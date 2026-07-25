Andrea Kimi Antonelli is vol lof over de naar Red Bull vertrekkende Gwen Lagrue. Hij was bij Mercedes jarenlang verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en gaat nu een soortgelijke rol vervullen bij het team van Red Bull Racing. Antonelli gaat hem missen, zo stelde hij in Boedapest.

Vorige week kwam naar buiten dat Lagrue het team van Mercedes gaat verlaten en aan de slag gaat bij het team van Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal wordt hij de indirecte opvolger van Helmut Marko, die jarenlang bekend stond als de grote man achter het Red Bull Junior Team. Bij Mercedes gold Lagrue als één van de ontdekkers van Antonelli, die dit jaar schittert in de Formule 1. Hij werkt nog steeds samen met Lagrue, en voor hem is het dan ook een flink gemis.

Hoe kijkt Antonelli naar de samenwerking?

In Hongarije reageerde Antonelli voor het eerst op het nieuws over het aanstaande vertrek van Lagrue. In gesprek met de internationale media kwam hij met een opvallend emotioneel dankwoord: "Gwen is altijd enorm belangrijk geweest. Hij was één van de belangrijkste redenen dat ik in het talentenprogramma van Mercedes terechtkwam, en hij heeft natuurlijk geweldig werk geleverd. Zeker voor mij en ook voor het programma in het algemeen."

Antonelli ziet Lagrue als iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn loopbaan. De Italiaan gaat verder met zijn lofzang: "Hij heeft er altijd alles aan gedaan om mij elk jaar weer in de best mogelijke positie te brengen. Ik ben hem dan ook zeker heel erg dankbaar voor de kansen die hij in de afgelopen jaren voor mij heeft gecreëerd."

Succesvolle ploeg

Wanneer Lagrue aan de slag gaat bij Red Bull, is nog niet duidelijk. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vorige week doorschemeren dat er nog gesprekken worden gevoerd. Het Red Bull Junior Team heeft in de afgelopen jaren veel sterke en succesvolle coureurs voortgebracht. Naast wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel vonden ook onder meer Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Isack Hadjar en dit jaar Arvid Lindblad via die weg hun plek in de Formule 1.