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FIA laat Verstappen met rust tijdens laatste raceweekend voor zomerstop

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FIA laat Verstappen met rust tijdens laatste raceweekend voor zomerstop

Max Verstappen hoeft vandaag niet aan te schuiven bij de FIA-persconferentie in Hongarije. De FIA heeft ervoor gekozen om andere coureurs op te roepen, maar dat betekent niet dat Verstappen vandaag een rustige dag voor de boeg heeft. Hij zal immers gewoon aanschuiven bij een persmoment van Red Bull.

Daags na het racespektakel in België, begint vandaag het raceweekend op de Hungaroring. Op het flink verbouwde Hongaarse circuit staat de laatste race voor de zomerstop op het programma, en voor de coureurs betekent dat dat ze nog één keer alles moeten geven. Vandaag staat de traditionele mediadag op het programma, en moeten de coureurs zich melden bij persmomenten en PR-activiteiten.

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Wie moeten zich wel melden?

De FIA heeft ervoor gekozen om Verstappen niet te selecteren voor de persconferentie. Hij moest afgelopen weekend al aanschuiven, en het komt zelden voor dat coureurs zich twee weekenden op rij moeten melden. Om 14:30 staat de eerste persconferentie op het programma, en iemand met gevoel voor humor heeft het schema gemaakt. Daags na de finale van het WK-voetbal tussen Spanje en Argentinië mogen Franco Colapinto, Fernando Alonso en Carlos Sainz aanschuiven.

Na een halfuurtje maken Sainz, Alonso en Colapinto plaats voor het volgende groepje coureurs. De keuze is gevallen op Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, McLaren-coureur Oscar Piastri en Oliver Bearman van het team van Haas.

Het is overigens niet uitgesloten dat Verstappen op een later moment wél moet aanschuiven in de perszaal, want na de kwalificatie en de Grand Prix moeten de coureurs uit de top drie zich melden.

Opvallend persmoment van Newey

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door meldt Aston Martin-teambaas Adrian Newey zich. De Britse renstal introduceert dit weekend een bijna volledig nieuwe auto, en Newey zal daar tekst en uitleg over mogen geven. Newey krijgt gezelschap van technische kopstukken van Red Bull en Mercedes. Namens Red Bull zal technisch directeur Pierre Waché zich melden, en namens Mercedes is Simone Resta aanwezig.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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