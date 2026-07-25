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Antonelli reageert emotioneel op vertrek nieuw Red Bull-kopstuk

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Antonelli reageert emotioneel op vertrek nieuw Red Bull-kopstuk

Andrea Kimi Antonelli is vol lof over de naar Red Bull vertrekkende Gwen Lagrue. Hij was bij Mercedes jarenlang verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en gaat nu een soortgelijke rol vervullen bij het team van Red Bull Racing. Antonelli gaat hem missen, zo stelde hij in Boedapest.

Vorige week kwam naar buiten dat Lagrue het team van Mercedes gaat verlaten en aan de slag gaat bij het team van Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal wordt hij de indirecte opvolger van Helmut Marko, die jarenlang bekend stond als de grote man achter het Red Bull Junior Team. Bij Mercedes gold Lagrue als één van de ontdekkers van Antonelli, die dit jaar schittert in de Formule 1. Hij werkt nog steeds samen met Lagrue, en voor hem is het dan ook een flink gemis.

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Hoe kijkt Antonelli naar de samenwerking?

In Hongarije reageerde Antonelli voor het eerst op het nieuws over het aanstaande vertrek van Lagrue. In gesprek met de internationale media kwam hij met een opvallend emotioneel dankwoord: "Gwen is altijd enorm belangrijk geweest. Hij was één van de belangrijkste redenen dat ik in het talentenprogramma van Mercedes terechtkwam, en hij heeft natuurlijk geweldig werk geleverd. Zeker voor mij en ook voor het programma in het algemeen."

Antonelli ziet Lagrue als iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn loopbaan. De Italiaan gaat verder met zijn lofzang: "Hij heeft er altijd alles aan gedaan om mij elk jaar weer in de best mogelijke positie te brengen. Ik ben hem dan ook zeker heel erg dankbaar voor de kansen die hij in de afgelopen jaren voor mij heeft gecreëerd."

Succesvolle ploeg

Wanneer Lagrue aan de slag gaat bij Red Bull, is nog niet duidelijk. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vorige week doorschemeren dat er nog gesprekken worden gevoerd. Het Red Bull Junior Team heeft in de afgelopen jaren veel sterke en succesvolle coureurs voortgebracht. Naast wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel vonden ook onder meer Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Isack Hadjar en dit jaar Arvid Lindblad via die weg hun plek in de Formule 1.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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