerste vrije trainingen klaagde vrijwel elke coureur over het gebrek aan grip, en dat gold ook voor Russell.

Russell en zijn team Mercedes kenden een tegenvallende vrijdag op de Hungaroring. Ze zochten naar grip, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Russell had in de tweede vrije training een achterstand van bijna een seconde op de snelste tijd van Lewis Hamilton, en hij klonk allesbehalve tevreden. Na afloop was die ontevredenheid nog lang niet verdwenen bij Russell.

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Wat is er aan de hand?

De Hungaroring heeft in de afgelopen maanden een soort make-over gekregen, en delen van het circuit hebben ook een nieuwe asfaltlaag gekregen. Russell trekt aan de bel bij Sky Sports: "Het was eerlijk gezegd echt een vreemde dag voor iedereen. Dit is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het heel erg hobbelig geworden en begint het asfalt in de laatste paar bochten zelfs uit elkaar te vallen. Dat maakt het lastig om op te rijden."

Zijn de problemen verdwenen?

Voor Russell maakt het de frustratie alleen maar erger, want hij worstelt nog altijd met zijn auto. Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Om eerlijk te zijn heb ik daar niet echt naar gekeken. Ik vertrouw erop dat mijn team het heeft opgelost. Bovendien wisten we vooraf al dat, zelfs als we precies hetzelfde probleem zouden hebben als vorige week, de impact hier waarschijnlijk maar zo'n tien procent zou zijn van wat we toen hebben gezien. Dat komt simpelweg door de aard van dit circuit."

Hoe groot is de achterstand?

Ferrari is vooralsnog sneller: "Dit weekend is het echt een ander verhaal. Deze Power Units zijn indrukwekkend op een korte baan zoals deze, met ongeveer 350 kilowatt die uit de bochten wordt vrijgegeven. Daardoor krijgen de achterbanden het enorm zwaar tijdens een rondje. Zoals ik eerder al zei: we hebben als team nog werk te doen. Ferrari ligt op dit moment echt een flinke stap voor op de rest."

Spearhead

Posts: 509

Jammer dat er momenteel geen Belgische piloot in de F1 zit want het zou hem een enorm voordeel opleveren aangezien uit elkaar vallend asfalt hier in België zeer normaal is.

  • 9
  • 25 jul 2026 - 10:12
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (7)

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  • Dale U

    Posts: 1.998

    Power Units en de warmte, tenminste dat had MB de laatste jaren, de warmte. Nu is dat wat minder, kijken wat Kimi en MB kunnen.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 09:53
  • RonHymer

    Posts: 272

    Ah de excuses beginnen vroeg dit weekend.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 10:04
    • Robin

      Posts: 3.394

      Waar slaat dat nou op…
      Het zou toch waar kunnen zijn?

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 11:53
  • Spearhead

    Posts: 509

    Jammer dat er momenteel geen Belgische piloot in de F1 zit want het zou hem een enorm voordeel opleveren aangezien uit elkaar vallend asfalt hier in België zeer normaal is.

    • + 9
    • 25 jul 2026 - 10:12
    • Rene84

      Posts: 230

      Er zitten wel 2 halve Belgen bij. Aangezien de helft maar uit elkaar valt, verwacht ik dat die 2 juist dan deze race wel boven komen drijven.

      • + 6
      • 25 jul 2026 - 10:17
    • Spearhead

      Posts: 509

      Je vergeet er nog 1 Rene84. Zowel Max, Lando als Lance hebben een Belgische moeder.

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 10:52
  • f(1)orum

    Posts: 10.287

    "Asfalt valt uit elkaar!"
    Dus eigenlijk is het dan asvalt?

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 11:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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