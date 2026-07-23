Max Verstappen hoeft vandaag niet aan te schuiven bij de FIA-persconferentie in Hongarije. De FIA heeft ervoor gekozen om andere coureurs op te roepen, maar dat betekent niet dat Verstappen vandaag een rustige dag voor de boeg heeft. Hij zal immers gewoon aanschuiven bij een persmoment van Red Bull.

Daags na het racespektakel in België, begint vandaag het raceweekend op de Hungaroring. Op het flink verbouwde Hongaarse circuit staat de laatste race voor de zomerstop op het programma, en voor de coureurs betekent dat dat ze nog één keer alles moeten geven. Vandaag staat de traditionele mediadag op het programma, en moeten de coureurs zich melden bij persmomenten en PR-activiteiten.

Wie moeten zich wel melden?

De FIA heeft ervoor gekozen om Verstappen niet te selecteren voor de persconferentie. Hij moest afgelopen weekend al aanschuiven, en het komt zelden voor dat coureurs zich twee weekenden op rij moeten melden. Om 14:30 staat de eerste persconferentie op het programma, en iemand met gevoel voor humor heeft het schema gemaakt. Daags na de finale van het WK-voetbal tussen Spanje en Argentinië mogen Franco Colapinto, Fernando Alonso en Carlos Sainz aanschuiven.

Na een halfuurtje maken Sainz, Alonso en Colapinto plaats voor het volgende groepje coureurs. De keuze is gevallen op Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, McLaren-coureur Oscar Piastri en Oliver Bearman van het team van Haas.

Het is overigens niet uitgesloten dat Verstappen op een later moment wél moet aanschuiven in de perszaal, want na de kwalificatie en de Grand Prix moeten de coureurs uit de top drie zich melden.

Opvallend persmoment van Newey

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door meldt Aston Martin-teambaas Adrian Newey zich. De Britse renstal introduceert dit weekend een bijna volledig nieuwe auto, en Newey zal daar tekst en uitleg over mogen geven. Newey krijgt gezelschap van technische kopstukken van Red Bull en Mercedes. Namens Red Bull zal technisch directeur Pierre Waché zich melden, en namens Mercedes is Simone Resta aanwezig.