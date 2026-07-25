Isack Hadjar heeft teleurgesteld gereageerd na de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring. De Franse Red Bull-coureur kwam aardig voor de dag, maar hij voelde zich niet op zijn gemak in de auto en de achterstand op de Ferrari's stemde hem ook niet gerust.

Hadjar begon zeker niet slecht aan de eerste vrije training op het Hongaarse circuit. Hij noteerde de vierde tijd, en hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen nog redelijk in het zicht houden. Op het stoffige circuit nabij Boedapest hadden de coureurs veel moeite met het vinden van grip, en ook Hadjar worstelde zich door de tweede vrije training heen. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd en moest ruim een seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

Hoe is het gevoel bij Hadjar?

Na afloop klonk Hadjar niet bepaald tevreden. De Franse Red Bull-coureur had graag een betere dag gehad, zo legde hij uit voor de camera van F1 TV: "Het was een hele, hele lastige tweede vrije training. Ik vond de eerste training al erg genoeg, maar in de tweede vrije training werd het alleen nog veel erger! Dat had ook met de wind te maken. Het is gewoon echt lastig om een duidelijk beeld te krijgen, ook met de aanpassingen die wij hebben doorgevoerd aan de auto."

Over de RB22 is hij verder tevreden: "De auto doet het wel prima, dat is het niet. Ferrari is hier gewoon veel sterker. We moeten richting zaterdag nog wel wat rondetijd zien te vinden. In de lange runs zijn we best oké, maar onze pace over een enkele ronde valt nog wat tegen."

Waarom de snelheid van Ferrari geen verrassing is

Het feit dat Ferrari boven de rest lijkt uit te stijgen, komt niet als een verrassing voor Hadjar: "Ik wist al wel dat ze hier snel zouden zijn, op een circuit zoals deze. Op dit moment wachten we vooral tot Mercedes ook wakker wordt. Verder zal het ook altijd spannend worden met McLaren. Dat is gewoon het niveau waarop we ons op dit moment bevinden."