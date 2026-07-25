Mercedes-coureur George Russell heeft zorgwekkend nieuws gedeeld over de Hungaroring. Volgens de Brit begint het asfalt op een deel van het circuit uit elkaar te vallen, terwijl ze ook worstelen met de situatie op de baan zelf. In de eerste vrije trainingen klaagde vrijwel elke coureur over het gebrek aan grip, en dat gold ook voor Russell.

Russell en zijn team Mercedes kenden een tegenvallende vrijdag op de Hungaroring. Ze zochten naar grip, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Russell had in de tweede vrije training een achterstand van bijna een seconde op de snelste tijd van Lewis Hamilton, en hij klonk allesbehalve tevreden. Na afloop was die ontevredenheid nog lang niet verdwenen bij Russell.

Wat is er aan de hand?

De Hungaroring heeft in de afgelopen maanden een soort make-over gekregen, en delen van het circuit hebben ook een nieuwe asfaltlaag gekregen. Russell trekt aan de bel bij Sky Sports: "Het was eerlijk gezegd echt een vreemde dag voor iedereen. Dit is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het heel erg hobbelig geworden en begint het asfalt in de laatste paar bochten zelfs uit elkaar te vallen. Dat maakt het lastig om op te rijden."

Zijn de problemen verdwenen?

Voor Russell maakt het de frustratie alleen maar erger, want hij worstelt nog altijd met zijn auto. Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Om eerlijk te zijn heb ik daar niet echt naar gekeken. Ik vertrouw erop dat mijn team het heeft opgelost. Bovendien wisten we vooraf al dat, zelfs als we precies hetzelfde probleem zouden hebben als vorige week, de impact hier waarschijnlijk maar zo'n tien procent zou zijn van wat we toen hebben gezien. Dat komt simpelweg door de aard van dit circuit."

Hoe groot is de achterstand?

Ferrari is vooralsnog sneller: "Dit weekend is het echt een ander verhaal. Deze Power Units zijn indrukwekkend op een korte baan zoals deze, met ongeveer 350 kilowatt die uit de bochten wordt vrijgegeven. Daardoor krijgen de achterbanden het enorm zwaar tijdens een rondje. Zoals ik eerder al zei: we hebben als team nog werk te doen. Ferrari ligt op dit moment echt een flinke stap voor op de rest."