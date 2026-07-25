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'F1-top denkt aan noodgreep: Imola maakt mogelijk comeback'

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'F1-top denkt aan noodgreep: Imola maakt mogelijk comeback'

Het iconische circuit van Imola keert dit jaar mogelijk terug op de F1-kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten met de F1-top op zoek gaan naar alternatieve locaties, en volgens nieuwe geruchten is Imola in beeld om mogelijk de seizoensfinale te organiseren.

Door de onrust in het Midden-Oosten werden begin dit jaar de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender geschrapt. Het leek erop dat Bahrein alsnog een plekje op de kalender zou krijgen, maar het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran laaide recent op waardoor de race op het circuit van Sakhir weer op losse schroeven staat. Het is daarnaast ook zeer onzeker of het seizoen 'gewoon' kan worden afgesloten met de races in Qatar en Abu Dhabi.

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Hoe kan Imola terugkeren?

Het begint er steeds meer en meer op te lijken dat de twee laatste races niet doorgaan. Eerder werd het circuit van Portimão genoemd als een kanshebber om dit gat op te vullen, maar volgens The Race wordt het iconische Imola nu gezien als één van de favorieten voor dit plekje. Het circuit in de buurt van Bologna keerde in 2020 tijdens de coronaperiode terug op de kalender, en behield zijn plekje tot en met vorig jaar. Nu lijkt het erop dat een snelle comeback tot de mogelijkheden behoord.

Wat is er veranderd?

Als Qatar en Abu Dhabi ook van de kalender worden gehaald, dan is het volgens The Race logisch dat een vervangende race wordt gehouden op 6 december. Dit is de datum waarop normaal gesproken de Grand Prix van Abu Dhabi zou worden verreden. Portimão leek lange tijd de favoriet te zijn, maar The Race stelt dat er in de afgelopen dagen twijfel is ontstaan over dit plan. De race in Portugal keert volgend jaar al terug op de kalender, en het is de vraag of de benodigde werkzaamheden vertraging oplopen of niet.

Koude race

Imola is daardoor weer in beeld gekomen, al zou het dan wel een zeer koude race worden. Aan de andere kant zou het geen vreemde keuze zijn, aangezien de huidige WK-leider Andrea Kimi Antonelli uit Bologna komt en Ferrari ook bezig is met een sterk seizoen.

F1 Nieuws

Reacties (2)

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  • da_bartman

    Posts: 6.785

    Prima, al zou ik ze toch nog een keertje op Mugello willen zien.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 11:26
  • Pietje Bell

    Posts: 35.923

    luminews.my

    3 u.
    F1 fans, tomorrow could be the day. 🥹🏎️🏁

    PM Anwar Ibrahim says an announcement on Malaysia’s potential return to
    the Formula 1 calendar is coming on Sunday.

    Could Sepang make its long-awaited comeback? 👀

    www.instagram.com/p/DbNK4TyicFf/

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 11:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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